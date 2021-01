„Siegfried und Roy“: Magier Siegfried Fischbacher stirbt an Krebs

Las Vegas Siegfried Fischbacher, bekannt als Magier des Kult-Duos „Siegfried und Roy“, ist nach einer Krebserkrankung in Las Vegas gestorben.

Mit dem Duo „Siegfried und Roy“ wurde er berühmt: Der Magier Siegfried Fischbacher ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 81 Jahren in Las Vegas gestorben. Davon hatte zuerst die „Bild“ berichtet. Dem Bericht zufolge soll Fischbacher an einer schweren Krebserkrankung gelitten haben.

Fischbacher sei „sanft und friedlich eingeschlafen“, wie seine Schwester gegenüber der „Bild“ bestätigte.

Siegfried Fischbacher litt an Bauchspeicheldrüsenkrebs

Erst wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium litt und nach einer Operation in sein Zuhause, das Anwesen „Little Bavaria“ in Las Vegas, zurückgekehrt war.

Erst im Mai 2020 war Fischbachers Partner Roy Horn an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Nach einem schweren Unfall im Jahr 2003 mit einem Tiger, der in einer Show eingesetzt wurde, hatte Horn viel Blut verloren, mehrere Schlaganfälle erlitten und sich einer Gehirn-Operation unterziehen müssen. Von den Folgen hatte er sich nie ganz erholt.

„Siegfried und Roy“: Weltberühmtes Magierduo zog sich nach Unfall zurück

Siegfried und Roy hatten in den 1960er Jahren als bekanntes Magierduo weltweite Berühmtheit erlangt. Ab 1990 gehörten sie zum festen Programm des berühmten Hotels Mirage in Las Vegas, wo sie zusammen mit ihren weißen Tigern stets ausverkaufte Shows spielten.

Das Magierduo zog sich nach dem schweren Unfall 2003 aus dem Showgeschäft weitestgehend zurück.

(raer/afp)