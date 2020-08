Corona: Wird Virus harmloser? Neue Form der Mutation entdeckt

Am Donnerstag meldete das RKI über 1700 Neuinfektionen an nur einem Tag. Es ist der dritte Tag in Folge mit einem Anstieg. Reiserückkehrer und Privatpartys sollen der Grund sein. Merkel sieht keine Möglichkeit zu Lockerungen. Spahn erwägt schärfere Maßnahmen für Veranstaltungen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist weiterhin hoch – doch die Todeszahlen steigen nicht so stark an

Dafür kann es viele Gründe geben, so ist das Durchschnittsalter der frisch Infizierten deutlich niedriger als noch im März

Es wurde eine neue Mutation des Virus entdeckt, die für eine schnellere Verbreitung sorgt

Die Frage, ob Corona schwächer wird, wird diskutiert in der Forschung. Fakt ist, dass sich Viren bei ihrer Vermehrung ständig verändern

Seit Tagen liegen die Zahlen von Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Deutschland konstant über der 1000er-Marke. Die Experten vom Robert-Koch-Institut (RKI) sind „sehr beunruhigt“. Und auch die Politiker in Bund und Ländern warnen vor einer erneuten unkontrollierbaren Ausbreitung. Was dabei nicht ins Bild zu passen scheint, ist die Entwicklung der Todeszahlen.

Vom 12. bis 18. August meldete das RKI nur 35 Corona-Tote. Und auch bei den schweren Krankheitsverläufen gibt es keine Nachrichten über starke Anstiege oder sich langsam füllende Intensivstationen in deutschen Kliniken.

Corona: Wird das Virus wirklich schwächer?

Für Aufsehen sorgte in diesem Zusammenhang eine Aussage des Essener Virologen Prof. Ulf Dittmer in der „Bild“-Zeitung. Er erklärte, dass sich das Erbgut des Virus so verändert haben könnte, dass es schwächere Krankheitsverläufe mit sich bringt. Es sei möglich, dass das Virus im Verlauf weiterer sogenannter Mutationen irgendwann nur noch einen Schnupfen auslöse.

Einen Tag später sah sich der Chef der Virologie der Uniklinik Essen in der Pflicht, seine zitierten Aussagen zu kommentieren. Er sei verkürzt wiedergeben worden, so Dittmar zu focus.de. Er habe in dem Gespräch mit „Bild“ auch erklärt, dass man nicht wisse, ob eine Veränderung von Sars-CoV-2 zu schwächeren Krankheitsverläufen führe. Auch wenn es weltweit Anzeichen dafür gebe, sei nichts bestätigt.

Corona: Was ist bestätigt in Sachen Virus-Veränderung?

Fakt ist, dass sich Viren bei ihrer Vermehrung ständig verändern. Wie das bei Sars-CoV-2 passiert, lässt sich sogar nachverfolgen.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler laden die Genomsequenzen auf der Plattform Gisaid hoch, um sie zu teilen. Dort sind mittlerweile fast 60.000 Erbgutdaten hinterlegt.

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie wurden über 100 Mutationen im Virusgenom festgehalten.

„Im Mittel mutiert das Virus alle zwei Wochen“, sagte Richard Neher von der Universität Basel bei einer Pressekonferenz Ende Juni. Lesen Sie hier: Christian Drosten erklärt, warum Corona harmloser werden könnte.

Die meisten Mutationen von Viren sind Einzelfälle. Doch es gibt auch Varianten, die sich verbreiten. So hat sich laut einer im Fachjournal „Cell“ veröffentlichten Studie die Corona-Mutation D614 über Europa nach Nordamerika, Ozeanien und Asien weltweit verbreitet. Am 18. Mai sollen bereits fast 80 Prozent der von den Wissenschaftlern auf Gisaid gespeicherten Sars-CoV-2-Gensequenzen diese Variante in sich getragen haben.

Corona-Pandemie: G614 hat dem Virus womöglich einen Vorteil verschafft

Der Studie zufolge konnte sich G614 vermutlich auch deshalb so schnell ausbreiten, weil die Mutation dem Virus einen Vorteil verschafft hat. Vermutlich habe sie zu einer erhöhten Infektiösität geführt, schreiben die Forscher um Bette Korber vom Los Alamos National Laboratory in New Mexico (USA). Die Variante G614 könne besser in die menschliche Zelle eindringen.

Dass diese Mutation das Coronavirus aber auch gefährlicher oder harmloser macht, dafür gibt es der Studie zufolge bisher keine Belege. Friedemann Weber, Direktor des Institus für Virologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen jedenfalls hielt es Ende Juni für möglich, dass Sars-CoV-2 zumindest nicht gefährlicher werde. Das Virus sei bereits gut an den Menschen angepasst, „da ist nicht mehr viel Luft nach oben“, so Weber vor Journalisten.

Auch für die Autoren der in „Cell“ veröffentlichten Studie sei eine erhöhte Sterblichkeit unwahrscheinlich. Diese sei „nicht im Interesse“ des Virus, schreiben sie. Die größte Chancen auf Ausbreitung gebe es, wenn sich die Wirte infizieren, ohne zu sterben. (kai)

