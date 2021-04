Sojusflug zur ISS 60 Jahre nach Gagarins Weltraumpremiere

Fr, 09.04.2021, 13.13 Uhr

Kurz vor dem 60. Jahrestag der Weltraumpremiere von Juri Gagarin ist in Baikonur in Kasachstan eine Sojusrakete zur Internationalen Raumstation (ISS) gestartet. An Bord waren die Kosmonauten Oleg Nowizki und Pjotr Dubrow sowie der Nasa-Astronaut Mark Vande Hei.