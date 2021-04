In São Paulo wird jetzt auch nachts bestattet

Do, 01.04.2021, 10.52 Uhr

In der brasilianischen Metropole São Paulo werden jetzt auch nachts Gräber ausgehoben. Hintergrund sind die stark steigenden Todeszahlen in dem Land. Allein im März sind mehr al 66.000 Menschen in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.