Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, bei der Beurteilung der Corona-Risikolage gemeinsame Kriterien zu entwickeln

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte warnt vor einer Überlastung der Kinderarztpraxen im Herbst und Winter

Indiens Ex-Präsident Pranab Mukherjee ist am Montag an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben

In Bayern gilt in Schulen nach den Sommerferien zunächst für neun Schultage eine Maskenpflicht

Gesundheitsminister Jens Spahn ist bei Wahlkampfauftritt in Bergisch Gladbach von Gegnern der Corona-Maßnahmen beschimpft und angespuckt worden

Bei der Berliner Corona-Demo gab es mehr als 300 Festnahmen und 33 verletzte Polizisten

In Deutschland gibt es unseren Recherchen zufolge mehr als 244.000 registrierte Corona-Infektionen und 9300 Todesfälle

Weltweit wurden über 25,2 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als 847.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19

Die türkische Wirtschaft ist hart von der Corona-Krise getroffen worden. Nach Angaben des türkischen Statistikamts lag die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal elf Prozent unter dem Niveau des ersten Quartals.

Einer der Hauptgründe für den starken Einbruch ist, dass der Tourismus in Folge der Pandemie teilweise zum Erliegen gekommen ist. Im ersten Halbjahr 2020 brach die Zahl der Besucher aus dem Ausland um 75 Prozent auf 4,51 Millionen ein Schon jetzt ist rund jeder vierte Türke unter 25 Jahren ohne Job.

Corona-News-Ticker: Maskenpflicht an bayerischen Schulen

Nach dem Ende der Sommerferien gilt in Bayerns Schulen zunächst für neun Schultage eine Maskenpflicht für alle Schüler und Lehrer im Unterricht. Dies teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach in München mit. Ausgenommen von der Maskenpflicht als „Sicherheitspuffer“ im Unterricht seien einzig Grundschüler. Der Unterricht beginnt in Bayern am Dienstag nächster Woche wieder.

Die Bundesregierung und die CDU-Spitze haben Anfeindungen gegen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei einem Wahlkampftermin in Nordrhein-Westfalen verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach am Montag von einem „üblen Verhalten“.

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Montagmorgen 610 neue Corona-Infektionen gemeldet. Lesen Sie dazu: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Produktionszahl

Corona-News von Montag, 31. August: Türkei sorgt mit neuen Zahlen zur Wirtschaft für Schock

19.06 Uhr: Angesichts der wieder zunehmenden Zahl von nationalen Alleingängen bei Einreisebeschränkungen und Grenzkontrollen wirbt die EU-Kommission für eine stärkere Koordinierung innerhalb des Unionsgebiets. Man habe vorgeschlagen, für die Beurteilung der Corona-Risikolage gemeinsame Kriterien zu entwickeln, sagte ein Sprecher am Montag in Brüssel. Zudem könnten das Farbensystem für Risikogebiete und die Regeln für Reisen in Risikogebiete vereinheitlicht werden.

„Einschränkungen der Freizügigkeit innerhalb der EU sollte es nur dann geben, wenn es zur Eindämmung von Gesundheitsrisiken unbedingt notwendig ist (...)“, sagte der Sprecher. Zudem sollte das Vorgehen koordiniert, verhältnismäßig und nicht diskriminierend sein.

Über die Vorschläge sei bereits am vergangenen Freitag zum ersten Mal mit Experten der Mitgliedstaaten diskutiert worden. Weitere Gespräche sollten folgen.

Großbritannien: 200 Menschen nach Flug von Zakynthos in Quarantäne

18.28 Uhr: Nach einem Flug von einer griechischen Insel nach Großbritannien sind alle etwa 200 Passagiere und Crew-Mitglieder in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt worden. 16 Gäste des Ferienfliegers seien bereits positiv getestet worden, berichtete der Sender BBC am Montag. Sieben davon seien britischen Gesundheitsexperten zufolge höchstwahrscheinlich an Bord schon ansteckend gewesen.

Auf dem Flug von der Insel Zakynthos nach Cardiff (Wales) am 25. August sollen etliche Passagiere die Corona-Schutzmaßnahmen ignoriert haben. Viele hätten nicht wie vorgeschrieben Masken getragen; die Besatzung sei kaum eingeschritten, hieß es.

„Der Flug war ein Debakel“, sagte eine Frau der BBC. Viele Fluggäste seien ohne Masken im Flieger herumspaziert, um sich mit Bekannten zu unterhalten. Die Maschine sei voller „egoistischer Cov-Idioten“ gewesen, sagte sie in Anspielung auf die Erkrankung Covid-19. Den Vorwürfen werde genau nachgegangen, zitierte der Sender einen Sprecher des Reisekonzerns Tui. Viele junge Briten haben in Griechenland den Ruf, feierwütig zu sein und viel Alkohol zu trinken.

USA: Zahl der Corona-Infektionen übersteig sechs Millionen

18.03 Uhr: In den USA hat die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen die Marke von sechs Millionen Fällen überschritten. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden bis Montagmittag (Ortszeit) mehr als sechs Millionen Infektionen gemeldet. Das sind fast ein Viertel der weltweit rund 25 Millionen nachgewiesenen Fälle. Mehr als 183.000 Infizierte in den USA starben bereits.

Die USA sind gemessen an den absoluten Zahlen das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Erst vor drei Wochen hatten die Vereinigten Staaten die Marke von fünf Millionen Infektionen erreicht - nur 17 Tage nach Erreichen der Vier-Millionen-Marke.

USA, New York: Fußgänger mit Schutzmasken überqueren die 6th Avenue. Foto: Kostas Lymperopoulos / dpa

US-Präsident Donald Trump ist für seinen Umgang mit der Pandemie scharf kritisiert worden. Der Republikaner, der schon seit Monaten auf eine rasche Rückkehr zur Normalität dringt, weist alle Vorwürfe zurück. Die Pandemie ist auch ein wichtiges Wahlkampfthema vor der Präsidentschaftswahl am 3. November. Die oppositionellen Demokraten von Präsidentschaftskandidat Joe Biden machen Trump für die verheerenden Corona-Zahlen mitverantwortlich. Lesen Sie hier: Donald Trump gegen Joe Biden: Wie die Chancen bei der US-Wahl 2020 stehen

Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte warnt vor Überlastung der Praxen

17.35 Uhr: Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat vor einer Überlastung der Kinderarztpraxen und zu vielen Coronatests im Herbst und Winter gewarnt. In Fällen, in denen der begründete Verdacht auf Corona bestehe, sei ein entsprechender Test sinnvoll, sagte Präsident Thomas Fischbach am Montag in Köln. „Um die Familie zu informieren, damit sie sich isolieren kann, um die anderen Mitglieder und die Gesellschaft zu schützen.“ Bei Kindern mit leichten Erkältungsanzeichen ohne konkreten Verdacht sei jedoch eine symptomatische Behandlung ausreichend und sinnvoll.

Im Herbst und Winter sorgten Infekte der Atemwege für Hochbetrieb in den Kinder- und Jugendarztpraxen. 70 Prozent der 32 Millionen Infektionen entfielen auf diese Zeit, sagte Fischbach mit Verweis auf Daten des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi). „Die Auswertung zeigt, dass bei Kindern und Jugendlichen mehr als zwei von drei Infekten im Winter diagnostiziert werden“, so Fischbach. Acht bis zwölf Infektionen pro Jahr machen Säuglinge und Kleinkinder demnach im Durchschnitt durch. Dazu kämen in diesem Jahr nun die Arztbesuche infolge der Corona-Pandemie.

Corona: Türkische Wirtschaft ist von Krise schwer gezeichnet

16.36 Uhr: Die türkische Wirtschaft ist hart von der Corona-Krise getroffen worden. Nach Angaben des türkischen Statistikamts lag die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal elf Prozent unter dem Niveau des ersten Quartals. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1998.

Der wirtschaftliche Abstieg setzt auch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan unter Druck. Der Staatschef hatte noch 2018 angekündigt, dass sein Land 2023, im Jahr 100 der Republikgründung, unter die zehn größten Wirtschaftsnationen der Welt vorstoßen werde. Doch von diesem Ziel war die Regierung nie weiter entfernt als in diesem Sommer.

Mit am schlimmsten trifft das Land, dass der Tourismus in Folge der Pandemie teilweise zum Erliegen gekommen ist.

Im ersten Halbjahr 2020 brach die Zahl der Besucher aus dem Ausland um 75 Prozent auf 4,51 Millionen ein.

Im laufenden Quartal sind zwar einige Corona-Reisewarnungen für die Türkei gelockert worden, die Einbußen werden dadurch aber nicht ausgeglichen. Schon jetzt ist rund jeder vierte Türke unter 25 Jahren ohne Job.

Tiermedizin könnte bei Corona-Tests helfen

16.33 Uhr: Bei der Auswertung der vielen Corona-Tests könnten demnächst Fachlabore für Tiermedizin aushelfen. „Wir prüfen, ob und wie veterinärmedizinische Labore in die Auswertung der Tests eingebunden werden können“, sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin. In einigen Bundesländern gebe es bereits entsprechende Ausnahmegenehmigungen für solche Einrichtungen.

Die Sprecherin wies darauf hin, dass die Testkapazitäten in Deutschland bereits „massiv“ ausgebaut worden seien. Es könnten derzeit 1,4 Millionen Abstriche pro Woche untersucht werden; zuletzt seien „weit mehr als 900.000“ Tests pro Woche durchgeführt worden.

Bei der Auswertung der vielen Corona-Tests könnten künftig Fachlabore für Tiermedizin aushelfen Foto: Sven Hoppe / dpa

Die Strategie werde derzeit „hin zu einem gezielten Testen“ verändert, sagte die Sprecherin. Bund und Länder hatten vergangene Woche beschlossen, die kostenlosen Tests für Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten zu beenden. „Wenn wir das System unter Volllast fahren lassen, dann fehlen auf Dauer Mensch und Material“, sagte die Ministeriumssprecherin.

16.24 Uhr: Indiens Ex-Präsident Pranab Mukherjee ist am Montag an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der 84-Jährige war vor drei Wochen mit Covid-19 diagnostiziert und in einer Klinik in der Hauptstadt Neu-Delhi behandelt worden, wie indische Medien berichteten. Mukherjee war von 2012 bis 2017 Staatsoberhaupt. Der Politiker der Kongresspartei hatte in seiner über 50-jährigen Karriere wichtige Schlüsselrollen inne. Er war unter anderem Außen-, Verteidigungs- und Finanzminister Indiens.

Das ist unser neuer Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

Coronavirus – Mehr zur Pandemie:

(fmg/dpa/afp)