Astrazeneca: Welche Länder die Impfung gestoppt haben

Astrazeneca: In diesen Ländern wird die Impfung ausgesetzt

Mehrere Länder haben nach Berichten über Blutgerinnsel Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca gestoppt

In Deutschland wurde das Mittel zunächst weiterhin verwendet – am Montag stoppte die Bundesregierung doch die Verwendung des Vakzins

Wir haben zusammengefasst, welche Länder die Verwendung des Astrazeneca-Impfstoffs ausgesetzt haben

Erst fehlten Daten in der Studie für die Zulassung, die Zweifel an der Wirksamkeit bei Älteren aufkommen ließen. Dann folgten nicht eingehaltene Lieferversprechen. Und nun sorgt der Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmakonzerns Astrazeneca erneut für Wirbel: Immer mehr Länder – darunter seit Montag auch Deutschland – setzen die Immunisierung mit dem Mittel aus. In Österreich, Italien und Dänemark war es im Anschluss der Impfung sehr vereinzelt zu Todesfällen gekommen.

Gefährliche Blutgerinnungsstörungen hatten in diesen Fällen zum Tod geführt. Expertinnen und Experten betonen allerdings, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass die Blutgerinnsel mit der Impfung in kausaler Verbindung stehen könnten. Lesen Sie auch: Corona-Impfung mit Astrazeneca in Deutschland ausgesetzt

Einen Tag, nachdem mehrere europäische Staaten deshalb den Einsatz des Impfstoffs gestoppt hatten, wies die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) zudem auf schwere allergische Reaktionen als mögliche Nebenwirkung des Vakzins hin. Anaphylaxie sowie Überempfindlichkeitsreaktionen sollten in die Liste der möglichen Nebenwirkungen des Vakzins aufgenommen worden, erklärte die Behörde. Gleichzeitig wies die EMA darauf hin, dass schwere allergische Reaktionen auch bei Impfungen gegen andere Krankheiten eine bekannte seltene Nebenwirkung sind.

Das Aussetzen der Impfungen dient bislang als Vorsichtsmaßnahme, die dem Image des Vakzins aber erheblichen Schaden zufügt. Die Situation in den einzelnen Ländern im Überblick.

Astrazeneca: In diesen Ländern werden die Impfungen ausgesetzt

Vielerorts wurde die Immunisierung mit Astrazeneca nach einer kleinen Zahl von Todesfällen in Österreich, Dänemark und Italien gestoppt – zunächst aber nur vorübergehend. Hier wird der Impfstoff aktuell nicht mehr verabreicht:

Bulgarien

Dänemark

Deutschland

Frankreich

Irland

Island

Niederlande

Norwegen

Thailand

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Corona-Impfungen: Wo wurden einzelne Astrazeneca-Chargen aussortiert?

Andere Länder griffen weniger radikal durch: Sie sortierten einzelne Chargen des Astrazeneca-Impfstoffs aus. So ist man in diesen Ländern vorgegangen:

Estland

Italien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Österreich

Lesen Sie hier: Corona - Zweifel am Impfstoff von Astrazeneca werden größer

Wo wird weiter das Astrazeneca-Vakzin verimpft?

Der Impfstoff von Astrazeneca wird weltweit in vielen Ländern verimpft. Eine kleine Auswahl der Länder, die weiter an der Immunisierung mit dem Vakzin festhalten – ohne Einschränkungen:

Großbritannien

Spanien

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Corona: Das ist der Impfstoff von Astrazeneca Corona: Das ist der Impfstoff von Astrazeneca

Corona-Impfung: Kein Thrombose-Anstieg nach Astrazeneca-Gabe

Die EMA erklärte allerdings, dass es keine auffällige Häufung von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gebe. Der Nutzen der Verabreichung des Astrazeneca-Mittels sei größer als die Risiken.

In Deutschland sind Thromboembolien relativ häufig: Sie treten in Deutschland circa ein bis drei mal pro 1000 Personen und Jahr auf.

(mit dpa)

Lesen Sie auch: Corona: Virologe Drosten widerspricht Meinung zu Astrazeneca-Impfstoff