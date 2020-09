Polizei und ein SEK-Beamter stehen vor der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in krefeld. In einer Wohnung im Haus hat sich möglicherweise ein Mann mit vier Kindern verschanzt.

Krefeld Eine Frau ist schwer verletzt im Kofferraum eines Autos in Krefeld eingeschlossen. Als die Polizei sie findet und befragt, ergibt sich ein Verdacht: Der Täter könnte sich mit vier kleinen Kindern in einem Haus verschanzt haben. Doch, die Kinder sind wohlauf. Vom Vater fehlt jede Spur.

Die vier Kinder in Krefeld, die in der Gewalt eines Mannes vermutet wurden, sind wohlauf. Sie seien alleine in der Wohnung gewesen - der mutmaßlich gewalttätige Ehemann der Mutter sei nicht bei ihnen gewesen. Von ihm fehle weiter jede Spur, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

