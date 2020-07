Ostsee: Vater rettet zwei Kinder vor dem Ertrinken und stirbt

Tragisches Unglück an der Ostsee: Ein 32 Jahre alter Mann ist am Mittwoch vor Ahrenshoop ertrunken, nachdem er zwei Kinder aus der Strömung gerettet hatte. Bei den Kindern handle es sich um seinen zehnjährigen Sohn und die ebenfalls zehnjährige Tochter seiner Lebensgefährtin, wie NDR berichtet.

Nach Angaben der Polizei in Neubrandenburg waren die Kinder am Mittwoch gegen Mittag von der Strömung abgetrieben worden. Sie hatten an einem unbewachten Strandabschnitt in der Nähe eines Wellenbrechers gebadet und waren von der Strömung erfasst worden.

Vater Rettet zwei Kinder aus Ostsee – Schild warnte vor gefährlicher Strömung

Der 32-Jährige kam ihnen der Polizei zufolge zur Hilfe und schaffte es, sie auf den Wellenbrecher, eine Steinmole, zu retten. Ein zweiter Mann brachte die Kinder in Sicherheit. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Tragisches Ende unserer Suche. Leider konnte der 32-Jährige nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. Taucher der Berufsfeuerwehr #Stralsund waren u.a. zur Unterstützung im Einsatz. https://t.co/ZZBl5ynCRb *sp https://t.co/miPtgji7f3 — Polizei Stralsund (@Polizei_HST) July 1, 2020

Der Retter selbst wurde jedoch ebenfalls von der Strömung erfasst und ging unter. Berufstaucher bargen ihn nach einer umfassenden Suchaktion einige Stunden später aus dem Wasser. Sein Körper war unter die Steinmole geraten und eingeklemmt worden.

Wie der NDR berichtet, weisen Schilder auf die Gefahr durch starke Strömungen am unbewachten Strandabschnitt hin. Für die etwa 700 Meter entfernt positionierten Rettungsschwimmer sei dieser Bereich nicht einsehbar.

Badeunfälle vermeiden – Mehr zum Thema:

Wenn der Sommer heiße Tage bringt und es die Menschen zum Schwimmen an Seen und ans Meer zieht, häufen sich die Badeunfälle. In besonders tragischen Fällen endet ein Badeausflug mit dem Tod im Wasser. Warum Kinder oft lautlos ertrinken, erfahren Sie hier. Doch man kann sich schützen. Wie Sie an den heißen Tagen Badeunfälle verhindern können, haben wir hier zusammengestellt. (jkali/AFP)