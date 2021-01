Elon Musk empfiehlt Signal-Messenger – falsche Aktie steigt

In Zukunft teilt der Messanger-Dienst WhatsApp Daten der Nutzer mit dem Mutterkonzern Facebook. Darunter sind Telefonnummer und auch Interaktionen der User.

WhatsApp-Änderungen: Mehr Daten gehen an Facebook

Am 8. Februar treten die neuen Nutzungsbestimmungen für WhatsApp in Kraft. Durch die geänderten AGBs rücken die Messenger-App und ihr Mutterkonzern näher zusammen - so sollen WhatsApp und Facebook künftig Daten austauschen dürfen. Für Europa gilt das nicht, weil die DSGVO einen solchen Austausch verbietet.

Um ihre Daten in sicheren Händen zu wissen, suchen WhatsApp-Nutzer nun nach möglichen Alternativen zum Messenger. Empfehlungen kommen unter Anderem vom reichsten Mann der Welt: Tesla-Gründer Elon Musk teilte seinen 41,9 Millionen Followern am Donnerstag über Twitter in aller Kürze mit: “Use Signal” (Nutzt Signal).

Signal ist eine kostenlose Messenger-App, die wie WhatsApp auf den meisten Smartphones funktioniert. Anders als der Marktführer gilt Signal wegen seiner automatischen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als deutlich sicherer als WhatsApp.

Elon Musk rät zu Signal - wegen neuen AGBs von WhatsApp

Die App finanziert sich über Spenden und wird von der gemeinnützigen Signal-Stiftung entwickelt. Die Entwickler betreiben den Messenger nach dem Prinzip der sogenannten “Datensparsamkeit” - der Betreiber hat demnach keinerlei Zugriff auf Nutzer-Daten.

Für Signal kam die Empfehlung von Elon Musk, aber auch jene vom prominenten Datenschutz-Aktivisten und Whistleblower Edward Snowden scheinbar überraschend: Die Server des Messengers brachen unter dem Ansturm der Nutzer am Donnerstag und Freitag kurzzeitig zusammen.

Und auch ein anderes Unternehmen profitierte von Musks Tweet - auch, wenn es fast nichts mit dem Signal-Messenger zu tun hat. Nach der Empfehlung des Tesla-Gründers stieg die Aktie des amerikanischen Tech-Unternehmens Signal Advance um etwa 1100 Prozent an.

Die Entwickler des Messengers stellten die Verwechslung am Freitag auf Twitter richtig: “Wir sind das nicht. Wir sind ein unabhängiges Non-Profit-Unternehmen und unser einziges Investment ist das in eure Privatsphäre.” (tbe)