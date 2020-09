Schwierige Suche nach einem Kompromiss bei Raser-Sanktionen

Der Bundesrat sucht weiter nach einem Ausweg aus dem wochenlangen Streit um den Bußgeldkatalog. Wegen eines Formfehlers in der neuen Straßenverkehrsordnung sind härtere Strafen für Raser derzeit außer Vollzug gesetzt.

Die saarländische Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) hat nun für einen vorliegenden Kompromiss geworben. "Wir brauchen eine vernünftige Lösung", sagte die Vorsitzende der Länder-Verkehrsminister vor der Sitzung des Bundesrats im ARD-"Morgenmagazin". Der Punkt wurde in der Länderkammer nicht von der Tagesordnung genommen - ein Ausweg aus dem wochenlangen Streit um die Straßenverkehrsordnung (StVO) war nach dpa-Informationen bis vor Beginn der Sitzung aber vorerst nicht absehbar.

Rehlinger sagte, Raserei dürfe nicht sein. Es gebe bei Regelungen aber kein Wunschkonzert. "Denn es muss rechtssicher sein." Dazu gebe es einen guten Vorschlag. "Ich glaube, wir sollten heute mal zu einer Abstimmung kommen." Sie biete an, über offene Themen auch danach zu reden. Verkehrs- und Innenausschuss der Länderkammer empfehlen nach einem Vorschlag von Union und SPD, dass Fahrverbote für hohe Tempo-Verstöße unter anderem nur vor Schulen und Kitas sowie im Wiederholungsfall binnen eines Jahres kommen sollen.

Ende April trat die neue Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft und mit ihr ein Bußgeldkatalog. Ein Führerscheinentzug droht, wenn man innerorts 21 Kilometer pro Stunde (km/h) zu schnell fährt oder außerorts 26 km/h zu schnell - dies hatte der Bundesrat in eine umfassende StVO-Novelle hineingebracht. Vorher waren die Schwellen höher.

Die Regelung wurde wegen eines entdeckten Formfehlers aber außer Vollzug gesetzt, eingezogene Führerscheine wurden wieder zurückgegeben. Außer Vollzug sind aber auch schärfere Sanktionen bei Verstößen gegen neue Regeln für einen besseren Schutz von Radfahrern.

Strittig ist, ob nur der Fehler behoben werden soll - das wollen die Grünen. Oder ob auch die schärferen Sanktionen über Fahrverbote abgemildert werden, weil sie unverhältnismäßig seien - dafür setzen sich viele Länder wie Nordrhein-Westfalen und Bayern ein sowie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Zugleich sollen Bußgelder erhöht werden.

Einen entsprechenden Kompromiss-Vorschlag hatten NRW, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein in den Verkehrsausschuss des Bundesrats eingebracht, wo dieser eine Mehrheit fand.

Allerdings war unklar, wie die Abstimmung im Bundesrat ausgeht - wenn sie denn erfolgt. Denn wenn sich Koalitionspartner in Landesregierungen nicht einig sind, enthalten sie sich in der Regel. Die Grünen regieren in insgesamt elf von 16 Ländern mit. Vor allem Unionspolitiker hatten den Grünen eine Blockade vorgeworfen.

Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben hatte, wollten einige Länder bis kurz vor der Bundesratssitzung abwarten, wie sie abstimmen. Für eine Mehrheit in der Länderkammer sind 35 Stimmen notwendig.

