Razzien in der Fleischindustrie - Es geht um illegale Leiharbeit

Weißenfels/Hannover. Seit dem Morgen führt die Polizei unter anderem in Niedersachsen Razzien in der Fleischindustrie durch. Es geht um illegale Leiharbeit.

Razzien in der Fleischindustrie: Die Bundespolizei ist seit dem frühen Mittwochmorgen im Einsatz und führt Durchsuchungen in fünf Bundesländern durch. Die Razzien stehen im Zusammenhang mit der illegalen Einschleusung von Arbeitskräften für die Fleischindustrie.

Rund 800 Beamte seien schwerpunktmäßig in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen im Einsatz, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Mitteldeutschland am Mittwoch. Weitere Durchsuchungen gebe es in Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen.

Razzien in der Fleischindustrie: Polizei durchsucht 40 Wohn- und Geschäftsräume

Mehr als 40 Wohn- und Geschäftsräume werden nach Angaben der Bundespolizei durchsucht. Die beschuldigten Firmen sollen Menschen aus Osteuropa mit gefälschten oder verfälschten Dokumenten nach Deutschland geholt haben. Seit April 2020 führe eine Sonderkommission Ermittlungen dazu durch. Zuständig seien die Staatsanwaltschaft Halle sowie deren Zweigstelle in Naumburg.

Fleischindustrie rückte in der Corona-Krise in die Schlagzeilen

Die Fleischindustrie war zuletzt im Juni in die Schlagzeilen geraten, nachdem es einen massenhaften Corona-Ausbruch in einem Tönnies-Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück gegeben hatte. Damals waren Werkverträge in der Fleischindustrie verboten worden. Lesen sie hier: Wie die Regierung die Fleischindustrie kontrollieren will

Allerdings muss man zwischen Leiharbeitern und Werkarbeitern unterscheiden. Leiharbeit ist auch in der Fleischindustrie grundsätzlich nicht verboten. Was der Unterschied zwischen Werkvertrag und Leiharbeit ist, lesen Sie hier: Tönnies und Co.: Das ist das Problem mit den Werkverträgen. (jkali/dpa)