Frohe Ostern: Die schönsten Whatsapp-Sprüche zum versenden

2021 können viele Menschen ihre Lieben an Ostern nicht besuchen. Schöne oder lustige Sprüche für Whatsapp bieten sich da besonders an.

Wegen der Corona-Pandemie müssen Oster-Besuche im Jahr 2021 eingeschränkt werden

Doch auch aus der Ferne kann mein seinen Lieben mit lustigen und originellen Oster-Grüßen per Handy eine Freude machen

Das sind die besten WhatsApp-Sprüche zu Ostern

Das erste lange Feiertags-Wochenende im Jahr lädt zum Verschnaufen ein. Schulkinder, Eltern und Lehrkräfte können sich sogar über einige Ferientage rund um Ostern freuen. Doch die Feiertage fallen aufgrund der Pandemie ein zweites Mal nicht so aus wie gewöhnlich.

Der traditionelle Osterbesuch auswärts bei der Familie gestaltet sich am diesjährigen Osterwochenende für viele schwierig. Die Kontakte sind in vielen Bundesländern beschränkt - genauso wie Reisen aus privaten Grünen. Das muss trotzdem kein Grund für schlechte Laune sein.

Wer will, kann Verwandten und Freunden per Smartphone ein Schmunzeln aufs Gesicht zaubern – oder die Familiengruppe bei WhatsApp mit Knallersprüchen zum Lachen bringen. Fehlt es an kreativen Ideen für zündende WhatsApp-Botschaften rund um Eiersuche und Osterhase? Kein Problem!

Wer seine Familie und Freunde an Ostern nicht besucht, kann per Whatsapp Sprüche und Grüße verschicken. Foto: macniak/iStockphoto

Ostergrüße per WhatsApp verschicken: Kreative Ideen und Zitate

Hier einige Klassiker, originelle Sprüche, poetische Reime und berühmte Zitate. Damit liegen Sie nicht verkehrt, wenn Sie Eltern, Großeltern oder lieben Kolleginnen und Kollegen mit netten WhatsApp-Grüßen beglücken möchten. Tipp: Ein Bild oder Video mit stimmungsvollem Ostermotiv rundet die Nachricht per Handy-Messenger ab. Lesen Sie hier: Darum feiern wir Ostern.

Nur Menschen, die sich selbst gut belügen können und an den Osterhasen oder Weihnachtsmann glauben, können wirklich glücklich sein. (Woody Allen)

Wer den „stillen Freitag“ und den Ostertag nicht hat, der hat keinen guten Tag im Jahr. (Martin Luther)

Zu Weihnachten getanzt im Schnee, zu Ostern Frost im Zeh. (Wilhelm Busch)

Im Licht der Ostersonne bekommen die Geheimnisse der Erde ein anderes Licht. (Friedrich von Bodelschwingh)

Wenn die Schokolade keimt, wenn nach langem Druck bei Dichterlingen „Glockenklingen“ sich auf „Lenzes Schwingen“ endlich reimt und der Osterhase hinten auch schon presst, dann kommt bald das Osterfest. (Joachim Ringelnatz)

Blumenduft weht um die Nasen. Liebe Grüße an dich – vom Osterhasen.

Kommt das kleine Osterhäschen, stupst dich an mit seinem Näschen, stellt sich auf die Hinterfüße und sagt dir: Liebe Ostergrüße!

Wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht umherlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. (Karl Barth)

Der Frühling hängt schon im Gesträuch und überprüft die Wetterlage. Wir grüßen und wir wünschen euch die schönsten Ostertage.

Ostern ist die Zeit des Schenkens und des aneinander Denkens. Zwar kein Auto, zwar kein Nerz – dafür aber ein Gruß mit Herz: Frohe Ostern!

Alles Gute, nur das Bestegerade jetzt zum Osterfeste!Möge es vor allen Dingen Freude und Entspannung bringen!

Originelle Ostergrüße per Whatsapp kommen immer gut an. Ein Bildchen oder Video dazu, ein paar Smileys – fertig ist die Nachricht zum Osterfest. Foto: kzenon / Shutterstock / Kzenon

WhatsApp-Sprüche zu Ostern: Gute Laune verbreiten per Smartphone

Vom Corona-Lockdown muss man sich das Osterfest und die Laune nicht vermiesen lassen. Sorgen Sie mit frechen Sprüchen und originellen Witzen rund ums Osterfest für ein paar Lacher bei Ihren WhatsApp-Kontakten! Sie sind nicht so der geborenen Sprücheklopfer? Nun ja: Wir hätten da ein paar Ideen auf Lager:

Vorsicht bei Hasen! Die haben häufig eine Hoppelmoral.

Lieber frohe Ostern als ein mieser Western.

Ich habe jeden Tag Ostern. Ich suche immer irgendetwas.

Ich bin sehr froh, dass WHAM keinen Ostersong veröffentlicht haben.

Ist’s an Ostern schön und warm, kommt die Verwandtschaft und frisst sich arm. Ist’s an Pfingsten schön und heiter, kommt sie wieder und frisst weiter.

Wie nennt man ein Kaninchen, das ins Fitnessstudio geht? Pumpernickel.

Männer sind wie Osterhasen: Intelligent, charmant und sexy. Aber wer glaubt schon an den Osterhasen?

Für alle, die wegen der Feiertage putzen wie irre: Es kommt der Osterhase, nicht das Gesundheitsamt.

