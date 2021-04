Rätsel um Todesursache von zwei Walen an Küste von Bangladesch

Sa, 10.04.2021, 16.17 Uhr

An einem Strandabschnitt außerhalb der Stadt Cox's Bazar in Bangladesch sind innerhalb von zwei Tagen zwei tote Wale angespült worden. Als Todesursache ziehen Experten die Meeresverschmutzung oder eine Verletzung an einer Schiffsschraube in Betracht.