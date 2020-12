Gegen das Coronavirus wird eine Gurgel-Empfehlung gefordert

Rapperin Brittanya Karma stirbt an Covid-19

Gurgeln ist zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Das kritisiert die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) und fordert von der Politik im Kampf gegen das neuartige Coronavirus eine „Gurgel-Empfehlung“ für die Bevölkerung.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Papier hat die Gesellschaft aktuelle wissenschaftliche Studien zur Wirksamkeit von Mundspülungen gegen Sars-CoV-2 zusammengefasst. Das Ergebnis: Die Viruslast im Mund-Rachen-Raum wird sehr effektiv verringert und auch die Ansteckung innerhalb von Familien reduziert.

Wirksame Mundspülungen mit ätherischen Ölen gibt es in jedem Drogeriemarkt. Foto: Freeograph / Shutterstock/Freeograph

Gegen Coronaviren: „Wirksame Maßnahme mit einfachsten Mitteln“

„Das ist eine extrem simple und sehr wirksame Maßnahme mit einfachsten Mitteln“, sagte DGKH-Vorstandssprecher und Infektiologe Peter Walger im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung.

So habe es in einer seit März laufenden Studie der Universität Greifswald nach Mundspülungen mit ätherischen Ölen „keine Übertragungen auf behandelnde Ärzte gegeben“.

Der Grund für den hohen Ansteckungsschutz durch virusabtötende Mundspülungen ist laut der DGKH-Stellungnahme : Viele Infizierte seien ansteckend, bevor sich Symptome zeigen. „Daher sind vor allem Schutzmaßnahmen sinnvoll, die die Viruslast an den Eintrittspforten reduzieren“, heißt es darin.

Spanische Grippe: Schon 1918 gab es eine „Gurgel-Empfehlung“

Schon 1918 hatte der Reichsgesundheitsrat gegen die Spanische Grippe eine „Gurgel-Empfehlung“ rausgegeben. In Japan werden die Bürger schon seit Beginn der Corona-Pandemie zu täglichem Gurgeln aufgerufen.

Auch in Deutschland soll das Gurgeln wieder in den Alltag integriert werden – gerade im Privatbereich, wo die Ansteckungsgefahr hoch ist, zum Beispiel vor gemeinsamen Mahlzeiten .

Die DGKH empfiehlt das Gurgeln aber ebenso im Umgang mit Risikogruppen : „Heimbesucher sollten im Eingangsbereich schnellgetestet werden und gurgeln. Auch das Heimpersonal könnte zweimal am Tag oder anlassbezogen den Mund spülen.“

Wirksam gegen Viren: Kochsalz- und Jodlösungen

Geeignet zum Gurgeln sind in Alkohol gelöste ätherische Öle, also Mundspülungen, die es in jedem Drogeriemarkt zu kaufen gibt. Aber auch zu Kochsalz- und Jodlösungen raten die Krankenhaushygieniker :

Einen gestrichenen Teelöffel Kochsalz in 100 ml lauwarmen Wasser lösen

Die Menge eines Schnapsglases in den Mund nehmen und gurgeln

Jeweils vor dem Einatmen Gurgeln unterbrechen und Vorgang drei Minuten lang wiederholen

Mindestens morgens und abends, falls möglich drei Mal täglich gurgeln

Außerdem eignen sich grüner Grüner Tee, Granatapfel- und Aroniasaft – allerdings mit geringerer Wirkung. Auch Salbeiextrakt hilft wahrscheinlich gegen das neuartige Coronavirus. Die DGKH empfiehlt zur Prävention von Covid-19 übrigens auch, Nasensprays zu verwenden. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Forscher: Mundspülung kann Ansteckung mit Corona verhindern. (jtb)