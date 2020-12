Google-Suchtrends 2020: Coronavirus und US-Wahl ganz vorne

Google veröffentlicht jedes Jahr die „trending searches“, also die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe. Aus ihnen lässt sich ablesen, wofür sich Google-Nutzer am meisten interessieren.

Am Mittwoch hat Google zum 20. Mal in Folge die trending Suchbegriffe des Jahres veröffentlicht – bei dem Jahresrückblick werden nicht die meistgesuchten Begriffe ausgewertet, sondern der größte Anstieg beim Suchvolumen. Ein Suchbegriff hat dabei weltweit mit Abstand den größten Anstieg bei den Suchanfragen verzeichnet: „Coronavirus“. „Selten war ein Thema so dominant in allen Listen weltweit vertreten wie das Coronavirus in diesem Jahr“, sagte Isabelle Sonnenfeld, Leiterin des Google News Lab.

Um das Interesse an der Corona-Pandemie besser darstellen zu können, veröffentlichte Google sogar eine entsprechende Sonderkategorie. Menschen in Deutschland recherchierten demnach Begriffe wie „Corona Deutschland“ oder „Corona aktuell“. Auch das Robert Koch-Institut (RKI), Symptome bei einer Covid-19-Infektion und die Corona-App waren für deutsche Google-Nutzer von großem Interesse.

Auch die am häufigsten eingegebenen Fragen betrafen die Pandemie: „Wo bekomme ich Mundschutz her?“, „Warum sterben in Italien so viele an Corona?“ und „Wann öffnen Friseure wieder?“

Google-Suchtrends: Auch diese Begriffe wurden häufig gesucht

Nach Informationen über die Infektionskrankheit wurden vor allem Details zur US-Wahl recherchiert. Auf Platz drei landete das „Wetter morgen“.

Die Deutschen suchten allerdings nicht nur nach Begriffen und Fragen – sondern auch gezielt nach Personen: Der neugewählte US-Präsident Joe Biden landete dabei auf Platz eins, gefolgt vom britischen Premierminister Boris Johnson und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un. Mit seiner Kritik an der Corona-Politik erregte auch Attila Hildmann im Netz jede Menge Aufsehen. Lesen Sie hier:Attila Hildmann: Wie sich der vegane Koch radikalisierte

Was Serien betrifft, wurden im Netz besonders häufig nach folgenden gesucht: „Babylon Berlin“, „The Witcher“ und „Bad Banks“. (day/dpa)

