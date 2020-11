Sarah Lombardi macht Verlobung mit Julian Büscher öffentlich

Musikerin Sarah Lombardi hat sich verlobt – sie wird ihren Partner Julian Büscher heiraten, gab die 28-Jährige am Donnerstagabend in ihrer Instagram-Story bekannt. Die Nachricht folgt auf wochenlange Spekulationen, deren Auslöser ein Diamantring am Finger der Sängerin gewesen war.

In ihrer Instagram-Story veranstaltete Lombardi eine Frage- und Antwortrunde, bei der ein Follower wissen wollte: „Seid ihr verlobt?“ bestätigte: „Ja, und sehr glücklich.“ Weitere Details, wie den Zeitpunkt des Antrags, gab die Verlobte des 27-Jährigen nicht bekannt. Die Sängerin und der Fußballer hatten ihre Beziehung vor rund neun Monaten mit ersten Küssen in der Öffentlichkeit publik gemacht. Seit wann sie genau ein Paar sind, ist nicht bekannt.

Sarah Lombardis Verlobung: Das sagt ihr Ex-Mann Pietro Lombardi

Die anstehende Hochzeit ist nicht Sarah Lombardis erste: 2011 hatte sie den „Phänomenal“-Interpreten Pietro Lombardi bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) kennengelernt. 2013 hatten die DSDS-Zweitplatzierte der achten Staffel und der damalige Staffelsieger geheiratet. 2016 trennten sie sich nach drei Jahren Ehe – geschieden wurden sie allerdings erst im vergangenen Jahr.

Im Interview mit „Bild“ stellte Pietro Lombardi klar, dass er sich für die Mutter seines Kindes freut: „Warum auch nicht? Es ist ja was Schönes. Ich wünsche den beiden nur das Beste. Viel, viel Liebe und viele gesunde Kinder.“ Dass sich der 28-Jährige und seine einstige Partnerin trotz Trennung noch immer gut verstehen, machten sie über die Jahre regelmäßig mit gemeinsam gefeierten Geburts- und Feiertagen deutlich.

Pietro Lombardi wünschte seiner Ex-Frau Sarah alles Gute für ihre geplante zweite Ehe. Foto: Bodo Schackow / dpa

So wundert es auch nicht, dass Lombardis Ex-Mann schon länger von ihren Hochzeitsplänen wusste: „Durch Alessio bin ich ja jeden Tag mit Sarah in Kontakt. Deswegen hat sie mir das auch erzählt“, sagte Pietro Lombardi zu „Bild“.

Pietro Lombardi: Seine eigene Beziehung ging vor Kurzem in die Brüche

Auch für Alessios Vater sah es vor einigen Wochen in Sachen Liebe rosig aus: Nach Jahren des Single-Daseins hatte er der Öffentlichkeit im September seine neue Freundin Laura Maria vorgestellt. Vor sechs Tagen gaben der Songwriter und die Influencerin allerdings ihre Trennung bekannt.

