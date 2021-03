Ruhetag Ostern: Bedeutung - Muss ich arbeiten?

Mit einer "erweiterten Ruhezeit zu Ostern" sollen die Feiertage zur Eindämmung des Virus genutzt werden

An Gründonnerstag sollen nun Läden geschlossen bleiben, an Ostersamstag kann eingekauft werden - beide Tage gelten aber nun als Ruhetage

Was bedeutet diese Regelung konkret? Ist an Donnerstag vor Ostern arbeitsfrei? Muss ein Urlaubstag herhalten? Hier finden Sie alle Informationen

Die zweiten Osterfeiertage in der Corona-Pandemie werden ebenso ruhig wie 2020: Über Ostern soll das öffentliche und private Leben in Deutschland nahezu zum Erliegen kommen. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder beim jüngsten Corona-Gipfel beschlossen. Konkret wurden zwei "Ruhetage" festgelegt.

Damit wird der Alltag fünf Tage lang weitestgehend heruntergefahren, nämlich vom 1. April (Gründonnerstag) bis 5. April (Ostermontag). Aber was genau ist unter einem "Ruhetag" zu verstehen? Lesen Sie hier: Diese Corona-Regeln gelten an Ostern.

Ruhetag: Wie ist die arbeitsrechtliche Definition?

Gründonnerstag und Karsamstag als Teil einer sogenannten "Ruhephase":

Was das arbeitsrechtlich genau bedeutet, war am Dienstag aber noch weitgehend unklar

Das Bundesinnenministerium soll nun bis Mittwochabend eine Musterverordnung erarbeiten, um die wichtigsten Fragen zu den aktuellen Beschlüssen zu klären

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erklärte, der Bund wolle die Musterverordnung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes erarbeiten, um zu regeln, welche Geschäfte und Dienstleistungen an den beiden Tagen geschlossen bleiben müssen. Kretschmann sagte: "Ich würde mir vorstellen, dass das ein dem Feiertag entsprechender Ruhetag ist."

Lesen Sie hier: Welche Geschäfte dürfen Ostern öffnen?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte, dabei gehe es auch um mögliche Zuschläge für Arbeitnehmer. Das Arbeitszeitgesetz sieht vor, dass Arbeitnehmer Anspruch auf einen Ersatzruhetag haben, wenn sie an Sonn- oder Feiertagen arbeiten müssen.

Gründonnerstag und Ostersamstag als Ruhetage: Juristen sehen offene Fragen

Auch Juristen sehen noch viele offene Fragen. Sollten die Regelungen für Feiertage an Gründonnerstag und Ostersamstag gelten, würde das in der Regel "ein Beschäftigungsverbot von 0 bis 24 Uhr" bedeuten, sagte etwa die Fachanwältin für Arbeitsrecht, Kira Falter. Offen sei bislang unter anderem, wer bei zusätzlichen Feiertagen die Lohnfortzahlung übernehme.

Lesen Sie hier: Haben Friseure weiter geöffnet?

Ruhetage über Ostern: Große Anspannung in den Betrieben

Auch bei vielen Wirtschaftsverbänden haben die Telefone nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern nicht mehr still gestanden: "Die Stimmung ist unterirdisch", hieß es bei einem großen Wirtschaftsverband. Verzweifelte Unternehmer, Personalchefs oder Logistiker wollten nun wissen, was sie tun sollen - und was nun gilt. In vielen Verbänden und Firmen wird mit großer Spannung darauf gewartet, was genau die Ruhetage bedeuten.

Heißt die Regelung, dass nun in vielen Betrieben nicht gearbeitet wird? Kann dies also zu einem Produktionsstopp in Industriefabriken führen? Was bedeutet dies für internationale Lieferketten? Darüber herrscht bei vielen Verbänden Ratlosigkeit. Viele Briefe an Ministerien wurden verschickt. Antworten blieb die Regierung am Tag nach der Bund-Länder-Runde schuldig.

Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands Familienunternehmer, wetterte: "Die beiden Ruhetage am Gründonnerstag und Karsamstag sollen gelten wie Feiertage - damit auch für alle Dienstleistungen, für Handwerker und für die Industrie! Wer zahlt denn für diesen zusätzlichen Ausfall? In der Regierung herrscht offenbar das Motto: Das Geld kommt aus der Steckdose." Industriepräsident Siegfried Russwurm kritisierte: "Während andere Staaten mehr und schneller impfen und testen, um die Freiheit ihrer Bürgerinnen und Bürger zu erhalten, verhängt Deutschland nun Ruhezeiten."

