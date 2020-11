Aldi: Sylvie Meis entwirft Unter-und Nachtwäsche für Discounter

TV-Moderatorin Sylvie Meis (42) tritt als Modedesignerin in Erscheinung. Zusammen mit Aldi Nord und Süd hat die gebürtige Niederländerin eine Lingerie-Kollektion entworfen. Die Kollektion soll Unter-und Nachtwäsche beinhalten, wie das Unternehmen mitteilte. Die Kleidungsstücke sollen ab dem 16. November in allen Aldi-Filialen verfügbar sein.

Die Kollektion umfasst Dessous, Negligés, Schlafmasken, Morgenmäntel und Pyjamas. BHs sollen in den Größen 75 bis 85 (B und C), alle anderen Teile von S bis L verfügbar sein. Die Kollektion biete laut Aldi „alles, was man für das Rundum-Wohlfühl-Feeling braucht“. Die Teile kosten zwischen 8,99 Euro und 15.99 Euro.

Aldi-Kolletion von Sylvie Meis: „Ich liebe Pyjamas“

„Ich selbst liebe schöne Pyjamas und freue mich jeden Abend darauf, meine Lieblingsteile anzuziehen“, sagt Sylvie Meis laut Aldi zu der Kollektion. Bei der Gestaltung habe sie angeblich auf „superweiche Materialien“ und „eine hochwertige Verarbeitung“ wertgelegt.

Sylvie Meis bringt zusammen mit Aldi eine Lingerie-Kollektion auf den Markt. Foto: ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG / aldi

Erst am Dienstagabend war Sylvie Meis in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ als zotteliges Alpaka mit Vorliebe für Trainingsanzüge und Turnschuhe enttarnt worden. „Ich bin super, super, super stolz, dass ich mich getraut habe. Weil: Ich habe noch nie wirklich gesungen“, sagte Meis, als die Show für sie vorbei war. Ihr Teilnahme habe sie gewissenhaft verschleiert: „Mein Kind weiß es auch nicht.“ Lesen Sie auch: „The Masked Singer“: So funktioniert die TV-Show mit Masken (jb)