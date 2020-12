Weihnachtsbäume: Viele Tannen laut BUND mit Pestiziden belastet

Was schenken in Corona-Zeiten?

Berlin. Weihnachtsbäume sollen die eigene Wohnung in Festtagsstimmung versetzen. Ein Test zeigt allerdings: In einigen finden sich Pestizide.

Weihnachtsbäume gehören in vielen Wohnungen einfach zum Fest dazu. Beinahe 30 Millionen Tannen, Fichten und andere Christbäume standen im letzten Jahr in deutschen Wohnzimmern. Grund genug für den Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in einer Stichprobe herauszufinden, welche möglicherweise schädlichen Stoffe darin enthalten sind.

Dazu schickte der BUND 23 Weihnachtsbäume aus acht Bundesländer an ein unabhängiges Labor. Das Ergebnis: In 14 Bäumen wurden neun unterschiedliche Pestizide gefunden. Sieben zählten laut BUND zu „den gefährlichsten, die derzeit in der EU eingesetzt werden“, wie der BUND in einer Pressemitteilung vom Mittwoch schreibt.

Weihnachtsbäume: Mehrfachbelastung bei mehr als Viertel der Bäume

Mehr als ein Viertel der getesteten Bäume sei mit mindestens zwei Pestiziden belastet, drei Bäume weisen sogar Spuren von drei Giftstoffen auf. „Beim Anbau von Weihnachtsbäumen in Plantagen werden in großem Umfang Herbizide, Insektizide und Fungizide eingesetzt“, schreibt Corinna Hölzel, die Pestizidexpertin des BUND.

Besonders kritisch sei die hohe Mehrfachbelastung. Viele Weihnachtsbäume seien einem „Pestizidcocktail“ ausgesetzt, dessen Auswirkung auf die menschliche Gesundheit nahezu unbekannt sei, erklärt Hölzel weiter.

Selbst Pestizide ohne EU-Zulassung wurden gefunden

Auch das schädlichste Pestizid, das aktuell in der EU zugelassen ist, wurde gefunden – in sieben Bäumen. Es heißt Lambda-Cyhalothrin, das für Bienen und Wassertiere höchst giftig ist. Auch das umstrittene Herbizid Glyphosat wurde in zwei Bäumen nachgewiesen.

Selbst Pestizide, die keine Zulassung haben, konnte das Labor im Auftrag des BUND nachweisen: Chlorpyrifos darf in Deutschland nicht eingesetzt werden, tau-Fluvalinat nicht für den Weihnachtsbaumanbau.

Um garantiert keine Pestizide im Weihnachtsbaum zu haben, empfiehlt der BUND den Verbraucherinnen und Verbrauchern, Bio-Weihnachtsbäume oder solche aus FSC-zertifizierten Wäldern zu kaufen.

