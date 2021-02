Lady Gaga: Hunde in Hollywood entführt – Hundesitter angeschossen

Während Lady Gaga für Dreharbeiten in Rom ist, werden in West-Hollywood zwei ihrer Hunde entführt

Zwei bewaffnete Männer sollen Gagas Hundesitter auf offener Straße überfallen und lebensbedrohlich angeschossen haben

Der Popstar bietet den Entführern nun 500.000 Dollar Lösegeld

Sängerin Lady Gaga drehte für ihren neuen Film "Gucci" in Rom, während ihr Hundesitter in der Nähe seines Hauses in West-Hollywood überfallen und schwer verletzt wird. Es ist kurz vor 22 Uhr (Ortszeit) als ihr Hundesitter mit ihren drei französischen Bulldoggen Koji, Asia und Gustave in der Nacht zum Donnerstag rausging. Plötzlich hielt ein Wagen an der Straße und zwei bewaffnete Männer stiegen aus, so berichtet es das Promi-Portal "TMZ".

Sie forderten die Herausgabe der Tiere. Französiche Bulldoggen sind mehrere Tausend Euro wert, doch der Mann soll sich gewehrt haben, die Angreifer schießen auf ihn. Von vier Schüssen in die Brust ist die Rede. Ein Sprecher bestätigte den Vorfall dem US-Magazin "People."

Bewaffnete Männer schießen auf Lady Gagas Hundesitter

Sie nehmen zwei der Tiere mit, Koji und Gustave. Lady Gagas Hündin Asia soll laut "TMZ" abgehauen und später von der Polizei gefunden worden sein. Die Bulldogge soll sich mittlerweile in den Händen von Lady Gagas Bodyguard befinden.

Der angeschossene Hundesitter befindet sich im Krankenhaus, sein Zustand sei immer noch "kritisch".

Lady Gaga bietet eine halbe Million Dollar für ihre Hunde

Lady Gaga bietet nun 500.000 US-Dollar für die Rückgabe ihrer Vierbeiner, wie der Sprecher der Musikerin mehreren US-Medien bestätigte. Es würden bei der Rückgabe der Tiere "keine Fragen gestellt", versicherte der Sprecher. Wie ihr Vater, Joe Germanotta, gegenüber FOX New“ erzählt, sei die ganze Familie bestürzt und würde dafür beten, dass Koji und Gustavo bei guter Gesundheit sind.

Die Ermittlungsbehörden von Los Angeles konnten indes nicht ausschließen, dass den Tätern bekannt war, dass es sich um Lady Gagas Hunde handelte.

Lady Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, ist eine US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin. Mit ihrem Debütalbum "The Fame" gelang ihr 2008 der internationale Durchbruch. Sie zählt mit über 150 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. (amw)

