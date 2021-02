Rettungsdienste arbeiten an der Stelle eines Busunfalls im Bezirk Sidhi im zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh. Dort war ein Bus in einen Kanal gestürzt.

Der Bus war völlig überfüllt und stürzte dann aus noch ungeklärter Ursache in einen Kanal im indischen Madhya Pradesh. Einige Passagiere könnten sich retten, für viele kam jedoch jede Hilfe zu spät. Mindestens 45 Menschen kamen ums Leben.

Bus in Indien stürzt in Kanal - 45 Menschen tot

In Indien ist ein Bus in einen Kanal gestürzt. Mindestens 45 Menschen kamen dabei ums Leben. Der Kanal sei rund neun Meter tief, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Im Bus saßen etwa 50 bis 60 Passagiere, obwohl dort eigentlich nur Platz für rund 35 Reisende gewesen sei, berichteten örtliche Medien. Sieben Menschen hätten gerettet werden oder sich selbst retten können, sagte der Sprecher. Noch sei unklar, wie es zum Unfall in dem Bundesstaat Madhya Pradesh kam. Der Bus konnte mit zwei Kränen aus dem Wasser gehoben werden.

Verkehrsunfälle sind in Indien häufig. Jedes Jahr sterben dabei Hunderttausende in dem Land. Straßen und Fahrzeuge sind oft in einem schlechten Zustand, und es wird unvorsichtig gefahren.

