Polizeihund „Teddy“ stellt Ladendieb mit Biss in den Po

Essen/Berlin. Ein 21-Jähriger wollte nach einem Diebstahl in einem Kaufhaus mit der Beute flüchten. Ein Schäferhund im Dienst konnte das verhindern.

Essen: Polizeihund „Teddy“ stellt Dieb mit Biss in den Po

Zum Kuscheln war „Teddy“ offenbar nicht zumute. Der Polizeihund biss einen flüchtigen Dieb in den Po – und hielt ihn damit auf seiner Flucht auf. Der 21-jährige Ladendieb soll zuvor Waren im Wert von mehreren hundert Euro in einem Kaufhaus gestohlen und damit durch die Essener Innenstadt gerannt sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Polizisten in einem Streifenwagen waren demnach am Montagnachmittag über Funk auf den rennenden Dieb aufmerksam gemacht worden. Sie hätten den Mann vergeblich aufgefordert, stehenzubleiben. Daraufhin ließen die Beamten „Teddy“ los, um den Flüchtenden aufzuhalten.

Essen: Polizeihund stellt den Ladendieb

Der auf seinen Einsatz wartende belgische Schäferhund der Rasse Malinois und Streifenpartner des Polizisten brauchten nur wenige Meter, bis er den Flüchtigen eingeholt hatte. „Verletzungen an der Hand, den Beinen und am Gesäß zeugten bei der anschließenden ärztlichen Versorgung im Krankenhaus von seinen erfolglosen Versuchen, „Teddy“ von seinem dienstlichen Auftrag abzuhalten“, erklärte die Polizei. Gegen den 21-Jährigen werde nun ermittelt. (dpa/bef)

