Corona-Impfstoff: Russland lässt weltweit erstes Medikament zur Immunisierung zu

So läuft die Suche nach dem Corona-Impfstoff

Als erstes Land der Welt hat Russland am Dienstag einen Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Wie der russische Präsident Wladimir Putin in einer vom Fernsehen übertragenen Videokonferenz mit Ministern verkündete, soll die Impfung eine dauerhafte Immunität gegen das Virus garantieren. Seine eigene Tochter sei bereits geimpft, so Putin.

Bislang wurde der russische Impfstoff allerdings nur an wenigen Menschen getestet. Ihn in einem so frühen Stadium zuzulassen, widerspricht internationalen Kriterien.

Weltweit laufen zahlreiche Tests für Impfstoffe gegen das Virus. (dpa/afp/fmg)

