Russland impft jetzt auch Tiere

Mi, 31.03.2021, 15.51 Uhr

In Russland ist der erste Corona-Impfstoff für Tiere zugelassen worden. Er heißt Carnivak-Cov und war in Studien angeblich zu 100 Prozent wirksam. Zunächst soll er in der Tierzucht angewendet werden.