In Quarantäne im botanischen Garten

Di, 28.07.2020, 07.05 Uhr

Weil wegen der Corona-Pandemie weder Besucher noch Mitarbeiter in den von ihm gegründeten botanischen Garten kommen konnten, hat sich der kolumbianische Jurist Alberto Gómez dort in Quarantäne begeben. Nun also ist er gleichzeitig Gärtner, Wächter, Hausangestellter und Verwalter - und glücklich dabei. N°1UQ989