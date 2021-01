Eisbaden: Mann stirbt in drei Grad kalter Ostsee

Ein 70-Jähriger ist beim Eisbaden in der Ostsee gestorben. Der Mann habe sich am Sonntagvormittag zusammen mit anderen Mitgliedern eines Eisbade-Vereins aus Rostock/Warnemünde zum Bad in der drei Grad kalten Ostsee verabredet, wie die Polizei mitteilte. Im Gegensatz zum Rest seiner Gruppe habe es der 70-Jährige jedoch nicht mehr zurück ans Ufer in Warnemünde geschafft. Die Ursache dafür sei laut Polizei noch unklar.

