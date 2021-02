Corona: RKI mit neuen Zahlen - wird Lockdown verlängert?

An diesem Montag wollen Bund und Länder über die Probleme bei der Impfkampagne beraten

Die SPD drängt auf eine Corona-Hilfe für Hartz-IV-Empfänger und nennt konkrete Zahlen

CSU-Chef Markus Söder warnt vor übereilten Lockerungen des noch bis zum 14. Februar geltenden harten Lockdowns

Wenige Stunden vor dem Impfgipfel mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verspricht Biontech der EU eine deutlich größere Impfstofflieferung

FDP-Chef Christian Lindner warnt vor einer staatlich gelenkten Impfstoffproduktion

Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) ist bei EU-Zulassung offen für Impfstoff aus Russland und China

Berlin. Am Sonntagabend meldete sich Astrazeneca bei der EU, am Montagmorgen Biontech. Beide Unternehmen erklärten, dass sie den europäischen Staaten in den nächsten Monaten nun doch mehr Impfstoffdosen liefern wollen. Pünktlich vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern scheinen die Vakzinhersteller den Streit um Lieferengpässe schnell beilegen zu wollen.

Das könnte die Stimmung bei der Bund-Länder-Konferenz am Montagnachmittag aufbessern. Denn die Erwartungen im Vorfeld sind hoch: Mehrere Länderchefs und Verbände wie der Deutsche Städtetag forderten im Vorfeld Klarheit über Menge und Zeitpunkt der Lieferungen von Impfstoffen, damit Impfzentren besser planen könnten. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) plädierte in einem Brief an Merkel für einen nationalen Impfplan.

Während die Lage in Bezug auf die Impfkampagne angespannt bleibt, scheint sich das Infektionsgeschehen in Deutschland langsam zu beruhigen. Jeden Tag geht die Zahl der Neuinfektionen zurück und auch die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter. Doch laut Experten könnten die ansteckenderen Varianten des Coronavirus die Lockdown-Erfolge schnell zunichte machen. Einige Politiker äußern deshalb schon Zweifel an möglichen Lockerungen Mitte Februar.

Corona-News des Tages: RKI meldet 5.608 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montagmorgen 5.608 Neuinfektionen binnen eines Tages. Die Anzahl der Fälle pro 100.000 Menschen in einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz) lag bundesweit bei rund 91. Die Bundesregierung und die Länder peilen einen Inzidenz-Wert von 50 an.

Außerdem wurden 175 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden registriert, wie das RKI bekanntgab. Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Die Corona-Fallzahlen sind an Wochenenden und montags meist niedriger, da weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter die Daten an das RKI melden. Auch wurden zum 1. Februar keine Daten aus Sachsen-Anhalt übermittelt.

Eine Helferin steckt einen Corona-Rachenabstrich in ein Röhrchen. Foto: dpa

Corona-News vom 1. Februar: Politiker schlagen Nachholung von Feiertagen als Corona-Bonus vor

11.45 Uhr: SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese hat vorgeschlagen, Feiertage in diesem Jahr auch als Corona-Bonus für Arbeitnehmer nachzuholen. 2021 fallen Feiertage wie der 1. Mai, der 3. Oktober und die Weihnachtsfeiertage auf ein Wochenende – deshalb „wäre es eine Anerkennung und ein einfacher Corona-Bonus, wenn der darauffolgende Montag dann frei wäre für die Beschäftigten“, sagte Wiese der „Saarbrücker Zeitung“. In anderen Ländern wie Belgien, Großbritannien und Spanien gibt es einen solchen Ausgleich.

Der Bundesgeschäftsführer der Linken, Jörg Schindler, forderte eine Pflicht zum ersatzweisen Ausgleich durch Arbeitgeber. Das Arbeitszeitgesetz müsse entsprechend geändert werden, sagte Schindler der „Saarbrücker Zeitung“. Schließlich dürfe es nicht sein, dass durch Feiertage am Wochenende Beschäftigte insgesamt mehr arbeiten müssten.

Gericht: Keine sofortige Impfung für Krebskranke

11.28 Uhr: Zwei Berliner Krebskranke haben nach Beschlüssen des Verwaltungsgerichts in der Hauptstadt keinen Anspruch auf eine vorgezogene Impfung gegen das Coronavirus. Ihre entsprechenden Eilanträge seien zurückgewiesen worden, teilte das Gericht am Montag mit. Gegen die Beschlüsse kann noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

Die Kranken, die wegen Lungen- beziehungsweise Knochenkrebs nicht stationär behandelt werden, sehen sich laut Mitteilung als besonders gefährdet an. Beide wollten die Senatsverwaltung für Gesundheit verpflichten, dass sie sofort geimpft werden. Ein solcher Anspruch könne nicht aus der Impfverordnung abgeleitet werden, so das Gericht. Die Kranken zählten nicht zu den Menschen mit höchster Impfpriorität. Auch eine Einzelfallentscheidung könne nicht beansprucht werden.

Krebskranke haben keinen Anspruch auf eine sofortige Impfung gegen Covid-19, entschied ein Berliner Gericht. Foto: dpa

Ryanair rechnet mit fast einer Milliarde Euro Jahresverlust

11.02 Uhr: Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair rechnet wegen der Corona-Pandemie mit dem höchsten Jahresverlust ihrer 35-jährigen Unternehmensgeschichte. Im Geschäftsjahr bis Ende März werde Ryanair wohl 850 bis 950 Millionen Euro Minus machen, teilte die Airline am Montag mit. Auch das Geschäftsjahr 2021 werde eines der „herausforderndsten“ der Unternehmensgeschichte werden. Die Corona-Pandemie sorge für eine „Verwüstung“ in der Branche.

Ryanair machte zwischen Oktober und Dezember 306 Millionen Euro Verlust, wie die Fluggesellschaft weiter mitteilte. Der Umsatz fiel um 82 Prozent auf 840 Millionen Euro. Ryanair transportierte 8,1 Millionen Passagiere, 78 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

80 Verdächtige wegen Impfstoff-Fälschung in China festgenommen

10.52 Uhr: Wegen der Fälschung von Corona-Impfstoffen sind in China 80 Verdächtige festgenommen worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, hätten die Fälscher seit September 2020 unwirksame Kochsalzlösung abgefüllt, um sie als Impfstoff zu verkaufen. Insgesamt seien 3000 Impfdosen beschlagnahmt worden. Die Polizeiaktion sei an mehreren Orten im ganzen Land erfolgt. Der Umlauf der gefälschten Impfstoffe durch die Bande sei gestoppt worden.

China hat eine Reihe eigener Impfstoffe entwickelt. Die Regierung in Peking hat das Ziel ausgegeben, bis Mitte Februar 50 Millionen Menschen zu impfen.

Curevac rechnet gegen Ende des Jahres mit mehreren hundert Millionen Impfdosen

10.44 Uhr: Curevac bekommt nun tatsächlich Unterstützung bei der Produktion des Covid-19-Impfstoffs: Der Pharmakonzern Bayer kündigte an, über die Produktionsmöglichkeiten für den mRNA-basierten Impfstoff von Curevac zu verfügen. Damit kann die Kooperation zwischen den beiden Pharmaunternehmen stattfinden. Bayer wird für die Herstellung auch das Werk in Wuppertal nutzen, kündigte Bayer-Vorstand Stefan Oelrich an.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begrüßte die Kooperation bei der gemeinsamen Pressekonferenz der Unternehmen und erklärte, dass es wichtig sei, dass der Bund auch Impfstoffe für die Zeit nach dem Sommer bestellen würde. Wegen der Mutationen oder möglicher Impfauffrischungen sei es notwendig, dass man auch nach dem Impfangebot, dass der Bund bis Ende des Sommers allen Bürgern machen möchte, Impfstoff zur Verfügung stünde.

Der Curevac-Chef Franz-Werner Haas sagte: „Zum Ende des Jahres werden wir mehrere hundert Millionen Dosen zur Verfügung haben.“ Für das Jahr 2022 seien bisher 600 Millionen Dosen geplant gewesen. Durch Ausweitung des bestehenden Produktionsnetzwerkes würden es nun mindestens eine Milliarde werden.

Der Firmensitz des Unternehmens Curevac in Tübingen. Foto: dpa

Söder gegen übereilte Lockerungen ab Mitte Februar

10.34 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat einer umfassenden Lockerung des coronabedingten Lockdowns ab Mitte Februar eine klare Absage erteilt. Mit Blick auf die nächsten Bund-Länder-Beratungen warnte er am Montag vehement vor einem „überstürzten Lockerungswettbewerb“ und einem neuen Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen auch innerhalb einzelner Länder. Fehler müsse man vermeiden. „Es geht nach wie vor um viele Menschenleben.“

Bei der nächsten Konferenz, wahrscheinlich am 10. Februar, werde man sich die aktuellen Entwicklungen anschauen, sagte der CSU-Vorsitzende vor einer Videoschalte des Parteivorstands in München. Söder fügte aber bereits hinzu: „Jeder, der erwartet, dass danach die großen Öffnungen in breiter Form stattfinden können – das ist aus meiner Sicht derzeit nicht verantwortbar.“ Söder mahnte eindringlich zur Geduld – auch deshalb, weil die britische Virusmutation immer stärker hierzulande nachgewiesen werde.

Vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern mahnte Söder zudem Verlässlichkeit und Planbarkeit bei den Impfungen gegen das Coronavirus an. „Wir müssen wissen, wann welche Impfmengen kommen“, sagte Söder am Montag vor einer Sitzung des CSU-Parteivorstands. Es sei „besser mehr und schneller als später und weniger“ Impfstoff zu haben.

Griechenland wappnet sich für dritte Corona-Welle

10.24 Uhr: Die griechische Regierung bereitet sich auf die Möglichkeit einer dritten Corona-Welle vor. Am Montagmorgen bestellte Gesundheitsminister Vassilis Kikilias außerplanmäßig den nationalen Corona-Krisenstab ein, um das Vorgehen für einen möglichen starken Anstieg der Zahlen zu erörtern. Dazu könnte auch ein noch strengerer Lockdown gehören, als er ohnehin schon seit Anfang November in Kraft ist, berichteten griechische Medien.

Die Corona-Experten sehen das Land an einem entscheidenden Punkt: Nach einer leichten Lockerung des Lockdowns vor zwei Wochen waren die Fallzahlen bereits nach oben geschnellt. Zudem wurde am Wochenende erstmals die südafrikanische Virus-Mutante entdeckt; die britische ist bereits im Umlauf. Nun ist die Sorge groß, dass das Infektionsgeschehen außer Kontrolle geraten könnte.

Wann öffnen Friseure wieder? Viele fürchten um Existenz

09.57 Uhr: Auf den Köpfen der Deutschen sieht es zunehmend wild aus. Viele fragen sich, wann Friseure wieder öffnen. Indes bangen Tausende Friseurinnen und Friseure um ihre Existenz. Lesen Sie hier: Friseure vor Ruin – "Ich werfe der Regierung Versagen vor"

Rekordjahr für Einzelhändler trotz Umsatzeinbruch im Dezember

8.57 Uhr: Deutschlands Einzelhändler haben das Corona-Jahr 2020 trotz eines historischen Umsatzeinbruchs im Dezember in Summe mit einem Rekordplus abgeschlossen. Im Gesamtjahr lagen die Erlöse real um 3,9 Prozent und nominal um 5,1 Prozent über dem Vorjahreswert, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Vor allem der Onlinehandel boomte, auch Lebensmittelhändler sowie Möbel- und Heimwerkermärkte machten gute Geschäfte. Der Textilhandel stürzte dagegen tief in die Krise.

Zum Jahresende gab es für den gesamten Einzelhandel in Deutschland wegen des erneuten Lockdowns den größten Umsatzeinbruch gegenüber einem Vormonat seit 1994: Im Dezember setzte die Branche preisbereinigt (real) insgesamt 9,6 Prozent weniger um als im November 2020. Zur Bekämpfung der Pandemie war das öffentliche Leben wieder eingeschränkt worden, das für die Branche wichtige Weihnachtsgeschäft fiel daher teilweise aus.

Im Vergleich zum Dezember 2019 lag die Branche jedoch auch im Dezember 2020 in Summe im Plus: Die Umsätze lagen real um 1,5 Prozent und nominal um 2,6 Prozent über den Werten des Vorjahresmonats.

Die Geschäfte sind momentan bis auf wenige Ausnahmen für den Kundenverkehr geschlossen. Foto: Oliver Berg / dpa (Symbol)

Kommt Corona-Bonus für Hartz-IV-Empfänger?

8.40 Uhr: In der Debatte um eine mögliche Zusatzzahlung für Grundsicherungsempfänger wegen der Corona-Pandemie nennt SPD-Chef Norbert Walter-Borjans nun konkrete Zahlen: „Ein Zuschuss von 200 Euro wäre für viele Menschen, die in Armut leben, eine große Hilfe und würde die Allgemeinheit nicht überfordern“, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Walter-Borjans sprach von einer „Einmalhilfe“.

Für gefährdete Unternehmen tue die Regierung „zu Recht viel“, sagte Walter-Borjans. „Daran gemessen wäre eine solche Hilfe ein Klacks.“ Er sei der Meinung, die Koalition müsse sich auf die Einmalzahlung einigen können, „wenn sich CDU und CSU der Bedeutung des Buchstabens C in ihren Namen bewusst sind.“ Denkbar sei außerdem eine erneute Zahlung an Familien, sagte der SPD-Chef.

Lockdown führt zu starkem Anstieg der Kurzarbeit

8.30 Uhr: Der andauernde Corona-Lockdown hat die Kurzarbeit in Deutschland nach Schätzung des Ifo-Instituts wieder stark ansteigen lassen. Im Januar waren nach Berechnungen der Münchner Wirtschaftswissenschaftler 2,6 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit, 400.000 mehr als im Dezember. Damit waren 7,8 Prozent aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer in Kurzarbeit, nach 6,6 Prozent im Dezember. Das teilte das Ifo-Institut am Montag mit.

Besonders hart getroffen sind Hotels und Gaststätten mit geschätzt 594.000 Menschen in Kurzarbeit, knapp 56 Prozent aller Arbeitnehmer im Gastgewerbe. Im Handel waren es nach den Berechnungen der Ifo-Arbeitsmarktexperten 556.000 Kurzarbeiter, mit einem Anteil von gut 12 Prozent der Beschäftigten mehr als doppelt so viele wie Anfang Dezember.

Klingbeil findet Idee einer „Notimpfstoffwirtschaft“ populistisch

8.12 Uhr: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht die Idee einer staatlich gelenkten Impfstoffproduktion skeptisch. Wenn der Vorschlag helfe, müsse er beim Impfgipfel auch auf den Tisch, sagte Klingbeil am Montag im Deutschlandfunk. Er glaube aber, „dass das populistische Vorschläge sind, dass sowas am Ende auch zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Unternehmen führt.“ Er sprach sich für die Stärkung von Kooperationen und auch finanzielle Unterstützungen der Bundesregierung aus. „Aber ich glaube, diese Drohgebärden, die funktionieren erstmal soweit nicht.“

In Richtung der Pharmabranche mahnte Klingbeil an: „Es geht hier nicht um die Profite einzelner Unternehmen, sondern es geht hier darum, eine globale Krise zu lösen.“ Die Pharmaunternehmen seien teilweise auch mit staatlichen Forschungsgeldern unterstützt worden. „Und jetzt erwarte ich von den Unternehmen, dass sie sich auch in die Pflicht nehmen lassen, in dieser globalen Krise zu helfen.“

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

Corona-Krise lässt Bierabsatz auf historisches Tief sinken

8.06 Uhr: Haben die Deutschen in der Krise weniger Lust auf Bier? Im Corona-Jahr 2020 haben die in Deutschland ansässigen Brauereien und Bierlager insgesamt rund 8,7 Milliarden Liter Bier abgesetzt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sank der Bierabsatz damit gegenüber dem Vorjahr um 5,5 % beziehungsweise um 508,2 Millionen Liter. In den Zahlen sind alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU) eingeführte Bier nicht enthalten.

Geschlossene Bars und Restaurants, abgesagte Feste und sonstige Großveranstaltungen sorgten besonders in den Monaten April (-17,3 %) und Mai (-13,0 %) für einen starken Rückgang beim Bierabsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den Sommermonaten kam es aufgrund der gelockerten Beschränkungen zu einer leichten Erholung beim Bierabsatz. Die wieder verschärften Corona-Auflagen ab Herbst 2020 ließen den Bierabsatz im November jedoch erneut drastisch sinken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurde 14,1 % weniger Bier abgesetzt.

Woidke gegen staatlich geregelte Impfstoffproduktion

7.45 Uhr: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält nichts von einer staatlich geregelten Impfstoffproduktion. „Es ist nicht nötig, Zwangsmaßnahmen einzuleiten. Das sehe ich momentan nicht“, sagte er in der ARD. Stattdessen solle man mit den Herstellern reden und fragen, was möglich sei. Grünen-Chef Robert Habeck hatte zuvor eine „Notimpfstoffwirtschaft“ gefordert, um mehr Impfstoff zu produzieren.

Woidke sprach sich für die Prüfung weiterer Corona-Impfstoffe für den deutschen Markt aus. „Ich halte es schon für nötig und für möglich, auch diese Impfstoffe zu prüfen, wenn sie zur Verfügung stehen. Und wenn sie sicher sind und wirksam sind, dann sollten sie auch eingesetzt werden“, sagte der SPD-Politiker etwa mit Blick auf chinesische und russische Impfstoffe am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. Es müssten aber die entsprechenden Zulassungsverfahren durchgeführt werden.

Biontech will bis zu 75 Millionen Impfdosen mehr an EU liefern

6.56 Uhr: Der Impfstoffhersteller Biontech kann nach eigenen Angaben im zweiten Quartal möglicherweise bis zu 75 Millionen zusätzliche Dosen seines Vakzins an die Europäische Union ausliefern. Das teilte das Mainzer Unternehmen am Montagmorgen mit – wenige Stunden vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern.

„Wir arbeiten weiterhin an der Erhöhung der Lieferungen ab der Woche vom 15. Februar, um die vertraglich festgelegte Lieferung der vollen Menge an Impfstoffdosen im ersten Quartal sicherzustellen“, wird Biontech-Finanzvorstand Sierk Poetting in der Mitteilung zitiert. „Außerdem könnten wir im zweiten Quartal bis zu 75 Millionen Dosen mehr an die Europäische Union ausliefern.“ Davon würden gemäß dem geltenden EU-Verteilungsschlüssel 18,6 Prozent auf Deutschland entfallen. Die Bundesrepublik kann also mit fast 14 Millionen zusätzlichen Dosen rechnen.

Eine Klinik-Mitarbeiterin zieht den Covid-19 Impfstoff von Biontech/Pfizer für eine Impfung auf eine Spritze. Foto: dpa

Streeck: Lockdown-Schäden sollten erfasst werden

6.43 Uhr: Der Virologe Hendrik Streeck plädiert dafür, die gesellschaftlichen Schäden durch den Kampf gegen Corona nicht zu vernachlässigen und systematisch zu erfassen. „Die Politik muss abwägen und darf sich nicht nur von Virologen, Epidemiologen und Physikern leiten lassen. Kinderärzte, Psychologen und Soziologen warnen vor den Kollateralschäden, die Wirtschaft und Künstler leiden: All dies gilt es zu bedenken“, sagte Streeck in einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ).

Bis heute sei außerdem nicht überprüft, welche Einschränkungen der bisherigen Lockdowns tatsächlich welche Wirkung gehabt hätten, erklärte der Bonner Virologe. Das Ziel, das Virus Richtung null zurückzudrängen, hält der Professor für unrealistisch. „No Covid, Zero Covid: Wenn man die Konzepte liest, sind die Unterschiede letztlich nicht sehr groß.“ Dass Corona nicht ausgemerzt werden könne, sei aber eine Realität, mit der es klarzukommen gelte.

Impfgipfel von Bund und Ländern mit Herstellern am Nachmittag

6.20 Uhr: Nach dem schleppenden Start der Corona-Impfungen in Deutschland kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder am Montag um 14.00 Uhr zu einem Krisengipfel zusammen. An der Videokonferenz nehmen auch Vertreter der Impfstoff-Hersteller und der EU-Kommission teil. Am Wochenende forderten mehrere Länder-Regierungschefs einen Fahrplan für die kommenden Wochen und Klarheit über die Impfstoff-Lieferungen.

Der Impfgipfel ist eine Reaktion auf Probleme beim Impfstart in Deutschland und auf die Diskussion um die Menge der zur Verfügung stehenden Vakzine. Momentan sind in der EU drei Impfstoffe zugelassen, zuletzt wurde am Freitag die Zulassung für das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca erteilt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Erwartungen an die Bund-Länder-Konferenz vorab gedämpft. Im Internetprogramm der „Bild“-Zeitung machte Spahn am Sonntagabend deutlich, dass er nicht mit konkreten Beschlüssen rechnet. „Wir können durch einen Gipfel allein nicht mehr Impfstoffe produzieren“, sagte er. Durch ständige Forderungen nach mehr Impfdosen „wird die Produktion nicht schneller“.

Israel verlängert erneut seinen Corona-Lockdown

6.02 Uhr: Israel hat seinen Corona-Lockdown erneut verlängert. Die Maßnahmen gelten nun vorerst bis kommenden Freitagabend, wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und das Gesundheitsministerium am Sonntag nach einer Kabinettssitzung mitteilten. Die Restriktionen wären ohne die Verlängerung am Sonntag um Mitternacht abgelaufen.

Trotz einer intensiven Impfkampagne sind die Infektionszahlen in Israel weiterhin hoch. Der Januar war in Israel mit insgesamt mehr als tausend Corona-Toten der Monat mit den meisten Todesfällen seit Beginn der Pandemie. Am Mittwoch will das Kabinett erneut über eine mögliche abermalige Verlängerung des Lockdowns beraten, wie es in der Mitteilung hieß. Der Lockdown ist seit dem 27. Dezember in Kraft.

Lindner warnt vor staatlich gelenkter Impfstoffproduktion

3.20 Uhr: Im Vorfeld des Impfgipfels an diesem Montag hat FDP-Chef Christian Lindner vor einer staatlich gelenkten Impfstoffproduktion gewarnt. „Ich wünsche mir innovative Ideen vom Impfgipfel. Staatliche Zwangslizenzen gehören nicht dazu“, sagte er unserer Redaktion. Sie würden dem Innovationsstandort Deutschland schaden.

Lindner sprach sich dafür aus, Anreize für eine schnellere Produktion zu setzen „statt nur auf wenig verbindliche Zusagen zu hoffen“. An falscher Sparsamkeit dürfe ein zügiges Impfangebot für alle nicht scheitern.

Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner. Foto: dpa

Irritiert zeigte sich der FDP-Vorsitzende über die Ankündigung der Bundesregierung, wonach beim Impfgipfel keine Beschlüsse geplant seien. „Wir müssen Umfang und Tempo beim Impfen dringend erhöhen“, forderte er. „Die Bevölkerung erwartet ein Ende des gesellschaftlichen Stillstands.“

IMK-Chef Strobl: Hartnäckige Quarantänebrecher „in einem geschlossenen Krankenhaus absondern“

1.12 Uhr: Der neue Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thomas Strobl (CDU), hat sich für eine Zwangsisolierung von Menschen ausgesprochen, die wiederholt gegen Corona-Quarantäneauflagen verstoßen. „Hartnäckige Quarantänebrecher, bei denen alle anderen Mittel nicht zur Einsicht führen, müssen in einem geschlossenen Krankenhaus abgesondert werden“, sagte Strobl im Interview mit unserer Redaktion. „Natürlich braucht es dafür einen richterlichen Beschluss.“

Das sei „der richtige Umgang mit hartnäckigen, uneinsichtigen und bußgeldunempfindlichen Quarantänebrechern, die bewusst in Kauf nehmen, andere mit einer potentiell tödlichen Krankheit zu infizieren“, betonte Strobl. „Es geht ja nur um wenige Einzelfälle und um wenige Tage, in denen die Leute infektiös sind.“ Baden-Württemberg hat mittlerweile zwei Krankenhäuser für diesen Zweck bestimmt.

Corona-News vom 31. Januar: Weil kündigt Stufenplan für Lockerung des Corona-Lockdowns an

23.02 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat einen an den Infektionszahlen ausgerichteten Stufenplan für die Lockerung der Corona-Einschränkungen angekündigt. Ein entsprechendes Konzept stellte Weil am Sonntagabend in der ARD-Talkshow „Anne Will“ vor. Das Konzept sei „eine Handreichung, kein Automatismus“, betonte er. „Aber es soll möglichst vielen Menschen ein Gefühl dafür geben, wie kann es denn sein, wenn wir bestimmte Fortschritte erreichen oder auch, wenn wir wieder Rückschläge erleiden.“

Dem Plan zufolge könnten zum Beispiel Wechselunterricht an den Schulen und uneingeschränkte Trauerfeiern wieder stattfinden, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche unter 100 sinke. Sinke der Wert unter 50, könnten Hotels und Gastronomie den Betrieb wieder aufnehmen, auch der Einzelhandel dürfte mit Hygienekonzepten öffnen, und an den Schulen könnte Präsenzunterricht stattfinden.

Kölner Flüchtlingsunterkunft wegen Corona-Mutation abgeriegelt

21:34 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch in einer Flüchtlingsunterkunft mit einer der hochansteckenden Virusmutationen lässt die Stadt Köln die Einrichtung jetzt überwachen. Das Gelände werde von der Polizei abgesichert, teilte die Stadt mit. Mit dem Schritt sollen Quarantäne und Betretungsverbot kontrolliert werden. Bei 31 der 41 positiv getesteten Bewohner sei eine Virusmutation mit Ursprung in Brasilien oder Südafrika festgestellt worden. Am wahrscheinlichsten sei die südafrikanische Variante. In der Unterkunft leben 108 Bewohner.

Astrazeneca liefert der EU nun doch mehr Impfstoff

20.30 Uhr: Der britisch-schwedische Hersteller Astrazeneca will nach EU-Angaben im ersten Quartal nun doch mehr Impfstoff an die Europäische Union liefern als angekündigt. Es kämen neun Millionen Dosen hinzu, also insgesamt 40 Millionen Dosen, teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Sonntagabend auf Twitter mit. Das ist die Hälfte der ursprünglich anvisierten Menge von 80 Millionen Dosen.

Laut von der Leyen will Astrazeneca auch eine Woche früher mit der Lieferung beginnen als geplant. Die Firma wolle zudem ihre Produktionskapazität in Europa ausbauen. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides sprach von einer guten Nachricht und einem guten Schritt nach vorn.

Astrazeneca hatte vor gut einer Woche überraschend mitgeteilt, im ersten Quartal statt 80 Millionen nur 31 Millionen Dosen Impfstoff an die EU-Staaten zu liefern. Die EU reagierte empört und setzte die Firma unter Druck, die Lieferkürzung zurückzunehmen. Das soll laut von der Leyen nun zumindest zum Teil geschehen. Der Impfstoff ist seit Freitag in der EU für Erwachsene ohne Altersbegrenzung zugelassen. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission das Mittel aber nur für Erwachsene unter 65 Jahren.

Corona-Hilfen - Mallorca will Tram zum Ballermann finanzieren

100-jähriger britischer Rekordspendensammler an Covid-19 erkrankt

19.13 Uhr: Der 100 Jahre alte britische Rekordspendensammler Tom Moore (Captain Tom) ist schwer an Covid-19 erkrankt. Das teilte seine Tochter am Sonntagabend per Twitter mit. Ihr Vater sei mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht worden. „Er war bis heute zu Hause, brauchte aber zusätzliche Hilfe beim Atmen“, schrieb sie.

Moore hatte im vergangenen Jahr mit einem Spendenlauf an seinem Rollator knapp 32,8 Millionen britische Pfund (etwa 37 Millionen Euro) für den Nationalen Gesundheitsdienst NHS in der Corona-Pandemie gesammelt. Queen Elizabeth II. hatte ihn daraufhin zum Ritter geschlagen. Zudem wurde der Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg vom Captain ehrenhalber zum Colonel befördert.

Ein 100-Jähriger, der weit über England hinaus bekannt wurde: der Weltkriegsveteran und Rekord-Spendensammler Tom Moore. Foto: dpa

Großbritannien impft knapp 600.000 Menschen an einem Tag

18:35 Uhr: Während das Corona-Impfprogramm in der EU nur schleppend vorankommt, verzeichnet Großbritannien Rekordzahlen. Allein am Samstag wurden nach Angaben der Regierung im Vereinigten Königreich knapp 600.000 Impfdosen verabreicht. Die Zahl der Erstimpfungen stieg damit auf knapp neun Millionen. Eine zweite Dosis haben demnach aber erst rund 490.000 Menschen erhalten. Bis Mitte Februar will die Regierung allen 15 Millionen Menschen aus den am meisten gefährdeten Personengruppen eine Impfung ermöglichen.

Großbritannien ist anders als die EU nicht von Lieferverzögerungen beim Impfstoffhersteller Astrazeneca betroffen. Wie sich herausstellte, hat London sich im Vertrag mit dem britisch-schwedischen Unternehmen ausbedungen, dass die heimische Produktion zunächst nur zugunsten des eigenen Impfprogramms verwendet werden darf. Den Impfstoff von Pfizer und Biontech importiert Großbritannien allerdings aus der EU.

Finanzminister Scholz fordert umfassenden Impf-Plan

17.36 Uhr: Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erwartet vom Impf-Gipfel Klarheit darüber, in welchem Zeitraum wie viele Bürger geimpft werden können. Es müsse „konkrete Berechnungen“ des Bedarfs an Impfstoffen für die nächsten Monate geben, die in ein Impfkonzept einflössen, so Scholz gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“. „Es reicht als Planung nicht, dafür neben den Impfzentren irgendwann die Hausärzte einbeziehen zu wollen. Das scheint mir als Konzept zu sehr aus dem Ärmel geschüttelt zu sein.“ Er habe deshalb darauf gepocht, dass auch Pharmaunternehmen beim Impf-Gipfel zugeschaltet werden.

Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen und SPD-Kanzlerkandidat. Foto: dpa

17:30 Uhr: Zwei Antikörper-Präparate aus den USA sollen in Deutschland zum Einsatz kommen. Lesen Sie hier: Wem Antikörper-Mittel helfen könnten

Spahn ist bei EU-Zulassung offen für Impfstoff aus Russland und China

17.00 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigt sich im Falle einer erfolgreichen EU-Zulassung auch für den Einsatz von Corona-Impfstoff aus Russland und China in Deutschland offen. „Wenn ein Impfstoff sicher und wirksam ist, egal in welchem Land er hergestellt wurde, dann kann er bei der Bewältigung der Pandemie natürlich helfen“, sagte Spahn der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Entscheidend sei eine reguläre Zulassung nach europäischem Recht.

Russland hatte am Freitag angekündigt, die EU im zweiten Quartal mit 100 Millionen Dosen des Impfstoffes Sputnik V versorgen zu können. Damit könnten 50 Millionen Menschen geimpft werden. Ein Antrag zur Zulassung des Vakzins sei bereits bei der Europäische Arzneimittelagentur EMA eingereicht worden.

Der Wirkstoff war Mitte August als weltweit erster für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben worden, obwohl bis dahin wichtige Tests ausgestanden hatten. Das löste international Kritik aus. Unabhängige Studien sind bisher nicht bekannt.

Lauterbach warnt vor langfristigen Covid-19-Folgen

16.32 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat auf die drohende Gefahr für das Gesundheitswesen durch die sogenannten Long-Covid-Erkrankungen aufmerksam gemacht. „Die Bedeutung wird dramatisch unterschätzt“, sagte Lauterbach der Deutschen Presse-Agentur. Long-Covid-Patienten können noch Monate nach einer Infektion mit dem Coronavirus an mindestens einem Symptom leiden. „Es stellt sich immer stärker heraus, dass Covid-19 eine Erkrankung des gesamten Gefäß- und Immunsystems ist“, betonte Lauterbach.

Von Long-Covid könne bis zur Hälfte der zuvor in Kliniken behandelten Patienten betroffen sein. Er bezog sich auf chinesische Studien der ersten Pandemie-Welle. „Es ist ein Fehler zu glauben, dass nur die Alten sterben und die Jungen selbst nicht gefährdet sind“, so Lauterbach.

Tausende Ultraorthodoxe verstoßen bei Begräbnis in Jerusalem gegen Lockdown

15.57 Uhr: Tausende strengreligiöser Juden haben am Sonntag an einem Begräbnis in Jerusalem teilgenommen und damit gegen die Corona-Vorschriften verstoßen. Beigesetzt wurde ein einflussreicher Rabbiner, der nach israelischen Medienberichten im Alter von 99 Jahren gestorben war. Er habe sich im vergangenen Jahr mit dem Coronavirus infiziert, hieß es. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie tausende Ultraorthodoxer ungehindert und dicht gedrängt auf den Friedhof strömten. Viele von ihnen trugen keine Masken.

Verteidigungsminister Benny Gantz verurteilte die Verstöße gegen den seit drei Wochen herrschenden Lockdown scharf. „So sieht eine ungleiche Umsetzung von Regeln aus“, schrieb er bei Twitter zu der Massenteilnahme an dem Begräbnis. „Millionen von Familien und Kindern sind zu Hause eingeschlossen und halten sich an die Regeln, während Tausende Ultraorthodoxer sich auf einem Begräbnis drängen, die meisten auch ohne Masken.“

Tausende von ultraorthodoxen Juden nehmen an der Beerdigung des Rabbiners Meshulam Dovid Soloveitchik in Jerusalem teil. Foto: Ariel Schalit/AP/dpa

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte die Polizei zuletzt dazu aufgerufen, gegen alle Gesetzesbrecher mit „eiserner Faust“ vorzugehen. Es kam jedoch zu immer neuen Verstößen. Die Regierungen Netanjahus hatten sich in den vergangenen Jahren auch auf ultraorthodoxe Parteien gestützt. Viele Kritiker warfen dem 71-Jährigen in der Corona-Krise wiederholt vor, zu viel Rücksicht auf die Interessen der Strengreligiösen zu nehmen.

Giffey will Kitas mit Corona-Ampel wieder öffnen

15.10 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat ein Ampel-Modell für eine zügige Öffnung der Kitas vorgeschlagen. Nach dem 14. Februar müsse es „echte Öffnungsperspektiven bei Kitas und Schulen“ geben, sagte die SPD-Politikerin der „Bild am Sonntag“. „Unser Vorschlag ist eine Kita-Ampel, bei der erst mal die Situation in den einzelnen Kitas den Ausschlag gibt.“ Somit könne man einen „Großteil der Kitas wieder öffnen und gleichzeitig sehr verantwortungsvoll und gezielt anhand des Infektionsgeschehens in den einzelnen Kitas reagieren“, betonte die Ministerin.

Nicht gelten solle die Ampel in Gebieten mit einer Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100 000 Einwohner, oder wenn sich eine Corona-Mutation aggressiv ausbreitet. Dann könne es in allen Kitas nur die Notbetreuung geben. Ihren Plan will sie in der kommenden Woche mit den Länderkollegen beraten. Mehr dazu: Corona-Lockdown: So will Giffey die Kitas wieder öffnen

„Nationaler Impfplan“: Länder haben hohe Erwartungen an Impfgipfel

15.04 Uhr: Vor dem Corona-Impfgipfel am Montag haben Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder einen klaren Fahrplan für die Impfungen in den kommenden Wochen gefordert. „Meine dringende Erwartung an den Gipfel ist, dass wir einen nationalen Impfplan bekommen, auf dessen Grundlage wir Bundesländer Impftermine vergeben und auch einhalten können“, sagte der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. Ein Zeitplan müsse „mindestens bis Ostern“ reichen.

Markus Söder, CSU-Chef. Foto: Matthias Balk/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte „klare Transparenz“ beim Impfstoff. „Die Menschen sind völlig verunsichert“, sagte der CSU-Chef der „Augsburger Allgemeinen“. Es bedürfe endlich eines „verlässlichen Lieferplans“ für die nächsten Wochen und Monate, „ein Stop and Go beim Impfen geht auf Dauer nicht“.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kritisierte ebenfalls mangelnde Klarheit über die Liefermengen der Impfstoffe. „Wir haben auch mit der neuen Zusage nicht mal Lieferklarheit für die nächsten vier Wochen“, sagte Dreyer der „Bild am Sonntag“. Mehr dazu: Corona: Jens Spahn will Impfgipfel – er rechnet mit zehn harten Wochen

Über 200 Festnahmen in Brüssel wegen verbotener Corona-Demonstrationen

14. 56 Uhr: Um zwei verbotene Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der belgischen Regierung zu verhindern, hat die Polizei in Brüssel mehr als 200 Menschen festgenommen. Dies teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Ein Platz vor dem Hauptbahnhof, wo die meisten Demonstranten zusammenkamen, sei evakuiert worden.

Unter den Anwesenden waren nach Polizeiangaben auch zahlreiche Fußball-Fans. Die Organisatoren der verbotenen Proteste hatten die Menschen in den Online-Netzwerken dazu aufgerufen, sich unter anderem vor dem Atomium, einem bekannten Wahrzeichen der Stadt, zu versammeln. Dort kamen einige Dutzend Menschen zusammen.

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher fordert nationalen Impfplan

14.36 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat mit Blick auf den geplanten Impfgipfel am Montag konkrete Angaben der Impfstoff-Hersteller gefordert. „Es ist Zeit für einen nationalen Impfplan, damit das Versprechen eingehalten werden kann, bis September allen Menschen in Deutschland eine Impfung anzubieten“, twitterte der Politiker am Sonntag. Zudem sei es wichtig, auf dem Gipfel „verlässliche Aussagen der Hersteller zu Liefermengen und Terminen“ zu haben, schrieb er weiter. „Man kann die Impfstoffe der verschiedenen Hersteller zwischen 1. und 2. Impfung nicht wechseln“, begründete Tschentscher seine Forderung.

Zuvor hatte sich Tschentscher ebenfalls auf Twitter verwundert darüber geäußert, dass es nun auch bei Moderna zu Lieferengpässen kommen soll. „Was bedeutet „Engpässe“ bei Moderna? Bleibt es bei den zugesagten 670.000 Impfdosen in der 8. Kalenderwoche?“, fragte er beispielsweise am Samstagabend.

Israel gibt nach internationalem Druck 5000 Impfdosen an Palästinenser ab

14.00 Uhr: Auf Druck der Vereinten Nationen hat Israel angekündigt, 5000 Corona-Impfdosen für das medizinische Personal im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen zur Verfügung zu stellen. Wie eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, stammen die Impfstoffe aus israelischen Beständen. Das Ministerium nannte keine Gründe für die Lieferung an die palästinensische Autonomieverwaltung.

Seit Beginn der Impfkampagne im Dezember haben in Israel bereits drei Millionen der insgesamt neun Millionen Bürger die erste von zwei nötigen Impfdosen erhalten. Die israelische Impfkampagne gilt damit als die schnellste der Welt. In den Palästinensergebieten im Gazastreifen und im Westjordanland haben die Impfungen jedoch noch nicht begonnen.

SPD-Chefin Esken will Corona-Zuschlag für Hartz-IV-Bezieher durchsetzen

13.28 Uhr: SPD-Chefin Saskia Esken will im nächsten Koalitionsausschuss einen monatlichen Corona-Zuschlag für Hartz-IV-Bezieher durchsetzen. „Angesichts der offenkundigen Not von Erwachsenen und Kindern in Grundsicherung erwarten wir von unserem Koalitionspartner im Bund, dass er da mitgeht, wenn wir uns demnächst in neuer Besetzung im Koalitionsausschuss treffen“, sagte Esken dem Berliner „Tagesspiegel“. Bei den nächsten Beratungen ist erstmals Armin Laschet als neuer CDU-Chef dabei.

SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Esken sagte, viele Hilfsangebote in sozialen Einrichtungen fielenin der Corona-Krise weg oder seien nur eingeschränkt erreichbar. Hinzu kämen gestiegene Ausgaben im Haushalt, beispielsweise für Hygieneartikel. Auch die wegen geschlossener Einrichtungen wegfallende Mittagsverpflegung für Kita- und Schulkinder belaste die ohnehin knappen Haushalte. Zur Bewältigung dieser Lasten wolle die SPD deshalb einen Zuschuss auf den Weg bringen. Darüber hinaus kündigte die SPD-Chefin an, sich für eine grundsätzliche Hartz-IV-Reform einzusetzen.

Portugal schließt ab Sonntag die Grenzen

13.14 Uhr: Portugal hat wegen der starken Ausbreitung des Coronavirus die weitgehende Schließung seiner Grenzen angeordnet. Die Bürger des Landes dürfen ab Sonntag für zunächst zwei Wochen nicht mehr ausreisen, es sei denn aus besonderem Grund wie zu einer medizinischen Behandlung. Das hat die Regierung am Donnerstag angeordnet. Auch die Einreise solle stark eingeschränkt werden.

Spaniens Außenministerin Arancha González Laya betonte, Spanien und Portugal, die zum Schengenraum mit offenen Grenzen gehören, würden noch über Details sprechen. Es handele sich aber nicht um eine vollständige Schließung der Grenzen, sondern um eine „Einschränkung der Bewegungsfreiheit“. Ob auch Arbeitspendler betroffen sein würden, war zunächst unklar. Die Maßnahmen dürften auf jeden Fall auch für Urlauber aus anderen Ländern gelten.

Am Donnerstag wurden in dem Land mit 10,3 Millionen Einwohnern 16.423 Neuinfektionen und 303 weitere Corona-Tote registriert. Das war ein Höchststand seit Beginn der Pandemie. Auf Deutschland hochgerechnet entspräche das etwa 130.000 Neuinfektionen und rund 2400 Toten binnen 24 Stunden. Die Bundesregierung erklärte das auch bei Deutschen beliebte Urlaubsland am vergangenen Wochenende zum Hochrisikogebiet, was Reisen in das Land weiter erschweren soll.

Kubicki: Viele werden sterben, weil Impfstoffbeschaffung keine Priorität hatte

12.07 Uhr: Der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für Verzögerungen bei Impfstoffbeschaffung und ihre tödlichen Folgen verantwortlich gemacht. „Es ist unbestreitbar, der Bundesgesundheitsminister hat mit seinem monatelangen Zögern kostbare Zeit verstreichen lassen. Viele Menschen werden sterben, weil die Impfstoffbeschaffung für ihn keine Priorität hatte“, sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende dieser Redaktion. „Es ist gut, dass der Impfgipfel kommt, er kommt aber für viele Menschen viel zu spät.“

Er erwarte von dem Impfgipfel am Montag „eine realistische und konkrete Perspektive, die den genauen Weg aufzeigt, wer wann geimpft werden kann“, fügte Kubicki hinzu. „Es ist klar, dass alles von der Verfügbarkeit des Impfstoffes abhängt. Die Tatsache, dass die Bundesregierung zu diesem Gipfel eingeladen hat, ist ein Zeichen dafür, dass sie endlich ihre Verantwortung nach Paragraph 5 Infektionsschutzgesetz wahrnehmen und dies nicht mehr auf die EU-Kommission schieben will.“

Wolfgang Kubicki (FDP) übt scharfe Kritik an der Gesundheitsminister Spahn. Foto: dpa

Bundeswehr will Montag über Corona-Hilfe für Portugal entscheiden

12.06 Uhr: Die Bundeswehr will Anfang der Woche darüber entscheiden, wie und in welchem Rahmen dem derzeit besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Portugal geholfen werden kann.

Ergebnisse eines am Freitag nach Deutschland zurückgekehrten Erkundungsteams würden derzeit analysiert, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Sonntag auf Anfrage. Es sei ab Montag nicht nur mit der Entscheidung, wie geholfen werden kann, zu rechnen, sondern die Hilfe solle dann auch rasch beginnen.

Die Regierung in Portugal hatte ein Hilfeersuchen an Deutschland gerichtet. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ soll ein Team von 27 Ärzten und Sanitätern aus Deutschland entsandt werden, es sollen Hilfsflüge auch mit Feldkrankenbetten und Beatmungsgeräten geschickt werden. Dies konnte der Sprecher des Verteidigungsministerium nicht bestätigen.

Söder wundert sich über Erhalt von Gutscheinen für FFP2-Masken

11.08 Uhr: Zu seiner großen Verwunderung hat auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Gutscheine für vom Bund finanzierte FFP2-Masken erhalten. „Da war ich schon etwas überrascht“, sagte der CSU-Chef am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in München. Warum er sie erhalten habe, könne er nicht sagen. Der 54-Jährige betonte aber, dass er die Gutscheine nicht einlösen sondern zurückgeben werde.

Zum Schutz vor dem Coronavirus bekommen rund 34 Millionen Bürger über das Bundesprogramm Gutscheine für zwölf FFP2-Masken, die in der Apotheke eingelöst werden können. Die Bundesregierung hat dies als Schutz für Menschen mit besonders hohem Risiko beschlossen - dazu zählen Über-60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen. Nachdem nun der Versand der Coupons begonnen hat, wunderten sich aber viele Empfänger darüber, dass auch sie solche Gutscheine in ihrem Briefkasten mit einem Begleitschreiben finden. Mehr dazu: Corona: Gutscheine für FFP2-Masken nicht nur für Senioren

Über ein Bundesprogramm erhalten mehr als ein drittel der Bürger vergünstigt FFP2-Masken. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Viele Kliniken laut Landkreistag wirtschaftlich gefährdet

10.32 Uhr: Der Deutsche Landkreistag sieht viele Krankenhäuser vor allem in ländlichen Regionen infolge der Corona-Krise wirtschaftlich massiv gefährdet. Der Bund müsse Mindereinnahmen durch Erlösausfälle ausgleichen, forderte der Präsident des Landkreistags, Reinhard Sager. „Es ist mit ein paar Brotkrumen für einen kleinen Teil der Krankenhäuser nicht getan. Das führt zu massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten und drohenden Insolvenzen zahlreicher Krankenhäuser.“

Vor allem die Kliniken außerhalb der Ballungszentren seien davon betroffen. Gerade diese leisteten einen besonderen Beitrag zur flächendeckenden Gesundheitsversorgung. Am Dienstag kommt Sager zufolge ein Expertenbeirat zur Finanzierung der Krankenhäuser in der Pandemie zusammen. Aktuell seien sehr viele Krankenhäuser massiv gefährdet. Die wirtschaftliche Situation verschlechtere sich zusehends aufgrund der seit dem Spätherbst fehlenden Unterstützungsleistungen durch den Rettungsschirm des Bundes.

Dies läge auch an den hohen Einnahmeverlusten infolge der personalintensiven Betreuung von Patienten mit Covid-19-Erkrankungen. Notwendig sei ein Konzept zur finanziellen Sicherung der Krankenhäuser für das gesamte Jahr 2021. Einen Ganzjahresausgleich habe es 2020 gegeben, für 2021 sei er allerdings derzeit nicht geplant.

WHO-Experten besuchen Huanan-Markt im chinesischen Wuhan

9.45 Uhr: Die Suche nach dem Ursprung des Virus geht weiter. Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben den Huanan-Markt in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan besucht, der als Quelle der Corona-Pandemie gilt. Mitglieder des internationalen Expertenteams, das die Ursprünge Pandemie erforschen soll, trafen am Sonntag an dem seit Januar vergangenen Jahres geschlossenen Markt ein. Wachmänner öffneten die Absperrungen vor dem Gelände für die Autos der WHO-Experten und schlossen sie danach sofort wieder.

In Wuhan war Ende 2019 der weltweit erste Infektionsherd des damals neuartigen Erregers festgestellt worden, an dem inzwischen mehr als 2,2 Millionen weltweit starben. Die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass Fledermäuse die ursprünglichen Wirte des Coronavirus waren und dieses auf dem Huanan-Markt auf den Menschen übertragen wurde. Ungeklärt ist aber, welches Tier bei der Übertragung auf den Menschen als sogenannter Zwischenwirt diente.

Verlängerung des Lockdowns laut Altmaier auch bei Inzidenz-Werten unter 50 denkbar

9.20 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hält eine Verlängerung des Lockdowns auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 für denkbar. „Die aktuelle Entwicklung nährt die Hoffnung, dass wir uns relativ schnell einer Inzidenz von 50 nähern können“, sagte Altmaier der „Welt am Sonntag“. „Die Länge des Lockdowns hängt aber auch davon ab, inwieweit sich neue Mutationen des Coronavirus in Deutschland verbreiten.“

„Wir haben in Großbritannien gesehen, dass sich die neue Variante auch deshalb so schnell ausgebreitet hat, weil der dortige Lockdown damals weniger streng war, als es der heute in Deutschland geltende ist“, fügte der Minister hinzu. Nach Angaben des RKI vom Sonntagmorgen liegt die Inzidenz für Deutschland aktuell bei 90,2. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, den Wert auf unter 50 zu drücken.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Foto: dpa

Spahn: Pandemie 2022 unter Kontrolle

9.16 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass die Corona-Pandemie im kommenden Jahr weitgehend überwunden sein wird. „Einen zweiten Jahrestag wird es in dieser Form nicht geben“, sagte der CDU-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Im Lauf des Jahres werden wir die Pandemie weitestgehend unter Kontrolle bekommen - durch die Impfungen und durch die Möglichkeit, das Vakzin an Mutationen anzupassen.“ Es sei „enorm“, dass innerhalb von nur einem Jahr ein neuer Impfstoff entwickelt worden sei und der Aufbau der komplexen Produktion innerhalb weniger Monate gelinge.

Über die Schärfe der Kritik am schleppenden Impfbeginn zeigte sich Spahn verwundert. „Nachdem wir wochenlang über die Impfreihenfolge und Knappheit am Anfang diskutiert haben, hätte aus meiner Perspektive jedem klar sein müssen, dass das einige Zeit dauern wird“, betonte der Minister. Dennoch verstehe er die Enttäuschung und wolle nichts schönreden. Es bleibe das Ziel der Bundesregierung, dass jeder aus der höchsten Risikogruppe der über 80-Jährigen bis Ende März geimpft sei. Das hänge jedoch von den Lieferungen aus dem europäischen Impfstoff-Kontingent ab.

Australische Stadt Perth verhängt Kurzzeit-Lockdown wegen eines Corona-Falls

08.33 Uhr: Nach einem einzigen Infektionsfall mit dem Coronavirus hat die australische Perth einen fünftägigen Lockdown für ihre knapp zwei Millionen Einwohner angekündigt. Die Schulen dürfen am Montag nicht wie geplant öffnen, alle Einwohner müssen ab Sonntagabend zu Hause zu bleiben. Sie dürfen nur noch das Haus verlassen, um zum Arzt, zum Einkaufen oder zur Arbeit zu gehen oder Sport zu treiben.

Betroffen sind alle Einwohner der Stadt Perth sowie der naheliegenden Regionen Peel und South West. Nach Angaben der Behörden war ein Wachmann in einem Quarantäne-Hotel positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er steckte sich vermutlich bei einem Reiserückkehrer an, der in dem Hotel untergebracht war, und offenbar mit der ansteckenderen Virus-Variante infiziert war, die zuerst in Großbritannien aufgetreten war.

Habeck: Alle Pharmakonzerne unverzüglich in die Impfstoff-Produktion einbeziehen

07.37 Uhr: Vor dem Impfgipfel am Montag hat Grünen-Chef Robert Habeck die Umstellung auf eine ,Not-Impfstoffwirtschaft‘ gefordert. "Es ist unabdingbar, alle Anstrengungen zu unternehmen, um mehr Impfstoff zu produzieren", sagte Habeck dieser Redaktion. Das gelte erst recht angesichts des Vorgehens des britisch-schwedischen Unternehmens Astrazeneca.

Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Foto: dpa

Alle Pharmakonzerne seien "unverzüglich ihren Fähigkeiten entsprechend in die Produktion einzubeziehen", verlangte Habeck. "Dies gilt für all die Impfstoffe, die erwiesenermaßen erfolgreich sind oder noch eine schnelle Aussicht auf Erfolg haben." Dabei dürfe die Regierung auch nicht vor verpflichtenden Lizenzvergaben zurückschrecken.

Außerdem forderte der Grünen-Chef die "zügige Umsetzung einer überarbeiteten Impfstrategie". Bei dem Gipfeltreffen sei die Frage zu beantworten, welche Auswirkung die Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffs auf die Impfreihenfolge habe und welche Gruppen damit zuerst geimpft werden könnten.

IMK-Chef Strobl fordert „strikte Einreiseverbote“

06.20 Uhr: Zur Eindämmung hoch ansteckender Coronavirus-Mutationen hat der neue Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK), Thomas Strobl (CDU), eine weitere Verschärfung der Einreisebeschränkungen gefordert. „Die Einreise aus Hochrisikogebieten und Mutationsgebieten muss heruntergefahren werden, so weit das irgend möglich ist“, sagte der baden-württembergische Innenminister dieser Redaktion. „Ich bin hier für strikte Einreiseverbote - mit allem, was das deutsche Verfassungsrecht und das europäische Recht hergeben.“

Außerdem warnte er vor Cyberangriffen. Cyberattacken seien „ein sehr großes Problem“ für die gesamte Lieferkette von Impfstoffen, sagte Strobl. Das könne so weit gehen, dass ‚die Produktion von Impfstoffen lahmgelegt wird“. Die Cyberangriffe kämen „aus der ganzen Welt“, berichtete Strobl. Polizei und Verfassungsschutz beobachteten die Entwicklung genau.

Deutscher Philologenverband: Lehrkräfte sollen vor Präsenzbetrieb vorrangig geimpft werden

05.10 Uhr: Der Deutsche Philologenverband (DPhV) setzt sich mit Nachdruck für ein schnelleres Impfangebot an Lehrkräfte ein. „Nur so können wir tatsächlich in den Präsenzunterricht zurückkommen, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt“, sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing dieser Redaktion.

„Der gesellschaftlich-politische Druck, die Schulen zu öffnen, ist massiv. Dem trägt die jetzige Berücksichtigung der Lehrkräfte erst in der dritten von drei prioritären Kategorien nicht ausreichend Rechnung. Deshalb fordert der Deutsche Philologenverband die Bundesregierung auf, Lehrkräften zu ermöglichen, bereits früher geimpft zu werden“, so Lin-Klitzing.

„Auch sollten perspektivisch nicht alle Schulen zum selben Zeitpunkt geöffnet werden, aber alle nach denselben Kriterien über Landesgrenzen hinweg“, sagte die Verbandsvorsitzende. Die Reihenfolge der Art des Unterrichts müsse sein: Distanzunterricht – Wechselunterricht – Präsenzunterricht nach vorrangiger Impfung der Lehrkräfte.

Corona-News vom 30. Januar: Italienische Arzneimittelbehörde empfiehlt Astrazeneca-Impfstoff bis 55 Jahre

20.47 Uhr: Die italienische Arzneimittelbehörde empfiehlt den seit Freitag in der EU zugelassenen Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca nur für Erwachsene bis zum Alter von 55 Jahren. In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der EU-Arzneimittelbehörde EMA sei das Vakzin in Italien zwar zugelassen, erklärte die Behörde am Samstag. Menschen über 55 Jahre und besonders anfällige Menschen sollten jedoch bevorzugt mit den auf mRNA-Technologie basierenden Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna geimpft werden

Zur Begründung erklärte die Behörde, es bestünden „gewisse Unsicherheiten“ über die Wirksamkeit des Mittels bei älteren Menschen, da diese Altersgruppe bei den klinischen Test nur „schlecht vertreten“ gewesen sei.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland empfieht den Astrazeneca-Impfstoff für Menschen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren.

Bereits rund drei Millionen Menschen in Israel geimpft

20.11 Uhr: Sechs Wochen nach Beginn der Impfkampagne in Israel haben bereits rund drei Millionen Menschen im Land die Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das ist etwa ein Drittel der Bevölkerung. Rund 1,7 Millionen Israelis seien bereits zweimal geimpft worden, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Gleichzeitig blieben die Infektionszahlen in dem kleinen Mittelmeerland hoch. 6435 neue Fälle wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden verzeichnet.

Israel hat etwas mehr als neun Millionen Einwohner, in Deutschland leben etwa neun Mal so viele Menschen. Zum Vergleich: Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 12.321 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. In Deutschland haben rund 1,8 Millionen Menschen eine Erstimpfung und mehr als 460.000 eine Zweitimpfung erhalten.

Britischer Staatsminister will mit EU im Impfstreit kooperieren

18.18 Uhr: Der britische Staatsminister Michael Gove hat der Europäischen Union Zusammenarbeit bei deren Schwierigkeiten mit der Lieferung von Impfstoffen zugesagt. Priorität habe für London die Impfung der eigenen Bevölkerung, machte der Minister zunächst deutlich und fuhr dann fort: „Wir wollen aber auch mit unseren Freunden und Nachbarn in der Europäischen Union zusammenarbeiten, um ihnen auch zu helfen.“

AstraZeneca hat Probleme, die vereinbarten Dosen ihres Corona-Impfstoffes an die EU zu liefern. Foto: dpa/imago images/ Fotomontage

Hintergrund ist der Streit zwischen der EU-Kommission und dem britisch-schwedischen Impfstoffhersteller Astrazeneca über dessen Lieferschwierigkeiten. Das Unternehmen hatte Verzögerungen damit begründet, dass es Probleme bei Werken in den Niederlanden und Belgien gebe. Die Produktion für Großbritannien bleibe aber unbeeinträchtigt, weil London sich habe zusichern lassen, dass die Produktion im eigenen Land zuerst nur dem eigenen Impfprogramm zu Gute kommen soll, so Astrazeneca-Geschäftsführer Pascal Soriot. Das sorgte auch deshalb für Empörung, weil die Briten seit Monaten Impfstoff von Pfizer und Biontech aus europäischer Herstellung erhalten. Die EU hatte daraufhin einen Kontrollmechanismus für die Ausfuhr der Präparate eingeführt.

Lieferengpässe bei Moderna betreffen wohl auch Deutschland

17.10 Uhr: US-Hersteller Moderna hat vorübergehende Lieferengpässe bei seinem Corona-Impfstoff eingeräumt. Man habe „kurzfristig angepasste Lieferschätzungen“ herausgegeben, bestätigte das Unternehmen am Freitagabend. Dennoch würden alle Lieferverpflichtungen im ersten Quartal eingehalten, so der Konzern.

Allerdings wirken sich die Engpässe wohl auf die Impfplanung in Deutschland aus. So twitterte Hamburgs Regierungschef Peter Tschentscher, dass der Bund seinem Land mitgeteilt habe, dass es weniger Moderna-Dosen erhalten würde.

Gerade teilt das Bundeskanzleramt mit, dass jetzt auch die zugesagten Lieferungen der Moderna-Impfstoffe reduziert werden. 🤷🏻‍♂️ Wie soll man da die Impfungen planen? — Peter Tschentscher (@TschenPe) January 30, 2021

Zuvor hatte schon Italien bekannt gegeben, im Februar zunächst weniger Dosen von Moderna zu bekommen als erwartet. Regierungskommissar Domenico Arcuri sagte in Rom, das US-Unternehmen habe mitgeteilt, dass es eine Reduktion um 20 Prozent geben solle. Eine Moderna-Sprecherin wollte auf Nachfrage keine Details nennen.

Tschechien plant Stichprobenkontrollen von Einreiseverbot

17.00 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie gilt in Tschechien seit Samstag ein fast völliger Einreisestopp für Ausländer. Feste Kontrollposten an den Grenzübergängen zu den Nachbarstaaten sind indes nicht geplant, wie das Polizeipräsidium in Prag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Streifenbeamten würden die Einhaltung der neuen Beschränkungen stichprobenartig kontrollieren. „Wir werden wissen wollen, was die Gründe für die Fahrt sind“, sagte der Sprecher. Nicht erlaubt seien in jedem Fall Einkaufsfahrten. Es gibt einen Ermessensspielraum der Beamten.

Tschechien erlaubt Ausländern seit Samstag die Einreise ausdrücklich nur noch in notwendigen Fällen. Ausnahmen gelten unter anderem für Dienstreisen, unerlässliche Familienbesuche, die Teilnahme an Beerdigungen sowie unaufschiebbare Behördenbesuche, wie aus einem Regierungsbeschluss hervorgeht. Die Ausreise bleibt möglich. Die Regierung unter Ministerpräsident Andrej Babis hatte sich besorgt über die Gefahren durch neue Virusmutationen gezeigt.

FDP-Chef Lindner kritisiert andauernde Schließung von Kitas und Schulen

16.15 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner fordert mehr Anstrengungen für eine Wiederöffnung der wegen Corona geschlossenen Kitas und Schulen in Deutschland. Es drohe, dass viele Kinder und Jugendliche den Anschluss im Bildungssystem verlieren, sagte Lindner am Samstag während einer digitalen Klausur seiner Bundestagsfraktion.

„Die Familien sind mit den Nerven fertig. Neue Durchhalteparolen bringen hier nichts“, sagte Lindner an die Adresse der Bundesregierung. Er nannte den Einsatz von Luftreinigern, prioritäres Impfen für Lehrkräfte und Erzieher sowie die Nutzung lehrstehender Kinos und Hotelsäle. Weitere acht bis zehn Wochen Schließung seien nicht durchzuhalten. „Hier droht ein massiver Schaden für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“, warnte Lindner.

Spahn kündigt Änderung der Impfverordnung an

16.05 Uhr: Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission über eine Altersbeschränkung beim Impfstoff von Astrazeneca hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Überarbeitung der Impfverordnung angekündigt. Man werde generell an einer Priorisierung festhalten, aber die Alterskomponente für den Astrazeneca-Impfstoff aufgreifen, sagte Spahn am Samstag bei einem Townhall-Meeting für Pflegekräfte.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat eine Überarbeitung der Impfverordnung angekündigt. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters Pool/dpa

„Wir werden die Impfempfehlung nach der Zulassung von Astrazeneca ändern müssen“, erklärte Spahn. Er bat die Bevölkerung aber um Geduld: „Es kommen jede Woche Impfstoffe, und es werden auch mehr Zug um Zug“, betonte er. „Ich bitte einfach um ein Stück Vertrauen“, man werde nach und nach die Angebote ausweiten.

Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens betonte, man müsse die Priorisierung der Bevölkerungsgruppen nach dem jeweiligen berechenbaren Risiko vorzunehmen. „Wir gehen nach verfügbaren Daten über tatsächliche Risiken vor“, sagte er. Von solchen begründbaren Kriterien dürfe man nicht abweichen.

Gesundheitssenatorin: Bund muss für sichere Lieferpläne bei Impfstoff sorgen

15.52 Uhr: Vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern hat Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci die Bundesregierung dazu aufgerufen, für mehr Planungssicherheit bei der Lieferung von Corona-Impfstoffen zu sorgen. „Die Unsicherheit ist für die Länder zu groß. Es kommt tröpfchenweise an, und es ändert sich viel zu viel“, sagte die SPD-Politikerin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie sieht den Bund in der Pflicht, sich um sichere Lieferpläne zu kümmern. Beschlossen hätten die Gesundheitsminister der Länder am Samstag noch nichts, sie hätten sich auf den Montagabend nach dem nationalen Impfgipfel vertagt.

Was die Reihenfolge für Impfungen angeht, so warnt Kalayci davor, nun die Diskussion über das Bevorzugen bestimmter Berufsgruppen neu zu starten. „Ich rate dazu, an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission festzuhalten. Als nächste Gruppe wären dann die chronisch Kranken zu berücksichtigen.“

Holetschek: Astrazeneca-Impfstoff wohl nur an 18- bis 64-Jährige

15.32 Uhr: Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca arbeiten Bund und Länder an einer Anpassung der bisherigen Impfstrategie. Ein Ergebnis zeichnete sich in einer Videoschalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Samstag bereits ab: Das Präparat soll lediglich an 18- bis 64-Jährige verimpft werden. Das sagte der derzeitige Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU), auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Detailberatungen sollen allerdings am Montagabend fortgesetzt werden.

Abgesehen davon zeichnete sich nach Worten Holetscheks grundsätzlich bereits ab, dass es bei der bisherigen Priorisierungs-Reihenfolge bleiben werde. In der Diskussion ist zudem, dass in besonderen Härtefällen Impfungen künftig auch für Personen möglich sein sollen, die nach der geltenden Impf-Reihenfolge eigentlich noch nicht an der Reihe sind. Einzelne Länder, darunter Bayern und Hamburg, haben dafür bereits spezielle Impfkommissionen angekündigt oder eingerichtet, um über besondere Einzelfälle entscheiden zu können.

Medizinisches Personal befüllt eine Spritze mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca. Foto: dpa

Ramelow will Corona-Fahrplan bis Ostern

15.15 Uhr: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat vor dem Bund-Länder-Impfgipfel für eine längerfristig angelegte Corona-Politik plädiert. „Meine Perspektive ist keine Lockerungsdebatte, sondern ein Fahrplan, der uns über Monate hinweg eine Perspektive gibt“, sagte Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Dazu gehören ein Kriterienkatalog, was bei bestimmten Inzidenzen geschieht, und medizinische Versorgungskapazitäten.“

Der Fahrplan soll aus Ramelows Sicht möglichst bis Ostern gelten. „Wir sind hart an der Grenze der Überforderung. Wir müssen Reserven aufbauen“, betonte er. „Die Debatte über Lockdown und Lockerungen bringt uns nicht weiter.“ Der aktuelle Lockdown gilt bis zum 14. Februar. Allerdings gibt es längst Debatten über eine Verlängerung, vor allem vor dem Hintergrund grassierender Corona-Mutationen. Auch in Thüringen gibt es einzelne Fälle.

Vatikan öffnet Museen und Sixtinische Kapelle wieder für Besucher

15.06 Uhr: Nach fast dreimonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie will der Vatikan seine Museen und Kirchen wieder öffnen. Die Vatikanischen Museen einschließlich der Sixtinischen Kapelle sind ab Montag wieder für Besucher zugänglich, wie die Museumsleitung am Samstag ankündigte. Die pandemiebedingte Schließung war die längste seit dem Zweiten Weltkrieg.

„Die Museen des Papstes erwarten Sie mit Freude!“, hieß es in der Erklärung der Museumsleitung. Die Zeit der Schließung sei für Wartungs- und Renovierungsarbeiten genutzt worden, unter anderem für das sorgfältige Abstauben der Fresken in der Sixtinischen Kapelle, die aus dem 15. Jahrhundert stammen. Um die weltberühmten Ausstellungen zu sehen, müssen Besucher nun den Angaben zufolge ihre Tickets im Voraus erwerben. Für die Besichtigung wird ihnen ein begrenztes Zeitfenster zugewiesen.

Italiens Regierung hatte kürzlich die Corona-Einschränkungen für das Land gelockert. Ab Montag gilt für 15 der 20 italienischen Regionen nur noch die Risikostufe „gelb“, die auf ein niedriges Ansteckungsrisiko hinweist. Bars und Restaurants dürfen dort tagsüber wieder geöffnet werden, ebenso Museen. Auch das Kolosseum und das Forum in Rom sollen ab Montag wieder für Besucher zugänglich sein.

Lufthansa fliegt trotz Einreisesperre zunächst unverändert weiter

14.18 Uhr: Die Lufthansa plant aktuell keine Einschränkung ihres Flugverkehrs mit den fünf Ländern, für die seit Samstag wegen der Ausbreitung von ansteckenderen Coronavirus-Varianten Einreisesperren nach Deutschland gelten. Man werde die Lage aber im Blick behalten und die Flugpläne für Portugal, Irland, Großbritannien, Südafrika und Brasilien in den kommenden Tagen gegebenenfalls anpassen, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Wegen der Ausnahmen etwa für alle Deutschen und in Deutschland lebenden Ausländer sowie Transitpassagiere sollen die Flüge aber zunächst weiter wie geplant stattfinden.

Die Bundesregierung hatte am Freitag eine neue Verordnung beschlossen, nach der Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schiffsunternehmen bis zum 17. Februar aus den sogenannten Virusvarianten-Gebieten prinzipiell keine Passagiere mehr nach Deutschland befördern dürfen. Allerdings gibt es zahlreiche Ausnahmeregeln, auch der Warenverkehr bleibt unangetastet. Am Sonntag kommen mit Lesotho und Eswatini zwei kleine südafrikanische Staaten hinzu.

Söder fordert staatlich gelenkte „Not-Impfstoffwirtschaft“

14.00 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich für eine staatlich gelenkte „Not-Impfstoffwirtschaft“ ausgesprochen, um die aktuellen Engpässe zu überwinden. Man brauche mehr Produktionskapazitäten und schnellere Genehmigungsverfahren, sagte Söder der Tageszeitung „Welt“. Zudem solle auch eine Zulassung russischer oder chinesischer Impfstoffe auf EU-Ebene geprüft werden.

„Ich bekenne mich zur sozialen Marktwirtschaft, aber wir leben in einer Notlage, die auf längere Sicht unsere Marktwirtschaft fundamental beschädigen kann“, sagte Söder. Er äußerte auch Interesse an den Impfstoffen aus Russland und China: „Wenn die Sicherheit und Effizienz gewährleistet ist, sollten wir auch diese Impfstoffe nutzen.“ Die gesamte Corona-Strategie hänge davon ab, „wie schnell wir die Impfprobleme in den Griff bekommen“, so der CSU-Chef.

Markus Söder, CSU-Chef. Foto: Matthias Balk/dpa

Iran bescheinigt seinem Corona-Impfstoff Wirksamkeit

13.24 Uhr: Der Iran bescheinigt dem im eigenen Land hergestellten Impfstoff „Coviran Barekat“ eine hohe Wirksamkeit gegen das Corona-Virus. „Die bis jetzt erfolgten Tests zeigen, dass unser Impfstoff sogar die neuartige und weitaus gefährlichere englische Variante des Virus voll und ganz neutralisiert hat“, sagte Minu Mohraz, Mitglied des iranischen Corona-Krisenstabs, am Samstag. Der Krisenstab sowie die Wissenschaftler seien sehr glücklich über die Testergebnisse und sähen nun optimistischer in die Zukunft, sagte die Spezialistin für Infektionskrankheiten laut Nachrichtenagentur Isna.

„Coviran Barekat“ wurde nach iranischen Angaben seit Ende 2020 mehrmals erfolgreich getestet. Der zweite lokale Impfstoff „Pasteur“ sei derzeit in der Testphase. Gleichzeitig arbeitet der Iran mit kubanischen Experten an dem Corona-Impfstoff „Soberana 02“. Aber auch ausländische Impfstoffe, hauptsächlich aus Russland, China und Indien, sollen im Laufe der nächsten Monate importiert werden. Eine Einfuhr westlicher Impfstoffe stehe derzeit nicht auf der Agenda – auch wegen der politischen Differenzen.

Intensivmediziner sehen keine Entspannung

12.57 Uhr: Die Lage auf den Intensivstationen in Deutschland ist nach Angaben von Medizinern trotz sinkender Corona-Fallzahlen weiterhin angespannt. „Wir spüren auf den Intensivstationen, anders als die Zahlen den Anschein erwecken, derzeit keine Entspannung“, sagte der Magdeburger Uniklinik-Professor Felix Walcher, Präsidiumsmitglied der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), der „Augsburger Allgemeinen“. Er forderte schärfere Maßnahmen, bis die Infektionsketten von den Gesundheitsämtern kontrollierbar seien: „Wir müssen in einen harten Lockdown gehen, alles andere ist ethisch schwer vertretbar.“

Walcher warnte vor Leichtsinn: „Unsere größte Sorge ist, dass durch die Impfungen und Lockerungsdiskussionen der Eindruck erweckt wird, die Krise sei bald überwunden“, sagte er. Daraus könnte eine dritte Welle mit den Virus-Varianten entstehen. Sorge bereitet den Intensivstationen laut Walcher auch die Überlastung des Personals. Die Beschäftigten hätten zwischen den beiden Lockdowns keine Verschnaufpause gehabt, da viele verschobene Operationen nachgeholt worden seien. Es drohten nun massive Ausfälle.

WHO-Beauftragter: Deutschland braucht „Jürgen-Klopp-Effekt“

12.26 Uhr: Der Covid-19-Beauftragte der Weltgesundheitsorganisation (WHO), David Nabarro, hat Politiker in Deutschland zu mehr Einheit im Kampf gegen das Coronavirus aufgerufen. Vertreter von Bund und Ländern müssten geschlossen dieselbe Botschaft verkünden, sagte Nabarro der Deutschen Presse-Agentur.

Um alle Menschen hinter die Corona-Schutzmaßnahmen zu bringen, brauche Deutschland einen Jürgen-Klopp-Effekt, sagte Nabarro mit Verweis auf den früheren Fußballtrainer von Borussia Dortmund, der heute in Liverpool arbeitet. „Klopp weiß, wie man Menschen berührt und Massen zusammenbringt“, sagte Nabarro. „Er hätte sicher gute Ideen.“ Deutschland sei mit rigorosen Schutzmaßnahmen im vergangenen Jahr gut gestartet. „Warum haben sie die Gründlichkeit nicht beibehalten?“ fragte Nabarro.

"Der Ausbruch ist noch nicht vorbei" warnt der UN-Beauftragte für Ebola, David Nabarro. Foto: Salvatore Di Nolfi

Kinderärzte fordern Corona-Impfung chronisch kranker Kinder

12.20 Uhr: Der Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, fordert, dass auch Kinder und Jugendliche mit chronischen Krankheiten rasch gegen Corona geimpft werden. „Sie sollten also in die gleiche Gruppe kommen wie erwachsene chronisch Kranke“, sagte Fischbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er warnte vor der Gefahr eines schweren Covid-19-Verlaufs auch für diese Altersgruppe. Deshalb bräuchten sie so schnell wie möglich den Impfschutz.

Impfungen von Minderjährigen sind in der Impfverordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bisher gar nicht vorgesehen. Alle derzeit verfügbaren Impfstoffe sind erst für Menschen ab 16 oder 18 Jahren zugelassen. Eine Impfung von Kindern und Jugendlichen ohne Zulassung des Impfstoffs für diese Altersgruppe lehnte aber auch Fischbach ab.

WHO-Experten besuchen Krankenhaus mit ersten Corona-Fällen in Wuhan

11.46 Uhr: Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan das Krankenhaus besucht, in dem die ersten Corona-Patienten behandelt wurden. Der Besuch sei eine „wichtige Gelegenheit“ gewesen, „direkt mit den Medizinern zu sprechen, die in dieser kritischen Zeit im Kampf gegen Covid vor Ort waren“, schrieb das WHO-Teammitglied Peter Daszak am Samstag auf Twitter. Die Mission ist hochbrisant, weil dabei mögliche Versäumnisse der chinesischen Behörden in den Anfängen der Pandemie in den Fokus rücken könnten.

Wohl auch deshalb stehen bei der Forschungsreise zu den Ursprüngen der Corona-Pandemie nicht nur Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen auf dem Programm: Am Samstag besuchten die Forscher eine Propaganda-Ausstellung, die Chinas Überwindung der Gesundheitskrise feiert. In der Ausstellung werden die Notfallmaßnahmen der Gesundheitsbehörden von Wuhan in der chaotischen Frühphase des Covid-19-Ausbruchs gewürdigt - ebenso wie die schnelle Reaktion der kommunistischen Führung.

Der genaue Ablauf der WHO-Forschungsarbeit in Wuhan wird von den chinesischen Behörden nicht kommuniziert. Die chinesischen Medien hielten sich bislang bedeckt und Informationen über die Reiseroute sickerten nur über Tweets der WHO-Experten durch. Laut WHO plant das internationale Expertenteam auch Besuche des Wuhan-Instituts für Virologie sowie des Huanan-Markts. Dieser weiterhin geschlossene Markt gilt als Ursprungsort der Pandemie.

Bis 22. Februar weitere 5 Millionen Impfdosen laut Gesundheitsministerium

11.15 Uhr: Bis zum 22. Februar werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums laut der Hersteller Biontech, Moderna und Astrazeneca mindestens weitere 5 Millionen Impfdosen an die Bundesländer geliefert. Das teilte das Ministerium am Samstag auf Twitter mit. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach auf Twitter von guten Nachrichten nach einem schwierigen Start.

Gute Nachrichten nach einem schwierigen Start: https://t.co/xKK47Unl8t — Jens Spahn (@jensspahn) January 30, 2021

Nach Angaben des Ministeriums wurden seit Beginn der Impfkampagne vor fünf Wochen in Deutschland über 3,5 Millionen Impfdosen ausgeliefert und 2,2 Millionen verimpft. Die Bundesregierung war wegen der schleppend angelaufenen Corona-Impfungen in die Kritik geraten. „Der Start der Impfkampagne war schwierig“, hatte Spahn am Freitag in Berlin zugegeben.

Taiwan meldet ersten Covid-Toten seit Mai 2020

11.10 Uhr: Erstmals seit Mai 2020 ist am Samstag in Taiwan ein Todesfall nach einer Corona-Infektion registriert worden. Die Gesamtzahl der Toten beläuft sich damit auf acht Personen, so das taiwanische Epidemiezentrum CECC. Von insgesamt 909 registrierten Infektionen seien 75 im Inland erfolgt.Der jüngste Todesfall betraf die über 80-jährige Schwiegermutter einer Krankenschwester. Wegen des Ausbruchs wurden mehr als 4000 Menschen in Quarantäne geschickt.

Das Lowy Institute (Sydney) bescheinigt Taiwan den weltweit drittbesten Umgang mit der Corona-Seuche. Am besten gingen der Denkfabrik zufolge Neuseeland und Vietnam mit der Pandemie um. Deutschland rangiert auf Platz 55 von 98 untersuchten Ländern, die USA auf Platz 94 und Brasilien am Ende. Das Lowy Institute hatte untersucht, welche Maßnahmen in den ersten 36 Wochen nach Auftreten des einhundertsten Infektionsfalles in einem Land ergriffen wurden, und wie sich die Infektionen, Todesfälle und Corona-Tests je 1000 Einwohner entwickelten. China wurde nicht berücksichtigt.

Ökonomen fordern: Impfstoff-Lieferungen mit Prämien beschleunigen

11.08 Uhr: Pharmaunternehmen sollten nach Ansicht von Ökonomen mit Prämien zur schnelleren Lieferung von Corona-Impfstoffen bewegt werden. „Angesichts der immensen Kosten, die der Gesellschaft durch die Pandemie und die Lockdowns in ganz Europa entstehen, sollte diese Prämie sehr hoch sein“, erklärten die Wirtschaftsexperten Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts in München, und Daniel Gros, Mitglied des Vorstands am Centre for European Policy Studies (CEPS) in Brüssel, in einem am Samstag veröffentlichten Beitrag.

Die zusätzlichen Kosten für die Aufstockung der Impfstoffversorgung für Europa könnten sich auf einige Milliarden Euro belaufen. „Die Prämien rechnen sich dennoch, denn sie wären immer noch sehr viel günstiger als ein längerer Lockdown wichtiger Teile der EU mit ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung von 14 Billionen Euro“, sagte Fuest. „Dazu kommen die langfristigen Kosten für die Schließung von Schulen und – nicht zuletzt – der Verlust von Menschenleben.“

Merkel wirbt bei Familien um Geduld im Lockdown

10.30 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Corona-Krise angesichts des Lockdowns als „gewaltigen Kraftakt“ für Familien bezeichnet und um Geduld geworben. „Noch sind wir nicht so weit, Kitas und Schulen wieder öffnen zu können“, sagte sie in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast. Aber: „Je konsequenter wir uns jetzt verhalten, auf Kontakte verzichten und da, wo sie unumgänglich sind, Abstand halten, Hygieneregeln beachten und Masken tragen, desto schneller wird das wieder möglich sein.“

Die Bundesregierung setze alles daran, Kitas und Schulen als erstes wieder öffnen zu können, um Kindern ein Stück ihres gewohnten Alltags wiederzugeben und um Familien entlasten zu können, so Merkel. Zwar gingen die Infektionszahlen zurück, gleichzeitig gebe es aber eine sehr reale Gefahr durch die hochansteckenden Virusmutationen. „Deshalb müssen wir auf unserem Weg durch die nächsten Wochen vorsichtig und behutsam handeln.“

Ihrem Kabinett sei aber sehr bewusst, wie hart der Alltag für viele Eltern und Kinder zurzeit ist. Es sei zudem „bitter“, dass Kinder und Jugendliche derzeit auf vieles verzichten müssten, was in dieser Lebensphase sonst so wichtig sei und Freude mache: Freunde treffen, Hobbys nachgehen, feiern oder einfach nur unbeschwert in den Tag hineinleben. Merkel sagte, sie werde am Donnerstag ihre digitalen Bürgerdialoge fortsetzen und sich mit Müttern und Vätern über deren Erfahrungen in der Corona-Pandemie austauschen.

Kassenärzte: Massive Zunahme verhaltensauffälliger Kinder

10.28 Uhr: Die Kassenärzte warnen vor den Folgen des wochenlangen Corona-Lockdowns für Kinder und fordern, die Schulen so rasch wie möglich wieder zu öffnen. „Schon jetzt berichten Kinderärzte und Jugendtherapeuten über eine massive Zunahme von Kindern, die verhaltensauffällig sind“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). „Kein Wunder, wenn sie über Wochen keine anderen Kinder zum Spielen und keine strukturierten Tage mehr haben.“

Gassen bekräftigte seine Forderung, die strengen Einschränkungen bald zu lockern: „Schulen sollten so schnell wie vertretbar wieder geöffnet werden. Wir vernichten sonst Bildungschancen der Kinder.“ In Schulen kämen zwar viele Menschen zusammen, als „Infektionstreiber“ seien sie bisher aber nicht wirklich aufgefallen. Ähnliches gelte für den Handel: „Geschäfte und Restaurants mit guten Hygienekonzepten wird man bald öffnen können“, meinte Gassen.

Einreisesperren sollen Virusmutanten ausbremsen

08.33 Uhr: Mit weitreichenden Einreisesperren für Menschen aus mehreren Ländern versucht Deutschland die Ausbreitung besonders ansteckender Coronavirus-Varianten zu bremsen. Die Maßnahmen gelten seit diesem Samstag für Menschen aus Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien, ab Sonntag auch für jene aus den afrikanischen Staaten Lesotho und Eswatini.

Es gibt dazu ein Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schiffsunternehmen bis zum 17. Februar. Ausnahmen gelten unter anderem für alle Deutschen und in Deutschland lebenden Ausländer sowie für Transitpassagiere und den Warenverkehr.

Seehofer ruft zu Verzicht auf Auslandsreisen auf

07.20 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat zum Verzicht auf Auslandsreisen aufgerufen. „Im Moment kann ich nur dringend an die Bevölkerung appellieren, jede nicht zwingend notwendige Reise ins Ausland unbedingt zu unterlassen“, sagte Seehofer der „Augsburger Allgemeinen“. „Ich sehe das in dieser schwierigen Zeit sogar als Bürgerpflicht“, fügte er hinzu. „Jetzt ohne wirklich zwingenden Grund in Mutationsgebiete zu reisen, das muss ich deutlich sagen, wäre geradezu töricht.“

Der Minister schloss Reiseverbote für die Zukunft nicht aus. „Für ein generelles Ausreiseverbot sind die verfassungsrechtlichen Anforderungen sehr hoch“, sagte Seehofer. „Im Moment konzentrieren wir uns auf Einreisen aus Ländern mit Virusmutationen“, fügte er hinzu. „Es geht um die Abwehr von hoch infektiösen, mutierten Viren.“

FDP-Fraktion fordert „Digitalisierungs-Taskforce“ für das öffentliche Gesundheitswesen

06.20 Uhr: Die Bundestagsfraktion der FDP fordert „Digitalisierungs-Taskforce“ für das öffentliche Gesundheitswesen. „Bund und Länder müssen dort gemeinsam mit Experten die gefährliche Mischung aus Kompetenzwirrwarr und Behäbigkeit bei der Pandemiebekämpfung und der Impf-Organisation beenden“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Frank Sitta dieser Redaktion. Digitalisierung sei ein zentrales Instrument, um aus dem Lockdown zu kommen.

Grütters will Museen als Erstes wieder öffnen

04.31 Uhr: Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) ruft dazu auf, im Fall von Corona-Lockerungen als Erstes die Museen zu öffnen. „Die Kultureinrichtungen waren die ersten, die geschlossen wurden“, sagte Grütters dieser Redaktion: „Sie dürfen nicht die letzten sein, die wieder öffnen. Das gilt ganz besonders für die Museen.“ Diese würden mit ihren Angeboten „geistige Anregungen“ bieten und so „viele vereinsamte und verstörte Menschen wieder ins Leben zurück“ holen: „Deshalb sollten sie bei den nächsten Lockerungen ganz oben auf der Liste stehen.“

Corona-News vom 29. Januar: Impfstoff von Astrazeneca zugelassen, Einreisesperren ab Samstag

Der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca darf nun auch in der Europäischen Union genutzt werden. Die EU-Kommission erteilte eine Zulassung, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen mitteilte.

In Deutschland soll das Astrazeneca Vakzin allerdings nur für 18- bis 64-Jährige zum Einsatz, heißt es in einem Beschluss der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut.

Für Länder, in denen sich besonders ansteckende Varianten des Coronavirus stark ausgebreitet haben, gilt in Deutschland ab Samstag eine weitreichende Einreisesperre.

Gefälschte Corona-Tests sind teils schon für wenig Geld zu haben. Mit den Reisebeschränkungen geht der Missbrauch einher. Das Geschäft mit negativen Testbescheinigungen boomt dabei nicht nur in Russland. Lesen Sie hier: Corona-Bescheinigungen: Gefälschte Tests für 1000 Rubel

Die EU kann künftig die Exporte von Corona-Impfstoffen überwachen und gegebenenfalls beschränken. Die EU-Kommission hatte am Freitag eine entsprechende „Ausfuhrgenehmigungspflicht“ beschlossen.

Der Corona-Impfstoffkandidat des US-Konzerns Johnson & Johnson hat nach Unternehmensangaben eine Wirksamkeit von 66 Prozent.

Mehrere EU-Länder darunter Tschechien, Österreich und Frankreich regulieren die Ein- und Ausreise wegen der Corona-Mutationen stark

Russland will der EU mit seinem Vakzin aushelfen. Im zweiten Quartal könnten 100 Millionen Dosen des Impfstoffes Sputnik V geliefert werden, teilte der staatliche Direktinvestmentfonds am Freitag in Moskau mit.

Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat eindringlich vor zu frühen Lockerungen der staatlichen Corona-Beschränkungen gewarnt. „Wir sind auf einem guten Weg, und wir müssen diesen Weg weiter konsequent bestreiten“, sagte Wieler am Freitag in Berlin.

10.58 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)