Diana Rigg: Game-of-Thrones-Star und Ex-Bond-Girl gestorben

Die Schauspielerin Diana Rigg ist tot. Sie ist im Alter von 82 Jahren, wie britische Medien übereinstimmend berichten. Berühmt wurde Rigg vor allem durch ihre Rolle als Emma Peel in der Serie „Mit Schirm, Charme und Melone“, als Bond-Girl im Film „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ und als Olenna Tyrell in „Game of Thrones“ – für letztere Rolle wurde sie auch mit dem Fernsehpreis Emmy ausgezeichnet. (fmg)

