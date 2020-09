Corona: Spahn warnt wegen Impfstoff - Schwere Vorwürfe gegen Trump

Die Bundespolizei

Wegen der hohen Corona-Schulden der EU fordert Frankreich die Einführung einer Steuer für Digitalkonzerne

Österreich verschärft wegen des starken Anstiegs der Corona-Ansteckungszahlen die landesweiten Maßnahmen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warnt vor einer verfrühten Zulassung von Corona-Impfstoffen

Das RKI meldet für den Landkreis Würzburg einen Inzidenzwert von 52,4. Doch das örtliche Gesundheitsamt dementiert und spricht von einer Datenpanne

In Deutschland gibt es unseren Recherchen zufolge mehr als 259.137 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9340 Todesfälle

Weltweit wurden über 28,2 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als 910.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19

In den USA wurde bekannt, dass Präsident Donald Trump während eines Interviews im März einräumte, die Gefahren von Sars-CoV-2 bewusst kleingeredet zu haben. Trumps Wahlkampf-Konkurrent Joe Biden nannte diese Strategie „beinahe kriminell“.

Nun hat Trump dementiert, die Amerikaner über die Gefahr des Coronavirus belogen zu haben: „Ich habe nicht gelogen“, sagte der Präsident. „Ich habe gesagt, wir müssen ruhig bleiben, wir dürfen nicht in Panik geraten.“

In vielen europäischen Ländern, darunter Frankreich, steigt nach Lockerungen die Zahl der Corona-Infektionen wieder sprunghaft an. Die Regierung hat sich dennoch gegen einen zweiten Lockdown entschieden. In Österreich sind die Corona-Maßnahmen derweil wieder verschärft worden. Lesen Sie hier: Wird Corona wirklich schwächer? Diese Fakten sollten Sie kennen.

Eine für Samstag in München geplante Corona-Demo wurde von der Stadt München mit strengen Auflagen belegt. Statt mit 5000 Teilnehmern auf dem Odeonsplatz darf die Demo der Vereinigung „Querdenken 089“ nun mit 1000 Teilnehmern auf der Theresienwiese stattfinden. Ein Gericht hat diese Auflagen bestätigt.

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in Deutschland innerhalb eines Tages 1484 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das RKI am Freitagmorgen auf seiner Homepage bekannt. Alle aktuellen RKI-Fallzahlen für Deutschland lesen Sie hier : Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Produktionszahl

Freitag, 11. September: Über 80 Aktivisten sind ohne Maske in Zug unterwegs und attackieren Bundespolizei

19.35 Uhr: Über 80 Mitglieder einer kurdischen Jugendbewegung haben in einem Zug von Lüneburg Richtung Hamburg erst eine Zugbegleiterin heftig angepöbelt und danach die hinzugerufene Bundespolizei attackiert. Die Aktivisten waren am Donnerstag ohne Mund-Nasenschutz und gültige Fahrscheine unterwegs. Der Zug stoppe im Bahnhof in Bardowick, wo die Bundespolizei und weitere Einsatzkräfte der Landespolizei im Einsatz auf sie warteten.

Die Polizisten seien von den Reisenden unmittelbar „mit massiver körperlicher Gewalt angegriffen worden“, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Erst als 248 Bundespolizisten und 54 Beamte des Landes Niedersachsen vor Ort eingetroffen seien, habe die Situation beruhigt und die Identität der Angreifer festgestellt werden können. Angehörige der Gruppe hätten Polizeibeamte getreten und geschlagen, hieß es von der Polizei Lüneburg. Einige Beamte hätten leichte Verletzungen erlitten. Bei dem Einsatz sei zudem ein europäischer Haftbefehl vollstreckt worden.

Auf der Anreise zu einer Demonstration konnte eine größere Personengruppe u. a. keine gültigen Fahrscheine vorzeigen. Im Zuge dieser Kontrolle kam es zu Pöbelein und Anfeindungen gg. den Zugbegleitern.#bardowick #lueneburg #winsenhttps://t.co/E56qoQucAY — Polizei Lüneburg (@Polizei_LG) September 10, 2020

Bundespolizisten erinnern täglich 3000 bis 4000 Reisende an die Maskenpflicht

19.12 Uhr: Täglich ermahnen Bundespolizisten zwischen 3000 und 4000 Reisende zum Tragen einer Maske. Das gab Bundespolizei-Präsident Dieter Rohmann bekannt. „Die Bundespolizei unterstützt die zuständigen Gesundheitsämter seit Wochen in großem Umfang bei der Durchsetzung der Maskenpflicht auf Bahnhöfen und in Zügen.“ Die Deutsche Bahn kann Maskenverweigerer zum Verlassen ihrer Züge auffordern. Um ihr Hausrecht durchzusetzen, kann die Bundespolizei hinzugezogen werden.

Die Bundespolizei wies darauf hin, dass dieses Verfahren nicht nur in Fernzügen, sondern in allen Zügen der Deutschen Bahn Anwendung finde, sowie in Zügen anderer Verkehrsunternehmen, die auf den Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes verkehren. Notfalls könne auch mit gebührenpflichtigen Platzverweisen und der Übermittlung der Personalien an die Gesundheitsämter reagiert werden.

Laut einer neuen Studie der Charité zeigen die Corona-Maßnahmen in der Bahn Wirkung. Die Untersuchung ergab, dass dadurch die Gefahr einer Corona-Infektion in der Bahn gering sei.

Französische Regierung entscheidet sich gegen zweiten Lockdown

18.29 Uhr: Frankreichs Premierminister Jean Castex hat nach einer Krisensitzung bekannt gegeben, dass ein zweiter Lockdown in Frankreich mit allen Mitteln verhindert werden soll. Zuletzt waren die Corona-Infektionszahlen massivst gestiegen.

Es werde vorerst keine „allgemeine Ausgangsbeschränkung“ geben, sagte Castex. Stattdessen rief er die Behörden in besonders betroffenen Städten wie Marseille und Bordeaux sowie im Überseegebiet Gouadeloupe auf, bis Montag örtlich begrenzte Maßnahmen vorzuschlagen.

Frankreichs Premierminister Jean Castex hat heute die Entscheidung der Regierung gegen einen zweiten Lockdown verkündet.

Gericht bestätigt Einschränkungen für Corona-Demo in München

18.08 Uhr: Das Verwaltungsgericht München hat die Einschränkungen der Stadt für eine geplante Corona-Demo am Samstag bestätigt. Zwei Versammlungen der Initiative „Querdenken 089“ dürfen nun nur in dem von der Landeshauptstadt München festgelegten Umfang stattfinden. Ursprünglich war eine Demonstration mit 5000 Teilnehmern geplant. Jetzt gilt eine Obergrenze von 1000 Teilnehmern und die Theresienwiese als fester Veranstaltungsort.

Frankreich fordert zur Bekämpfung von Corona-Schulden neue Steuer für Digitalkonzerne

17.06 Uhr: Die Finanzminister der EU-Staaten haben heute das schwierige Ringen um die Rückzahlung der Schulden aus dem milliardenschweren Corona-Hilfsfonds begonnen. Frankreich fordert als Maßnahme die schnelle Umsetzung einer Steuer für Digitalkonzerne wie Google und Amazon. Bundesfinanzminister Olaf Schulz (SPD) sprach beim Treffen der Minister in Berlin ebenfalls von der Einführung neuer EU-Steuern und Abgaben als Reaktion auf die „sehr hohen Schulden“.

Spahn warnt vor verfrühter Zulassung von Impfstoff

16.30 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat erneut vor einer übereilten Zulassung eines Corona-Impfstoffes gewarnt. Sicherheit müsse „oberste Priorität haben“, sagte Spahn gegenüber „Focus Online“. Die Impfstoffe seien für Millionen für Menschen gedacht und Schnellzulassungen daher „unverantwortlich“.

Dass der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca seine klinischen Tests wegen Erkrankung eines Probanden vorsorglich unterbrochen habe, „bestätigt mich, dass man vor der Zulassung von Impfstoffen Phase-3-Tests mit tausenden von freiwilligen Probanden abwarten muss“, sagte Spahn.

Baden-Württemberg: Gastwirt beantragt illegal 488.000 Euro Corona-Hilfen

16.21 Uhr: In Baden-Württemberg haben Ermittler einen Restaurantbetreiber festgenommen, der in betrügerischer Absicht fast eine halbe Million Euro Corona-Soforthilfe beantragte. Der 32-Jährige aus Rottweil habe sich unter wechselnden Identitäten 488.000 Euro zu Unrecht erschleichen wollen, wie die Staatsanwaltschaft in Rottweil und das Landeskriminalamt in Stuttgart am Freitag mitteilten. Er wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Demnach beantragte der Geschäftsmann zwischen März und Juli in 18 Fällen Notfallhilfen, wobei er wechselnde Namen, Firmendaten und Konten nutzte. Aufmerksame Mitarbeiter der für die Bewilligung zuständigen Behörden schöpften aber Verdacht und schlugen Alarm. So wurden auch nur Teile der beantragten Hilfsgelder ausgezahlt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet mit Impfstoffknappheit

15.50 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) glaubt nicht daran, dass in einer Anfangsphase genug Impfstoff für alle vorhanden sein wird.

15.50 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) glaubt nicht daran, dass in einer Anfangsphase genug Impfstoff für alle vorhanden sein wird. Sobald der fertige Corona-Impfstoff zum Einsatz kommt, werde deswegen wahrscheinlich eine Priorisierung der Empfänger nötig sein. Das sagte Spahn gegenüber „Focus Online“.

Die Impfkommission erarbeite zurzeit Vorschläge, bei denen einiges schon absehbar sei. „Zunächst werden diejenigen geimpft, die beruflich bedingt einem Risiko ausgesetzt sind – Pflegende, Ärztinnen und Ärzte. Und dann kommen Risikogruppen wie Hochbetagte oder Menschen mit Vorerkrankungen.“Er sei optimistisch, dass nach einigen Monaten genügend für alle vorhanden sein könnte - wenn es dann einen Impfstoff gebe. Spahn bekräftigte: „Es wird keine verpflichtende Impfung geben.“

Söder beklagt sich über Unvernunft in der Bevölkerung

14.41 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich über zu viel Unvernunft in der Bevölkerung im Umgang mit dem Coronavirus beklagt. „Meine Sorge ist, ehrlicherweise, dass wir zwar medizinisch besser gewappnet sind, aber dass wir uns im Moment tatsächlich mit mehr Unvernunft umgeben“, sagte Söder am Freitag beim Besuch des Nürnberger Südklinikums.

„Ich mache mir schon Sorgen“, fügte Söder hinzu. „Zu glauben, dass um uns herum die Zahlen explodieren und auch die Krankenhäuser langsam wieder volllaufen und zu glauben, das hätte mit uns nichts zu tun – das ist zumindest etwas blauäugig“, sagte der Ministerpräsident mit Blick auf drastisch gestiegene Infektionszahlen in Ländern wie Frankreich.

Entscheidend sei, dass eine exponentielle Kurve auf alle Fälle vermieden werden müsse, um einen weiteren Lockdown zu vermeiden. Corona bleibe beherrschbar, solange das Infektionsgeschehen auf dem bisherigen Niveau bleibe und lokal eingedämmt werden könne. Frühes und schnelles Testen bleibe deshalb eine Chance, die Verbreitung der Infektion zu verhindern. „Wir brauchen für Corona einen langen Atem.“

Österreich verschärft landesweite Maßnahmen gegen Corona

12.55 Uhr: Nach einem starken Anstieg der Corona-Ansteckungszahlen verschärft Österreich die landesweiten Maßnahmen wieder. Von Montag an muss ausnahmslos in allen Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wie die Regierung in Wien mitteilte. Das gilt auch für Beschäftigte in Lokalen. Außerdem dürfen Speisen und Getränke in Innenbereichen nur noch an Sitzplätzen serviert werden.

Bei Veranstaltungen sind draußen nur noch 3000 Besucher statt derzeit bis zu 10.000 erlaubt. In Innenräumen sind nur noch 1500 statt 5000, ohne zugewiesene Plätze nur 50 Gäste zugelassen. Kinder müssen in der Schule außerhalb ihrer Klassenzimmer Maske tragen.

„Ich weiß, dass viele es noch nicht glauben, aber es wird wieder ernst. Die Zahlen sind in den letzten Wochen stetig angestiegen“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz. „Wir haben in anderen Ländern erlebt, wie schnell es gehen kann.“ Kurz kündigte an, die Maßnahmen bei Bedarf nachzuschärfen. Allein heute wurden in Österreich 580 neue Fälle gemeldet, gestern waren es 664. Vor zwei Wochen hatte die Zahl täglicher Neuinfektionen noch etwa halb so hoch gelegen.

Schulstart in Corona-Zeiten: Kinder und eine Lehrerin mit Mund-Nasen-Schutz gehen während des Beginns des neuen Schuljahres in einer Grundschule in Wien in ihre Klassenzimmer.

Bildungsministerin: Ausbildungsmarkt in Corona-Krise geschrumpft

12.31 Uhr: Durch die Corona-Krise hat sich die Lage am Ausbildungsmarkt nach Angaben von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek weiter verschlechtert. „Der Ausbildungsmarkt ist geschrumpft: Acht Prozent weniger Ausbildungsplätze, aber eben auch acht Prozent weniger Bewerberinnen und Bewerber“, sagte die CDU-Politikerin bei der Debatte über den Berufsbildungsbericht im Bundestag.

Es stünden zwar auch in der Krise nach wie vor mehr Plätze zur Verfügung, als besetzt werden könnten. Weniger Auszubildende heute bedeuteten aber auch weniger Fachkräfte morgen. Die Situation auf dem Lehrstellenmarkt war schon vor Corona problematisch, wie der bereits Anfang Mai vom Bundeskabinett beschlossene Berufsbildungsbericht zeigt. Sowohl das Angebot an Lehrstellen, als auch die Zahl der Bewerber war 2019 weiter gesunken.

Westerfellhaus warnt vor weiterer Isolation von Pflegeheimbewohnern

11.35 Uhr: Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat vor einer weiteren Isolation der Menschen in Alten- und Pflegeheimen gewarnt. Dass ein Teil der Einrichtungen wegen der Coronakrise immer noch vorrangig auf die Isolation der Bewohner setze, „kann sechs Monate nach Beginn der Pandemie einfach nicht mehr sein“, erklärte Westerfellhaus in Berlin.

Für die Bewohner von Pflegeeinrichtungen stelle eine Infektion mit dem Coronavirus fraglos ein großes Risiko dar. Pauschale Besuchsverbote könnten aber „nur in Ausnahmefällen und vor allem nur für begrenzte Zeiträume eine Lösung sein“, mahnte Westerfellhaus. In den vergangenen Monaten hätten Besuchsverbote zu Situationen geführt, „die für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen kaum auszuhalten waren“.

Die Lage in den Pflegeheimen sei sehr unterschiedlich. Während sich einige Einrichtungen sehr gut auf möglicherweise wieder steigende Infektionszahlen im Herbst und Winter vorbereitet und kreative Lösungen entwickelt hätten, um Besuche, Spaziergänge und auch Einkäufe zu vernünftigen Bedingungen zu ermöglichen, setzten andere primär auf Isolation, betonte Westerfellhaus.

Immer mehr Corona-Neuinfektionen in Tschechien

10.40 Uhr: Tschechien hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage einen Rekord bei den Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Am Donnerstag wurden 1382 weitere Fälle verzeichnet, rund 220 mehr als am Vortag. Das gab das Gesundheitsministerium in Prag am Freitag bekannt. Die Zahl der aktuell Infizierten lag bei 11 178. Es hieß, dass die Infektion bei den meisten einen leichten Verlauf nehme. Im Krankenhaus wurden nur knapp 250 Patienten behandelt. Bisher wurden in Tschechien 448 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung registriert.

Tschechien hat knapp 10,7 Millionen Einwohner. Das deutsche Auswärtige Amt hatte am Mittwoch eine Reisewarnung für die Hauptstadtregion Prag ausgesprochen. Seit Donnerstag gilt in ganz Tschechien wieder eine Maskenpflicht in fast allen Innenräumen sowie in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Regierung kündigte an, dass alle Senioren ab 60 Jahren in den nächsten Tagen per Post fünf kostenlose Mundschutzmasken und eine partikelfiltrierende Atemschutzmaske erhalten sollen.

Menschen mit Mundschutz stehen an einer Sammelstelle in Prag Schlange, um sich auf Covid-19 testen zu lassen. In Tschechien breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus.

Umfrage – Corona-Sonderrechte der Regierung sollen enden

10.17 Uhr: Eine Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage dafür, dass der Bundestag bei der Corona-Bekämpfung wieder die volle Entscheidungshoheit zurückerhält. Knapp 58 Prozent der Befragten vertraten in einer repräsentativen Erhebung die Auffassung, dass die im März zugebilligten Sonderrechte der Bundesregierung im Kampf gegen die Pandemie enden sollen. Die Ergebnisse der Umfrage im Auftrag der FDP-Bundestagsfraktion liegen unserer Redaktion vor.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey hatte zwischen dem 8. und 9. September rund 3000 Bürger befragt. Der Bundestag hatte nach Beginn der Corona-Krise am 25. März eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ festgestellt und damit der Bundesregierung weitreichende Befugnisse zur Eindämmung der Pandemie zugebilligt.

Über alle Altersgruppen hinweg sprach sich eine absolute Mehrheit der Umfrageteilnehmer für eine Rückübertragung der Rechte an das Parlament aus. Rund 28 Prozent waren hingegen der Ansicht, dass die Befugnisse weiterhin bei der Regierung verbleiben sollen, knapp 14 Prozent äußerten sich unentschieden. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, sagte gegenüber unserer Redaktion, seine Partei sei schon länger der Auffassung, dass eine epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht mehr vorliege.

Neues Update bringt Probleme mit der Corona-Warn-App

9.04 Uhr: Nutzer der Corona-Warn-App des Bundes bekommen auf iPhone-Modellen mit der neusten Betriebssystem-Version iOS 13.7 unter Umständen ein höheres Risiko angezeigt, als sie tatsächlich hatten. Darauf haben die Entwickler der App in einem Blogeintrag hingewiesen. „Unter der am 1. September von Apple veröffentlichten neuen iOS-Version kann es bei einer geringen Zahl von Nutzern zu irreführenden Risiko-Berechnungen kommen.“ Das Problem sei im Rahmen von regelmäßigen Tests der App durch die Entwickler entdeckt worden.

Nutzer der Anwendung auf Android-Geräten sowie auf iPhones mit einem älteren iOS (bis einschließlich Version 13.6.1) seien von diesem Fehler nicht betroffen. Die App, die vom Robert Koch-Institut (RKI) herausgeben wird, wurde mittlerweile über 18 Millionen Mal heruntergeladen. Seit der Veröffentlichung im Juni waren mehrfach Fehler entdeckt und wieder behoben worden. Wann Apple ein Update veröffentlichen wird, in dem der nun entdeckte Fehler beseitigt wird, stand am Freitag nicht fest.

Israels Corona-Zahlen steigen – Ausgangsbeschränkungen kommen

8.40 Uhr: Die Corona-Zahlen in Israel steigen immer weiter. Das Gesundheitsministerium teilte am Freitag mit, am Vortag seien 4038 neue Fälle registriert worden. Damit wurde den vierten Tag in Folge der jeweils höchste Ein-Tages-Wert im Land seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Am Donnerstagabend hatte das Corona-Kabinett angesichts des Anstiegs erneut striktere Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Der Drei-Phasen-Plan muss allerdings am Sonntag noch von der israelischen Regierung gebilligt werden.

Er sieht zunächst landesweite Ausgangsbeschränkungen vor. Die Menschen dürfen sich dann nicht weiter als 500 Meter von ihrem Zuhause entfernen. Schule und Kindergärten sollen geschlossen werden, ebenso wie Restaurants und Geschäfte. Gebete sollen nur im Freien erlaubt werden. Nach Medienberichten soll diese Phase zwei Wochen dauern und vor dem jüdischen Neujahrsfest am Freitag beginnen.

Eine israelische Grenzpolizistin errichtet in der ultra-orthodoxen jüdischen Stadt Bnei Brak vor einer nächtlichen Ausgangssperre auf einer Hauptstraße eine Absperrung.

Fast 10.000 Corona-Neuinfektionen in Frankreich

6.53 Uhr: Vor Beratungen der französischen Regierung über eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen ist in dem Land die Rekordzahl von fast 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Wie das Gesundheitsministerium in Paris am Donnerstag mitteilte, wurden seit dem Vortag 9843 neue Coronavirus-Ansteckungsfälle erfasst. Dies ist die höchste Zahl in Frankreich seit dem Beginn der Pandemie.

Zudem wurden weitere 19 Todesfälle als Folge der Coronavirus-Infektion gezählt, womit die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer im Land auf 30.813 stieg. Frankreich ist eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder in Europa. Insgesamt rund 390.000 Infektionsfälle wurden dort bislang verzeichnet. Zuletzt wurden die Tests auf das Virus deutlich ausgeweitet. Dabei wurden bei einer Million Tests innerhalb einer Woche 48.542 Ansteckungen festgestellt.

Der wissenschaftliche Beirat drängt die Regierung wegen der seit Wochen steigenden Infektionszahlen zum Handeln. Präsident Emmanuel Macron warnte vor der Sondersitzung der Regierung am Freitag jedoch vor „Panik“. Als schärfstes mögliches Mittel zur Eindämmung des Virus gelten Ausgangsbeschränkungen, wie sie in Frankreich bereits zwischen März und Mai gegolten hatten.

Donald Trump dementiert, die Amerikaner über Corona-Risiko belogen zu haben

6.37 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat dementiert, die Amerikaner über die Gefahr durch das Coronavirus belogen zu haben. „Ich habe nicht gelogen“, sagte Trump im Weißen Haus auf eine entsprechende Frage eines Reporters. „Ich habe gesagt, wir müssen ruhig bleiben, wir dürfen nicht in Panik geraten.“ Die Frage sei „eine Schande“.

In Interviews des Investigativjournalisten Bob Woodward hatte er im März gesagt, er habe die Gefahr durch das Virus heruntergespielt. Die entsprechenden Passagen waren am Mittwoch in US-Medien veröffentlicht worden. Die Aussagen haben Trump kurz vor der Präsidentschaftswahl im November in Bedrängnis gebracht.

Wahlkampf in Corona-Zeiten: US-Präsident Donald Trump vor Anhängern am Flughafen in Michigan.

Das Vertrauen der Deutschen in Impfstoffe ist gewachsen

5.15 Uhr: Das Vertrauen in Impfstoffe ist in Deutschland einer Studie zufolge zwischen 2015 und 2019 gewachsen. Demnach hielten etwa 69 Prozent der Deutschen Impfungen für wichtig, wie aus einer Studie hervorgeht. 2015 waren es lediglich 66 Prozent. Zudem stuften 59 Prozent der Befragten im Jahr 2019 Impfungen als wirksam ein, gegenüber 53 Prozent im Jahr 2015. Etwas mehr als die Hälfte gab zudem an, dass sie Impfungen für sicher hielte, wohingegen es im 2015 nur knapp 43 Prozent waren.

Für die Studie, die das Forscherteam von der London School of Hygiene Tropical Medicine in der Fachzeitschrift „The Lancet“ vorstellte, wurden umfangreiche Daten aus 149 Ländern ausgewertet. Sie beruhten auf 290 Befragungen von über 284 000 Menschen. Insgesamt sei das Vertrauen in Impfstoffe in Europa geringer als in anderen Regionen, zum Teil sei es aber in den vergangenen Jahren gestiegen, wie es heißt.

Deutschland profitiert von neuem Schlüssel für Corona-Hilfen

4.36 Uhr: Deutschland wird nach einer Prognose der EU-Kommission ein Gewinner des neuen Verteilungssystems für die Milliardenbeträge aus dem europäischen Corona-Konjunkturprogramm sein. Nach den der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Zahlen könnte die Bundesrepublik 7,27 Prozent der Zuschüsse aus der sogenannten Aufbau- und Resilienzfazilität bekommen. Dies entspricht rund 22,7 Milliarden der insgesamt 312,5 Milliarden Euro.

Nach dem ursprünglich geplanten Verteilungsschlüssel hätte Deutschland nach Zahlen der Kommission nur 6,95 Prozent der Mittel erhalten, also rund eine Milliarde Euro weniger. Auf das Konjunkturprogramm hatten sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten im Juli bei einem Sondergipfel geeinigt. Es umfasst neben der Aufbau- und Resilienzfazilität noch weitere Gelder für Zuschüsse und Kredite. Insgesamt ist das Paket damit 750 Milliarden Euro schwer.

Donnerstag, 10. September: Deutsche dürfen wieder ohne Quarantäne nach Finnland reisen

22.11 Uhr: Deutsche und Schweden dürfen bald wieder nach Finnland reisen. Die finnische Innenministerin Maria Ohislao gab bekannt, die coronabedingten Beschränkungen bei der Einreise wieder zu lockern. „Ab Samstag nächster Woche ist es möglich, von Schweden und Deutschland nach Finnland zu reisen, ohne in Quarantäne zu müssen.“

Spanien: Ärzte in Madrid wollen wegen Corona-Überlastung streiken

21.19 Uhr: Die Ärzte in Madrid wollen wegen der durch die Corona-Pandemie verursachten Überlastung streiken. Die größte Mediziner-Gewerkschaft der Region um die spanische Hauptstadt hat zu einem „unbefristeten und kompletten“ Streik ab dem 28. September aufgerufen. Der Ausstand sei bereits für die Arbeiter des Bereichs der medizinischen Grundversorgung angemeldet worden, weitere Sektoren würden sich aber in den kommenden Wochen anschließen, hieß es.

Die Gewerkschaft beklagte den jahrelangen Mange l an personellen und wirtschaftlichen Ressourcen. „Die Pandemie hat in den vergangenen Monaten aber zu einer für uns inakzeptablen Verschlimmerung der Lage geführt.“ Die Gewerkschafter hätten Madrids Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso mehrfach um ein Treffen gebeten, um die Probleme zu besprechen. Ayuso sei dieser Bitte aber nicht nachgekommen.

Frankreich berät über Verschärfung von Corona-Maßnahmen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnte vor den Beratungen über die Corona-Maßnahmen vor „Panik".

21.04 Uhr: Die Gesundheitsbehörden in Frankreich haben mehr als 8500 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden bestätigt. Das ist gut viermal so viel wie in Deutschland. Die französische Regierung will deshalb am Freitag über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten. Wegen der schnell steigenden Infektionszahlen drängt der wissenschaftliche Beirat die Regierung seit Wochen zum Handel. Präsident Emmanuel Macron warnte jedoch vor der Sitzung vor „Panik“.

Wegen Corona verfolgen Geschworene in Schottland Gerichtsprozesse aus dem Kinosaal

19.21 Uhr: Um auch unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln Gerichtsprozesse mit Geschworenen abhalten zu können, werden in Schottland künftig auch Kinosäle genutzt. Wie der Scottish Courts and Tribunals Service (SCTS) am Mittwoch mitteilte, sollen Geschworene am 28. September und 12. Oktober die Verhandlungen aus zwei Kinosälen in Edinburgh und Glasgow verfolgen.

Wegen der Corona-Pandemie waren zuletzt viele Strafverfahren in Großbritannien unterbrochen worden.Es handele sich um eine „Premiere im Vereinigten Königreich“, erklärte SCTS. Auch Ronnie Renucci, Präsident der schottischen Kriminalanwaltskammer, begrüßte die Entscheidung der Behörden. Renucci nannte die Initiative „eine innovative und einzigartige Lösung“, um weitere Verzögerungen zu verhindern.

RKI vermeldet für Würzburg das Überschreiten der Corona-Obergrenze doch die Stadt widerspricht

18.22 Uhr: Das Robert Koch Institut (RKI) vermeldet für Würzburg einen Wert von 52,4 bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Theoretisch könnten die Behörden nach überschreiten der Obergrenze an Corona-Neuinfektionen in der Stadt ab sofort wieder neue Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen verhängen. Doch die Stadt wollte die Zahl gegenüber dem Bayrischen Rundfunk (BR) nicht bestätigen. Zudem habe eine Sprecherin des Gesundheitsamtes für Stadt und Landkreis Würzburg auf eine bayernweite Panne bei der Übertragung der Daten an das RKI am Wochenende hingewiesen.

Das Gesundheitsamt verweist nun darauf, dass das Landesgesundheitsamt in Bayern morgen eine Korrektur der Werte veröffentlichen werde. Dort ist der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert für die Stadt Würzburg aktuell sogar mit 57,87 angegeben. In der Stadt Landshut hatte es vor vier Tagen einen ähnlichen Fall gegeben. Dort widersprach Bürgermeister Alexander Putz dem RKI und wies daraufhin, dass der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz zu niedrig angegeben worden sei.

München: Corona-Demo mit strengen Auflagen belegt

Die Stadt München hat eine angekündigte Corona-Demonstration mit einer geringeren Teilnehmerzahl als vorgesehen auf die Theresienwiese verlegt.

16.38 Uhr: Die Stadt München hat eine für Samstag angekündigte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit 5000 angemeldeten Teilnehmern auf dem Odeonsplatz untersagt. Stattdessen dürfe sie unter strikten Auflagen auf der Theresienwiese stattfinden – allerdings aus Infektionsschutzgründen nur mit 1000 Teilnehmern, wie das Kreisverwaltungsreferat (KVR) am Donnerstag mitteilte. Ein geplanter Demonstrationszug durch die Stadt wurde ebenfalls untersagt.

„Zwischen allen Teilnehmenden, Passanten und zu Pressevertretern muss zwingend ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt und jeder Körperkontakt vermieden werden“, hieß es in der Mitteilung des KVR. Außerdem müssen alle Teilnehmer – bis auf die jeweiligen Redner – eine Maske tragen. Die Demonstration soll um 15 Uhr beginnen und muss nach KVR-Angaben bis spätestens 19.30 Uhr beendet sein. Schon die Zuwege sollen von der Polizei kontrolliert werden.

Die Vereinigung „Querdenken 089“ hatte für Samstag eine Demonstration mit 5000 Teilnehmern in München angemeldet unter dem Motto „Frieden, Freiheit und Gesundheit“. Nach Angaben eines Sprechers des Münchner Verwaltungsgerichtes wurden Eilanträge gegen die Auflagen angekündigt, die zunächst aber noch nicht bei Gericht eingegangen waren.

Trump soll Corona-Gefahr absichtlich heruntergespielt haben

US-Präsident Donald Trump soll die Gefahr, die von Corona ausgeht, bewusst heruntergespielt haben.

16.29 Uhr: Schon früh soll der US-Präsident Donald Trump über die Gefährlichkeit des Coronavirus gewusst haben. Dennoch soll er die Öffentlichkeit bewusst angelogen haben. Lesen Sie hier: Trump soll Corona-Gefahr ganz bewusst heruntergespielt haben

Österreich meldet stärksten Anstieg der Neuinfektionen seit März

16.21 Uhr: In Österreich wurden am Donnerstag 664 Neuinfektionen registriert. Das ist der stärkste Anstieg innerhalb eines Tages seit März. Mehr als die Hälfte der Neuinfektionen wurde in der Bundeshauptstadt Wien gemeldet, teilte das Innenministerium mit.

Wir starten unseren neuen Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

