Mo, 22.02.2021, 12.25 Uhr

Nach Monaten der Schließung öffnen die Grundschulen in vielen Bundesländern wieder. An der Bürgel-Grundschule in Berlin gibt es zunächst Wechselunterricht - und vielleicht sorgen bald Schnelltests für mehr Sicherheit. IMAGES AND SOUNDBITESN°93J6RJ