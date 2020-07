Melania Trump: First-Lady-Statue zerstört - Kunst oder Vandalismus?

Sie steht in einem hellblauen Kleid winkend auf einem Baumstumpf – oder besser: stand. Denn unbekannte Vandalen haben eine aus Holz gefertigte Statue von Melania Trump im Geburtsort der First Lady in Slowenien angezündet und zerstört. Nur noch der Baumstumpf steht an Ort und Stelle.

Nach Berichten slowenischer Medien vom Mittwoch wurde die Statue in der Nähe von Sevnica in der Gemeinde Krsko bereits am vergangenen Sonntag in Brand gesteckt. Die Polizei habe vorerst keine Spur, untersuche den Vorfall weiter.

Voher – nachher: Auf dem linken Bild ist die Melania-Trump-Statue noch unversehrt, nach dem Brandanschlag ist nur noch der Baumstumpf, der als Sockel diente, übrig. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

Melania Trump: Kritiker sehen in Statue eine Vogelscheuche

Der US-Künstler Brad Downey hatte für die Statue den Slowenen Ales Maxi Zupevc beauftragt, der seine Werke mit einer Kettensäge gestaltet. Sein Kunstwerk stieß in Slowenien auf deutlichen Unmut und Kritik. In sozialen Medien wurde die Statue oft als Vogelscheuche bezeichnet. Andere wollten in dem Werk eher eine Darstellung der Jungfrau Maria als der First Lady der USA erkennen.

In ersten Reaktionen wurde die Zerstörung der Statue in sozialen Netzwerken begrüßt. Das Werk sei „eine Schande für das ganze Land“ gewesen, hieß es unter anderem. „Endlich“ habe sich jemand gefunden, die Statue zu verbrennen.

Melania Trump mit ihrem Ehemann, US-Präsident Donald Trump. Sie ist erst die zweite First Lady in der Geschichte der USA, die nicht in den Staaten geboren wurde. Foto: SAUL LOEB / AFP

„Ob das Niederbrennen der Statue Teil einer künstlerischen Aktion ist, ist nicht klar“, kommentierte das slowenische Fernsehen auf seiner Website. Auf einem Foto war ein leicht angesengter Baumstumpf zu sehen – der letzte Rest der umstrittenen Skulptur. (jkali/dpa)

Melania Trump – Mehr zum Thema:

Die First Lady der USA, Melania Trump, wurde als Melanija Knavs in Novo Mesto im heutigen Slowenien geboren. Jüngst ist ihre Biografie „The Art of Her Deal“ erschienen. Darin wird auch die Frage behandelt, ob Melania Trump, die First Lady, ihren Ehevertrag neu aushandelt hat. Bereits Ende des vergangenen Jahres war eine andere Biografie erschienen: „Free, Melania“. Lesen Sie dazu: Melania Trump: Ihre Macht, ihre Vorlieben und ihre Feinde. Im April ist Melania Trump 50 Jahre alt geworden.