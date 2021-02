Italien: Ein Toter bei Massenkarambolage auf Autobahn

Chaos auf der A32: Mehrere Fahrzeuge stehen an der Unfallstelle.

Turin Crash mit 25 Fahrzeugen westlich von Turin unweit der französischen Grenze. Es gibt einen Toten und mehrere Verletzte. 20 Menschen in sitzen noch in ihren Autos fest.

Auf einer Autobahn im italienischen Alpengebiet ist es zu einer Massenkarambolage gekommen.

Nach Angaben der Feuerwehr waren 25 Fahrzeuge in den Unfall auf der A 32 westlich von Turin unweit der französischen Grenze verwickelt. Ein Mensch kam dabei ums Leben. Am Nachmittag saßen laut Feuerwehr immer noch 20 Menschen in ihren Autos fest.

Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete von Panik unter den Autofahrern. Es habe mehr als zehn Verletzte gegeben, meldete sie unter Berufung auf das Polizeipräsidium Turin. "Die Straße war eine Eisplatte, man verlor die Kontrolle über das Auto", zitierte die Agentur einen Fahrer. Der Unfall ereignete sich demnach vor der Einfahrt eines Tunnels nahe dem auf gut 1000 Metern Höhe gelegenen Ort Salbertrand (Piemont). Von dort sind es noch etwa 25 Kilometer bis Frankreich.

