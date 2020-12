Krebs: US-Schauspielerin Natalie Desselle-Reid gestorben

Natalie Desselle-Reid, hier in einer Szene von „Madea’s Big Happy Family“ aus dem Jahr 2011, starb an Darmkrebs.

Die amerikanische Schauspielerin Natalie Desselle-Reid ist am Montagmorgen (Ortszeit) gestorben. Das teilte das Management der Schauspielerin, die mit Halle Berry die Komödie „Beverly Hills Beauties“ drehte, mit.

Nach Angaben ihrer Familie litt die 53 Jahre alte Schauspielerin an Darmkrebs, wie das Promiportal TMZ.com berichtete. Mit „schwerem Herzen“ würde die Familie ihren Tod bekanntgeben, hieß es am Montag auf der Instagramseite der dreifachen Mutter.

Tod von Schauspielkollegin Desselle-Reid nimmt Halle Berry mit

Ihre Schauspielkollegin und langjährige Freundin Halle Berry twitterte, dass sie die furchtbare Nachricht immer noch verarbeite. Sie sei „total schockiert“ und „völlig untröstlich“, schrieb die Oscar-Preisträgerin. In der Komödie „Beverly Hills Beauties“ von 1997 spielten sie und Desselle-Reid junge Unternehmerinnen, die in Beverly Hills ihr Glück versuchen.

Desselle-Reid habe in ihrem Schaffen die Realität schwarzer Frauen abgebildet und sei deshalb oft unterschätzt worden und habe keine Bühne in Hollywood bekommen, schrieb Berry weiter.

An der Seite der Sängerinnen Whitney Houston und Brandy war Desselle-Reid auch in dem Musikfilm „Cinderella“ zu sehen. Sie spielte unter anderem in der Sitcom „Eve“ und in der Drama-Komödie „Madea’s Big Happy Family“ (2011) mit. (fmg/dpa)

