Hamburg: 19-Jähriger bastelt Böller - und sprengt sich in die Luft

Eckernförde/Hamburg. Beim Versuch, Böller selbst zu basteln, sprengte sich ein 19-Jähriger in Hamburg am Dienstag in die Luft. Es besteht Lebensgefahr.

Zwei Tage vor Silvester hat es in Eckernförde eine Explosion gegeben. Beim Versuch, Böller selbst zu basteln, sprengte sich ein 19 Jahre alter Hobby-Chemiker am Dienstag gegen 11 Uhr selbst in die Luft. "Wegen der starken Verbrennungen besteht Lebensgefahr", sagte Sönke Petersen, Sprecher der Polizeidirektion Neumünster, dem "Hamburger Abendblatt". Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde der junge Mann in eine Spezialklinik nach Lübeck gebracht.

Zum augenscheinlichen Unfall ergänzte Petersen: "Mehrere Anrufer meldeten sich bei der Polizei wegen des lauten Knalls." Im Wintergarten des Reihenhauses seiner Eltern hatte der 19-Jährige mit Chemikalien hantiert. Nach Polizeiangaben wurde der Wintergarten komplett zerstört. Laut Mitteilung ist das gesamte Haus "erheblich" in Mitleidenschaft gezogen worden.

Schwerer Unfall: Polizei noch am Explosionsort

Zunächst hieß es von der Polizei, dass die Explosion ein Gartenhaus zerstört habe - eine Information, die mittlerweile korrigiert wurde. Lesen Sie außerdem: Explosion in Innenstadt von Nashville - Drei Verletzte

Abgesehen von dem jungen Mann seien keine anderen Personen verletzt worden. Weitere Schäden an anderen Häusern hat es nach ersten Eindrücken vom Explosionsort ebenfalls nicht gegeben. Ob der 19-Jährige mit seiner Bastelei versucht hat, das Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern und das Böllerverbot zu umgehen, ist nicht geklärt.

