Sollte sie das etwa sein, die viel besungene, weite Modewelt? Ein schmieriger Fotograf, der es sichtlich genießt, wie eine verunsicherte Minderjährige für ein paar Testfotos trockenen Sex mit einem viel älteren Mann auf seinem schäbigen Bett hat?

Und der geschmacklose Bilder inszeniert, in denen das junge Mädchen dem Kollegen dann beim Pinkeln im Stehen zusehen muss? Für das Model Anne-Sophie Monrad (29) war es 2008 das erste Shooting ihrer Karriere und auch der erste Blick in eine Branche, die Heidi Klum (47) seit 2006 medienwirksam Scharen von Heranwachsenden schmackhaft macht. Mehr zum Thema: Wie virtuelle Models Heidi Klum und Co. den Rang ablaufen

Entdeckt mit 17 auf einem unbedeutenden Laufsteg-Event in einem Flensburger Einkaufszentrum und schon wenig später Teilnehmerin eines Castings für Prada im fernen Mode-Mekka Mailand, schien damals für Monrad alles möglich und die Zukunft rosarot. Bis zu jenem Shooting.

Anne-Sophie Monrad war ein Fan von Heidi Klum

Eine Beschwerde bei ihrer Agentur über den Fotografen verpuffte folgenlos. „Stell dich nicht so an“, hieß es nur, „da musst du durch.“ Sätze, die sie noch oft hören sollte. Wie so viele vor ihr stellte Monrad schnell fest, dass die Modewelt wenig mit Klums geschönter „Germany’s Next Topmodel“-Show zu tun hat, deren erste Staffel sie mit 15 Jahren mit glitzernden Augen verfolgte. Lesen Sie hier: Chefs von „Victoria’s Secret“ sollen Models belästigt haben

Während ihre Eltern damals beim Zusehen auf die Oberflächlichkeit und die weibliche Degradierung schimpften, träumte sie insgeheim schon davon, wie ihre neuen Vorbilder um die Welt reisen, auf Modenschauen zu laufen, gestylt, fotografiert, berühmt zu werden, auf Partys zu gehen und viel Geld zu verdienen.

Zuletzt auch beruhigt durch einen Auftritt des erfolgreichen Models Toni Garrn (28) 2008 in der Talkshow „3 nach 9“, in der diese behauptete, bei viel Sport im Grunde alles verzehren zu können, selbst in ihrem Beruf. Warum sich also nicht aufmachen, um mit Disziplin die „neue Toni Garrn“ zu werden?

Toni Garrn als falsches Vorbild

Zumindest in Sachen Realitätsverweigerung eiferte Monrad ihr jedenfalls bald erfolgreich nach. Die Wahrheit sah und sieht nämlich so aus: Nur kurz reinbeißen und den Rest schnell wegwerfen. Die Portion häppchenweise essen und dann aufs Klo verschwinden. Oder sich für einen ganzen Tag ohne Mahlzeit am Abend einfach mit betäubendem Alkohol belohnen.

Zu ihren dünnsten Zeiten wog Monrad – hier während der New York Fashion Week 2017 – 53 Kilogramm bei 1,81 Metern Körpergröße. Foto: imago stock

Der ständige Kampf gegen den Hunger, das Gewicht und damit auch die eigenen Bedürfnisse ist für Frauen entgegen Garrns Selbstdarstellung auf dem Laufsteg harter Alltag. Mit schweren körperlichen und psychischen Folgen, wie Monrad weiß.

Öffentlich darüber gesprochen wird innerhalb und außerhalb der Branche aber kaum. Auch sie hat es lange nicht gewagt. Demütigungen am Set wegen angeblich zu vieler Pfunde habe sie viele einstecken müssen, obwohl sie zehn Jahre lang eines der am häufigsten gebuchten deutschen Models weltweit war. Lesen Sie hier: Madeline Stuart hat das Down-Syndrom - und ist Topmodel

In Tokio, New York, London, Mailand und Paris ist sie unter anderem für Chanel, Givenchy, Armani, Jean-Paul Gaultier, Celine und Vivenne Westwood gelaufen. Regelmäßig als „Fatty“ oder „Frau mit den Löwenfesseln“ bezeichnet und wie ein Gegenstand behandelt zu werden, gehörte jedoch wie selbstverständlich zu dieser Traumkarriere.

Immer weiter gemacht hat sie trotzdem. Der Rausch der Glitzerwelt ist eben oft einfach stärker als man selbst.

Modelmaße sind die eines pubertierenden Mädchens

Gerade die gesundheitlichen Schäden dieses akzeptierten Systems sind nicht zu unterschätzen. Wie das Ausbleiben der Periode wegen Untergewichts, das oft zu Unfruchtbarkeit führt. Monrad weiß deswegen nicht genau, ob sie jemals Kinder bekommen kann.

Und das alles für hanebüchene Idealmaße, die im Grunde denen eines pubertierenden Mädchens entsprechen - 84/58/88: Brust, Taille und Hüfte. 90 Prozent der Kunden im Modebusiness suchen Models für die Kleidergröße 34.

Alles hat Monrad ausprobiert, um diese Ideale zu erreichen und zu halten – jede Diät, jeden Saft, jede Sportart. Zu ihren dünnsten Zeiten wog sie schließlich 53 Kilogramm bei 1,81 Metern Körpergröße. Ihrer Erfahrung nach bleiben Models trotz all dieser Anstrengungen oft nur austauschbare „Kleiderständer“. Ist jemand zu „dick“, kommt ganz schnell eine andere.

Anne-Sophie Monrad machte ihrem Ärger auf Instagram Luft

2018 war für Monrad die Grenze des Erträglichen erreicht. Mit einem spontanen Instagram-Post machte sie ihrem Kummer Luft und schrieb sich zum ersten Mal die Missstände ihrer einstigen Traumbranche von der Seele. „Ich weiß, wie verdammt schwer es ist, sich selbst auszuhungern, weil dir eine Person gesagt hat, du wirst der nächste Star sein und du genießt es auch noch“, postete sie.

Danach wurden die Modeaufträge weniger – weil sie den Mund aufgemacht oder weil sie für ihre eigene Gesundheit wieder zugenommen hat, kann Monrad nicht sagen. Kleidergröße 36 trägt sie heute jedenfalls nicht mehr. Das sei gut so, sagt sie, auch wenn zehn Jahre falsche Körperwahrnehmung nur schwer wieder zu heilen seien.

Das positive Feedback auf ihren Post hat die Wahl-Berlinerin zumindest ermuntert, ihre Gedanken in Buchform zu gießen. „Früher konnte ich nie über das Modelsein sprechen, wenn ich gefragt wurde, wie es wirklich ist“, sagt sie. „Aus Angst, keinen Job mehr zu bekommen und weil ich lange dachte, es muss einfach so sein oder die Konkurrenz ist zu groß. Das geht den meisten Kolleginnen noch heute so.“

Wolfgang Joop gibt ein Interview

Ein Jahr lang hat Monrad mit der Autorin Katrin Blum zusammengesessen und über ihre Erlebnisse gesprochen, abgerundet durch kritische Interviews mit Branchengrößen wie Wolfgang Joop (75) und durch Original-Tagebucheinträge von Monrad selbst. Arbeitstitel: „Knochenjob“.

Doch herausgekommen ist schließlich „Fashion Victim“, denn es geht um viel mehr als nur das Problem Magersucht. Es geht um das grundsätzliche Missverhältnis zwischen alleingelassenen Minderjährigen und erfahrenen und vor allem erwachsenen Branchenprofis wie damals bei Monrads erstem Fotografen.

„Viele Missstände konnte man als Außenstehende der Modewelt erahnen“, sagt Blum, „aber die Ausmaße fand ich dann doch erschreckend.“ Monrad ergänzt: „Die minderjährigen Neuen werden oft ins kalte Wasser geworfen, sie haben keine Gewerkschaft und niemand klärt sie auf, wie es wirklich läuft.“ Hier sieht sie vor allem die Agenturen in der Verantwortung. Diese sollten ihre Models gegen den Machtmissbrauch der Branche schützen und nicht nur die Interessen der potenziellen Kunden im Blick haben.

Anne-Sophie Monrad will jungen Models helfen

Solche Erklärungen hätte Monrad bei ihrem ersten Shooting damals auch gut gebrauchen können. „Ich will den jungen Neueinsteigern sagen, was ich gern gewusst hätte“, so die Flensburgerin, „das Business ist ein Business und hat wenig mit Romantik zu tun.“

Dabei gibt es sie durchaus – diese romantischen Aspekte, die das Modeln für viele noch immer zum ersehnten Traumberuf machen. Monrad verschweigt sie nicht und verwahrt sich damit gegen die reflexartige Kritik, nach zehn Jahren Jetset jetzt leicht reden zu haben. Niemand habe sie schließlich dazu gezwungen, Model zu werden.

In einem offenen Brief warnt sie am Ende des Buches Anwärterinnen davor, das System der Agenturen und Modehäusern einfach so zu nehmen, wie es ist und es nicht zu hinterfragen. Sie ist sich sicher: „Mit meinem heutigen Wissen würde ich es nicht noch einmal machen.“