Campino ist verheiratet: Tote-Hosen-Sänger feiert heimlich Hochzeit

Im zarten Alter von 58 hat Tote-Hosen-Frontmann Campino geheiratet – in kleinstem Kreis und auch schon im vergangenen Jahr. Wer seine Frau ist, verrät der Punk-Sänger, der tatsächlich Andreas Frege heißt, nicht.

Seine Frau stehe nicht gern in der Öffentlichkeit, erklärte Campino im Gespräch mit der „Rheinischen Post“; Hochzeit hätten die beiden 2019 in New York gefeiert. „Für mich war immer klar, dass ich nur einmal in meinem Leben heiraten würde. Ich wollte mir das aufbewahren für die richtige Person“, sagte Campino.

Campino verheiratet: Warum seine Frau ihn manchmal „Philip“nennt

Seine Frau nenne ihn gelegentlich „Philip“ – „weil ich manchmal ein paar Schritte hinter ihr herlaufe wie Prinz Philip der Queen“, sagte der 58-Jährige weiter. Im vergangenen Jahr hatte der Rockstar, Sohn einer britischen Mutter, zusätzlich zur deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft angenommen.

Am Montag erscheint Campinos Buch „Hope Street. Wie ich einmal englischer Meister wurde“ des Sängers. Darin erzählt er von seiner Saison als Fan des Liverpool FC. Außerdem erscheint im November ein neues Album der Toten Hosen. Lesen Sie hier: „Tote Hosen“: Was Campino über das Ende seiner Band denkt

(afp/moi)