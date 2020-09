Corona-Trend: Nur jeder dritte Deutsche geht zuversichtlich in den Herbst

Die Corona-Fallzahlen steigen in Deutschland weiter an, am vergangenen Samstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin so viele Neuinfektionen binnen eines Tages wie seit Ende April nicht mehr. Ein Trend, der auch viele Deutsche besorgt in die kalte Jahreszeit gehen lässt: Nur rund jeder dritte Bundesbürger (36,1 Prozent) ist zuversichtlich, dass die Pandemie in Deutschland im Herbst und im Winter unter Kontrolle bleiben wird. Dies ergab eine repräsentative Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion.

41,6 Prozent der Befragten gab an, eher nicht oder gar nicht zuversichtlich zu sein, was den Corona-Trend im Herbst und im Winter angeht. 21,1 Prozent sehen die Entwicklung mit Entwicklung mit gemischten Gefühlen („teils/teils“), 1,2 Prozent äußerten keine Meinung.

Unter den Zuversichtlichen sind Männer (39,2 Prozent) etwas häufiger vertreten als Frauen (33,2 Prozent). Zudem äußerten sich Befragte aus der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen deutlich öfter zuversichtlich (42,3 Prozent) als Befragte im Alter von 40 bis 49 (30,7 Prozent). Letztere äußerten sich auch besorgter als Teilnehmende aus der Altersgruppe 65+, in der 38,5 Prozent der Befragten angaben, die Entwicklung mit Zuversicht zu beobachten.

Vor dem Corona-Winter: Nur jeder vierte Grünen-Wähler zuversichtlich

Auch in den verschiedenen Wählergruppen unterscheidet sich laut unserer Umfrage die Zuversicht der Deutschen. Die größte Diskrepanz gibt es hierbei zwischen Grünen- und FDP-Wählern: Nur 25,8 Prozent der Grünen-Wähler gaben an, mit Blick auf den Corona-Winter zuversichtlich zu sein, während unter den befragten Anhängern der Liberalen 49,1 Prozent Zuversicht signalisierten.

Für die Umfrage haben wir in Zusammenarbeit mit Civey Internetnutzer gefragt: „Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Corona-Pandemie in Deutschland im Herbst und Winter unter Kontrolle bleiben wird?“ Die Antwortmöglichkeiten waren „Sehr zuversichtlich“, „Eher zuversichtlich“, „Teils/teils“, „Eher nicht zuversichtlich“, „Gar nicht zuversichtlich“ und „Weiß nicht“. Insgesamt nahmen im Zeitraum vom 23. bis 29. Juni 12.113 Menschen an der Umfrage teil, die repräsentative Stichprobe umfasste 5052 Teilnehmer. (ba)

