Do, 26.11.2020, 15.50 Uhr

Edmund Platt und Frédéric Munsch sind seit fast zwei Monaten in Frankreich zu Fuß unterwegs, um Müll einzusammeln. Dabei haben die beiden Umweltaktivisten vor allem gebrauchte Masken im Visier. Aufgebrochen sind sie in Marseille; am Wochenende wollen sie Paris erreichen.