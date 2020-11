Corona-Protest: "Querdenken" will Silvester in Berlin demonstrieren

Berlins Polizei ist im Großeinsatz. Seit den frühen Morgenstunden sichert sie die Innenstadt gegen Tausende Demonstranten, darunter vor allem Coronaleugner, aber auch Rechtsextreme und Reichsbürger. Die Demonstration richtet sich gegen das neue Infektionsschutzgesetz. Allen voran: der ehemalige Lehrer und Youtuber Nikolas Nerling, der von der Polizei am Morgen in Gewahrsam genommen wurde.

„Querdenker“ wollen an Silvester in Berlin demonstrieren

Erst am Mittwoch hatten mehr als 10.000 Gegner des neuen Infektionsschutzgesetzes in der Hauptstadt protestiert. Doch Berlin droht schon die nächste Großdemonstration. Feiert die „Querdenken“-Bewegung womöglich ihre eigene Silvesterfeier am Brandenburger Tor?

Die Initiative ruft Gegner der Corona-Maßnahmen dazu auf, am 31. Dezember nach Berlin zu kommen. Eine Demonstrations-Anmeldung sei jedoch von der Berliner Polizei abgelehnt worden, so „Querdenken“ in einer Mitteilung. Lesen Sie auch: Verfassungsschützer nehmen Corona-„Querdenker“ ins Visier.

Wegen der jährlichen Silvesterfeierlichkeiten auf der Straße des 17. Juni stehe der Ort nicht zur Verfügung. Die Bewegung versteht die Absage jedoch als Einladung und ruft ihre Unterstützer auf, sich an den Feierlichkeiten zu beteiligen.

Seit der Wiedervereinigung gibt es traditionell eine Silvesterfeier am Brandenburger Tor. Foto: snapshot-photography/F.Boillot / imago images/snapshot

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Coronavirus: Wie wird Silvester in der Pandemie gefeiert?

Seit drei Jahrzehnten feiern Zehntausende Besucher zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule ins neue Jahr. In der Pandemie ist eine solche Massenveranstaltung jedoch kaum mit den notwendigen Hygienemaßnahmen zu vereinbaren.

Aktuell sind Veranstaltungen im Freien mit mehr als hundert gleichzeitig anwesenden Personen verboten. Und: Veranstaltungen, die dem Kultur-, Freizeit- oder Unterhaltungsbereich zuzuordnen sind, sind untersagt. So steht es in der Infektionsschutzverordnung des Landes.

Trotz aktueller Corona-Zahlen – ZDF plant Silvestershow

Offiziell abgesagt wurde die größte Silvesterparty Deutschlands jedoch bisher nicht. Vom Veranstalter Silvester in Berlin GmbH heißt es auf Anfrage unserer Redaktion, „dass aufgrund der aktuellen, dynamischen Situation in diesem Jahr vieles nicht in gewohnter Weise stattfinden wird und es zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen gibt, da die Gesundheit und Sicherheit aller an vorderster Stelle steht.“

Das ZDF rechnet mit der Veranstaltung. Der TV-Branchendienst DWDL.de meldete am Dienstag, dass der Sender trotz der aktuellen Corona-Zahlen eine Silvestershow plant. Ab 21.45 Uhr soll live vom Brandenburger Tor gesendet werden.

Wie die Veranstaltung genau aussehen soll, sei allerdings auch noch nicht bekannt. ZDF-Sprecher Stefan Unglaube sagte gegenüber DWDL.de: „Klar ist, dass der Fokus auf den Zuschauerinnen und Zuschauern an den Bildschirmen liegt, die den Countdown möglichst von zuhause aus verfolgen sollen.“

Corona – Mehr Infos zum Thema

Berlin macht Entscheidung von Corona-Regeln abhängig

Konkretere Silvester-Pläne gibt es auch in der Berliner Senatskanzlei noch nicht: „Ob und wie welche Veranstaltungen stattfinden können, ist abhängig von den dann geltenden Regelungen“, so eine Sprecherin gegenüber unserer Redaktion.

Die Corona-Skeptiker haben hingegen schon klare Vorstellungen, wie sie in 2021 rutschen wollen: Falls die Stadt doch keine Veranstaltung durchführt, will sich „Querdenken“ auf Artikel 8 des Grundgesetzes zur Versammlungsfreiheit berufen und ihre Demonstration wie geplant veranstalten.

Tatsächlich macht die aktuelle Infektionsschutzverordnung bei der Versammlungsfreiheit eine Ausnahme, weshalb auch an diesem Mittwoch mehr als 10.000 Gegner des neuen Infektionsschutzgesetzes in der Hauptstadt demonstrieren konnten.

Festnahmen und Wasserwerfer: Corona-Protest im Regierungsviertel Festnahmen und Wasserwerfer- Corona-Protest im Regierungsviertel

Bei Demo gegen Infektionsschutzgesetz: 365 Menschen festgehalten

Bundestag und Bundesrat hatten das Gesetz am gleichen Tag mit klaren Mehrheiten beschlossen. Es beinhaltet konkrete Vorgaben für die vor allem von den Ländern verhängten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Lesen Sie hier: Infektionsschutzgesetz: Warum es die Regierung eilig hat.

Bei den Protesten hatte die Berliner Polizei bis zum Abend 365 Menschen vorübergehend festgehalten. Zehn Beamte wurden im Einsatz verletzt. Die Demonstration wurde aufgelöst, weil viele die Regeln zur Eindämmung der Pandemie missachteten.

(jtb/AFP/dpa)