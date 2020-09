Do, 24.09.2020, 15.36 Uhr

In München gelten wieder schärfere Corona-Maßnahmen: In der Regel dürfen sich nur noch fünf Menschen treffen, private Feiern werden begrenzt, für einige öffentliche Plätze gilt eine Maskenpflicht. Bei den Menschen in München treffen die Maßnahmen auf ein geteiltes Echo.