Corona: Drosten äußert sich zum Astrazeneca-Stopp

In der neuen Folge des Coronavirus-Podcasts befürwortet der Virologe Christian Drosten die Untersuchung der Thrombose-Fälle nach Astrazeneca-Impfungen Die neue Corona-Mutante, die in der Bretagne aufgetreten ist, könnte schwerer mit PCR-Tests nachweisbar sein

Berlin. Die Aussetzung der Corona-Impfungen mit dem Präparat des Herstellers Astrazeneca hat in Deutschland eine kontroverse Debatte über die Impfstrategie der Regierung ausgelöst. CSU-Chef Markus Söder forderte am Dienstag, den Impfstoff nach einer Prüfung und Wiederzulassung jedem Impfwilligen zugänglich zu machen. Ärztevertreter verlangten eine rasche Einbeziehung von Hausärzten in die Impfkampagne. Der für Mittwochabend geplante Impfgipfel von Bund und Ländern wurde auf Freitag verschoben.

Für die ohnehin als zu schleppend kritisierte Corona-Impfkampagne in Deutschland bedeutet die Entscheidung zur Aussetzung von Astrazeneca einen Rückschlag. Söder etwa bezeichnete die Aussetzung als "einfach bitter". CDU-Chef Armin Laschet sprach von einer "besonders schlechten Nachricht". Viele Menschen seien "unzufrieden, manche gar wütend" über den Verlauf der Impfkampagne.

Laschet hält angesichts steigender Neuinfektionsraten touristische Öffnungen in Deutschland bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin für fraglich. Das wieder nach Mallorca gereist werden könne, sei den niedrigen Neuinfektionsraten dort zu verdanken. "Ich würde trotzdem nicht jedem empfehlen, jetzt dahin zu reisen", sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf.

Corona-Zahlen: RKI meldet wieder Anstieg der Fallzahlen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag 5480 neue Fälle von Corona-Infektionen gemeldet, über 1200 mehr als vor einer Woche. Zudem wurden 238 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden registriert. Der Inzidenzwert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen stieg auf 83,7.

Der Inzidenzwert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen stieg auf 83,7.

Corona-News vom 16. März: Drosten befürwortet Astrazeneca-Überprüfung

17.16 Uhr: In der neuen Folge des NDR-Podcasts "Coronavirus-Update" befürwortet der Virologe Christian Drosten die Untersuchung der Thrombose-Fälle nach Astrazeneca-Impfungen. Statistisch gesehen neigen Frauen, vor allem jüngeren oder mittleren Alters, auch unabhängig von Impfungen eher zu Thrombosen - teils auch bedingt dadurch, dass sie eine Antibabypille nehmen, die das Risiko erhöht.

Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca hatte in Deutschland zunächst nur eine Freigabe für unter 65-Jährige und wurde hier - anders als in Großbritannien - also vor allem an Jüngere verimpft, etwa an Personal aus der Pflege oder dem Medizinbereich. Für die statistische Vergleichbarkeit sei es deshalb nun wichtig zu wissen, ob die Betroffenen in Deutschland zum Beispiel einer ohnehin stärker thrombosegefährdeten Bevölkerungsgruppe angehörten oder nicht, erklärt Drosten.

Blutgerinnungsstörungen sind eine bekannte Komplikation auch bei einer Covid-19-Erkrankung.

Blutgerinnungsstörungen sind eine bekannte Komplikation auch bei einer Covid-19-Erkrankung. Der Virologe spricht sich darum dafür aus, in der Pandemie-Situation ein mögliches Risiko in Zusammenhang mit der Impfung auch immer im Verhältnis zum Risiko im Erkrankungsfall zu betrachten: "Wir brauchen diese Impfung."

Lesen Sie auch: Astrazeneca-Impfstoff: Was es mit der Thrombose auf sich hat

Virus-Mutante in der Bretagne offenbar schwerer nachweisbar

17.09 Uhr: In der französischen Bretagne wurde nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Landes eine weitere Corona-Mutation nachgewiesen. Die Behörden in der Bretagne gaben nun bekannt, dass sich die Mutante wohl nicht zuverlässig mithilfe von PCR-Tests nachweisen lasse.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, waren in einem Krankenhaus im westfranzösischen Lannion acht ältere Patienten mit "typischen Symptomen" einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Sieben von ihnen waren aber per Nasenabstrich negativ getestet worden. Erst Antikörper-Tests ergaben einen positiven Befund. Eine Hypothese der Mediziner sei, dass sich das Virus schneller durch die Atemwege bewegt und nur in tieferen Bereichen festgestellt werden kann.

Die Gesundheitsbehörde entschied, die Variante "unter Beobachtung" zu stellen. Bislang gebe es aber keine Hinweise darauf, dass die Mutante ansteckender sei als bereits bekannte Mutationen.

17.07 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

