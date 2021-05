Astrazeneca: Das müssen Sie alles zur Impfung wissen

Der Astrazeneca-Impfstoff soll in der Regel nur noch an Über-60-Jährige verimpft werden

Hintergrund sind seltene Thrombosen, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit Astrazeneca-Impfungen auftraten

Vor allem Frauen sind betroffen, in seltenen Fällen auch Männer

Jetzt will Gesundheitsminister Jens Spahn für Astrazeneca-Impfungen die Priorisierung aufheben

Lesen Sie hier, was über Todesfälle, Nebenwirkungen, Zweitimpfungen und Wirksamkeit des Vakzins bekannt ist

Kaum ein Corona-Vakzin steht so sehr in der Kritik wie der Impfstoff von Astrazeneca. Das Präparat ist in der EU seit Januar zugelassen – musste seither allerdings mehrmals nachuntersucht und neu bewertet werden. Wir liefern Ihnen die wichtigsten Informationen zu dem Mittel gegen das Coronavirus.

Astrazeneca: Wie wirksam ist der Corona-Impfstoff?

Laut Robert Koch-Institut beträgt die Wirksamkeit von Astrazeneca bis zu 80 Prozent in allen Altersgruppen. Das bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit, nach einer Impfung mit dem Vakzin an Covid-19 zur erkranken, ist um bis zu 80 Prozent geringer als bei Ungeimpften. Das Risiko, trotz einer Astrazeneca-Impfung an Corona zu erkranken und in ein Krankenhaus eingeliefert zu werden ist um etwa 95 Prozent niedriger. Unbekannt ist laut RKI derzeit noch, wie lange der Impfschutz anhält. Lesen Sie dazu: Asthmaspray soll vor schwerem Covid-Verlauf schützen

Corona: Astrazeneca bekommt neuen Namen Corona: Astrazeneca bekommt neuen Namen

Astrazeneca-Impfung: Können Geimpfte das Virus weiter übertragen?

Aktuell geht das RKI davon aus, dass Geimpfte Sars-Cov-2 übertagen können. Allerdings ist die Virenlast, die Menschen mit vollständigem Impfschutz – ob mit Astrazeneca oder einem anderen Vakzin – ausscheiden stark reduziert. So stark, dass etwa das Land Berlin bereits beschlossen hat: Vollständig Geimpfte bekommen Teile ihrer Grundrechte zurück.

Wie ist der neue Name des Impfstoffs von Astrazeneca?

Während der Entwicklung wurde das Vakzin zunächst als "ChAdOx1", später als "AZD1222" bezeichnet. Ende Januar folgte dann die Zulassung in der EU – unter dem Namen "Covid-19 Vaccine Astrazeneca". Ende März erhielt der Impfstoff dann seinen Markennamen: "Vaxzevria".

Welche Nebenwirkungen sind nach einer Impfung mit Astrazeneca möglich?

Auf der Webseite des Paul Ehrlich-Instituts sind mögliche Impfreaktionen nach der Verabreichung einer Astrazeneca-Dosis aufgelistet. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen:

Grippeähnliche Erkrankung

Fieber

Schüttelfrost

Druckempfindlichkeit an der Stelle der Injektion

Schmerzen an der Injektionsstelle

Kopfschmerzen

Müdigkeit

Muskelschmerzen

Gelenkschmerzen und Übelkeit

Wie lange dauert es, bis die Nebenwirkungen nachlassen?

Bei den meisten Nebenwirkungen handelt es sich nur um kurzfristige Impfreaktionen, die nach wenigen Tagen wieder abklingen. Bei länger anhaltenden Beschwerden sollten sich Geimpfte an ihren Hausarzt wenden.

Löst Astrazeneca Thrombosen aus?

Der Zusammenhang zwischen Thrombosen und einer Impfung mit Astrazeneca ist bislang nicht bewiesen. Bei 1 bis 2 unter 100.000 geimpften jüngeren Frauen traten Hirnvenenthrombosen auf. Auch bei wenigen Männern kam es zu solchen Fällen – jedoch wurden bisher bundesweit 2,5 Mal mehr Frauen das erste Mal mit Astrazeneca geimpft. Zuletzt waren in Deutschland 42 Fälle gezählt worden.

Wieso wurden die Astrazeneca-Impfungen zwischenzeitlich gestoppt?

Wegen der vereinzelt auftretenden Thrombose-Fällsen setzten im März rund 20 Länder die Impfungen mit Astrazeneca aus, darunter auch Deutschland. Da kein kausaler Zusammenhang festgestellt werden konnte, sprach die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) erneut eine Impf-Empfehlung aus - allerdings mit einem Warnhinweis. Dänemark hat unlängst entschieden, ganz auf das Vakzin zu verzichten.

Corona: So gut wirken die chinesischen Impfstoffe Corona: So gut wirken die chinesischen Impfstoffe

Neue Regelung: An wen darf Astrazeneca verimpft werden?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat den Impfstoff zuletzt für Menschen ab 60 Jahren empfohlen. Die Gesundheitsministerkonferenz der Länder hat zudem den einstimmigen Beschluss gefasst, dass der Impfstoff in der Regel nicht mehr an Unter-60-Jährige verimpft werden soll.

Eine neue Studie weist allerdings darauf hin, dass auch bei älteren Frauen ein erhöhtes Risiko von thromboembolischen Ereignissen als Nebenwirkung vorliegen könnte.

Was ist mit der Zweitimpfung für Astrazeneca-Geimpfte?

Wer älter ist als 60 Jahre, kann weiterhin mit Astrazeneca geimpft werden, wenn die erste Impfung mit Astrazeneca stattgefunden hat. Eine Wahl zwischen verschiedenen Impfstoffen ist in Deutschland nicht möglich. Unter 60-Jährige, die bereits einmal mit Astrazeneca geimpft wurden, sollen für ihre Zweitimpfung in der Regel die Präparate von Biontech oder Moderna erhalten. Lesen Sie dazu: Astrazeneca – Für welche Personen der Warnhinweis gilt

Im Einzelfall soll aber auch eine Zweitimpfung mit Astrazeneca möglich sein. Der Abstand zwischen beiden Impfungen beträgt weiterhin 12 Wochen, in Einzelfällen kann auch nach neun Wochen schon die zweite Spritze verabreicht werden, wenn bereits entsprechend frühere Termine vereinbart sind.

Kann ich mich auf eigenen Wunsch mit Astrazeneca impfen lassen?

Wer jünger ist, darf sich weiterhin mit Astrazeneca impfen lassen, wenn die Entscheidung gemeinsam mit einer Ärztin oder einem Arzt getroffen wird, so die Ständige Impfkommission.

Am 5. Mai gab Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Sendung "Aktuelle Stunde" des WDR-Fernsehens bekannt, dass er die Priorisierung für den Wirkstoff von Astrazeneca sofort aufheben lassen will. Unabhängig von Alter oder Vorerkrankung könne dann also jeder, der mit Astrazeneca geimpft werden wolle, auch geimpft werden. Auf die Nachfrage, ab wann das gelten solle, sagte Spahn: "Für Astrazeneca jetzt schon sofort, das ist mein Vorschlag."

Gab es nach Astrazeneca-Impfungen bereits Todesfälle?

Das Paul Ehrlich-Institut berichtet aktuell von 42 Thrombose-Fällen. Acht Patienten verstarben, davon waren fünf Frauen und drei Männer. Mit Ausnahme von sieben Fällen waren alle Betroffenen im Alter von 20 bis 63 Jahren.

Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V

Wie bewertet die EMA den Astrazeneca-Impfstoff?

Die EMA hat den Impfstoff von Astrazeneca erneut bewertet und sich dabei für einen uneingeschränkte Verwendung des Vakzins ausgesprochen. Zwar sieht die Behörde einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca und sehr selten auftretenden Thrombosen bei Geimpften. Doch der Nutzen einer Impfung übersteige das Risiko deutlich. Eine weitere Risikobewertung des Impfstoffes erfolgt derzeit.

Spahn: Würde mich mit Astrazeneca impfen lassen Spahn: Würde mich mit Astrazeneca impfen lassen

Wer haftet bei eventuellen Impfschäden?

Vor der Impfung soll eine umfassende Aufklärung durch den impfenden Arzt erfolgen. Der Patient oder die Patientin wird also über mögliche Risiken aufgeklärt. Er oder sie ist sich eines gewissen individuellen Risikos demnach bewusst. Willigen die Patienten nach der Aufklärung schließlich in die Impfung ein, sind sowohl Arzt als auch Patientin oder Patient rechtlich auf der sicheren Seite. Treten später dennoch Impfschäden auf, haftet das jeweilige Bundesland - und zwar dann, wenn die obersten Gesundheitsbehörden den Impfstoff öffentlich empfohlen haben. Dies ist bei Astrazeneca der Fall.

Astrazeneca: Haben auch Männer ein Risiko für eine Thrombose?

Auch Männer haben ein Risiko für eine Hirnvenenthrombose nach einer Impfung mit Astrazeneca. Deshalb hat die Sändige Impfkomission (Stiko) empfohlen, die Impfung geschlechtsunabhängig für alle Menschen unter 60 Jahren in Deutschland auszusetzen.

Hat sich der Bundespräsident mit Astrazeneca impfen lassen?

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich Anfang April mit dem Vakzin von Astrazeneca impfen lassen. Er betonte, dass er allen in Deutschland zugelassenen Impfstoffen vertraue. "Das Impfen ist der entscheidende Schritt auf dem Weg aus der Pandemie", sagte Steinmeier nach seiner Impfung. Dessen Beispiel folgte unter anderem auch der SPD-Politiker und Virologe Karl Lauterbach. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich ebenfalls mit Astrazeneca impfen lassen.

Bundespräsident Steinmeier mit Astrazeneca geimpft Bundespräsident Steinmeier mit Astrazeneca geimpft

Wirkt Astrazeneca gegen Mutationen?

Grundsätzlich bietet der Wirkstoff von Astrazeneca auch einen Schutz gegen Mutationen des Coronavirus – allerdings mit unterschiedlich hoher Wirksamkeit. Gegen die stark verbreitete britische Corona-Mutante B.1.1.7. wirkt Astrazeneca Experten zufolge gut, gegen die südafrikanische Virus-Mutante dagegen weniger.

Laut Studien der Universitäten Oxford und Johannesburg bietet der Impfstoff hierbei nur einen Schutz von zehn Prozent vor leichten und mittelschweren Krankheitsverläufen. Auch bei der brasilianischen Mutante P1 soll der Impfstoff weniger wirksam sein. Der Hersteller Astrazeneca hat laut eigener Aussage vor, seinen Impfstoff entsprechend anzupassen.

Um was für einen Impfstoff handelt es sich bei Astrazeneca genau?

Anders als die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna handelt es sich bei dem Vakzin des britisch-schwedischen Konzerns um einen Vektorimpfstoff. Im Gegensatz zu mRNA-Impfstoffen enthalten Vektorimpfstoffe gegen Covid-19 genetische Information in Form von DNA. Eine Veränderung der DNA ist allerdings nicht zu befürchten.