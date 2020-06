Stuttgart: Randalierer liefern sich Straßenschlachten mit Polizei

Straßenschlachten in Stuttgart: Erst nach mehreren Stunden bekam die Polizei die Lage in der Innenstadt unter Kontrolle

Stuttgart. Hunderte Randalierer haben sich in der Nacht in Stuttgart Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Es kam auch zu Plünderungen.

Dutzende gewalttätige Gruppen haben sich in der Nacht zu Sonntag in Stuttgart Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Dabei verwüsteten sie Teile der Innenstadt. Mehrere Beamte wurden verletzt.

„Die Situation ist völlig außer Kontrolle“, sagte ein Sprecher der Polizei Stuttgart in der Nacht. Am Sonntagmorgen beruhigte sich die Situation nach mehreren Stunden Randale. Einsatzkräfte aus dem gesamten Bundesland waren in die Hauptstadt beordert worden, um die Lage in den Griff zu bekommen.

Ausschreitungen in Stuttgart: Polizisten mit Steinen beworfen

Bei den gewalttätigen Ausschreitungen seien die Einsatzkräfte mit Flaschen und Steinen beworfen worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Dabei wurden mehrere Polizisten leicht verletzt, von schweren Verletzungen wusste der Sprecher zunächst nichts. Zudem seien Schaufenster eingeschlagen und Läden geplündert worden. Die Polizei nahm mehrere Menschen fest.

Randale in Stuttgart: Einheiten der Polizei stehen vor einem zerstörten Geschäft in der Königstraße. Hunderte Randalierer lieferten sich in der Nacht zu Sonntag Straßenschlachten mit der Polizei. Foto: Christoph Schmidt / dpa

Auf Twitter kursierten Videoaufzeichnungen von jungen Männern, die gegen Schaufensterscheiben von Geschäften traten oder Pflastersteine aus dem Boden rissen. Der Polizeisprecher sagte: „Es wurde richtig randaliert.“ Eine ganze Reihe von Geschäften seien betroffen gewesen, zudem Fahrzeuge. Schwerpunkte seien der Schlossplatz und die benachbarte Königstraße gewesen, die als Stuttgarts Shoppingmeile bekannt ist.

Randale in Stuttgart – Hintergründe noch unklar

Über die Hintergründe der Auseinandersetzung und die genaue Anzahl der Randalierer war zunächst nichts bekannt. Die Polizei sprach von mehreren hundert Menschen, die in Kleingruppen unterwegs gewesen seien. Wie viele Menschen festgenommen wurden, war ebenfalls zunächst unklar.

Um kurz vor Mitternacht habe sich die Lage in der Nähe des Schlossplatzes „aufgeschaukelt“, sagte ein Polizeisprecher; dort hielten sicht am Wochenende immer viele Menschen auf. Es sei zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren kleineren Gruppen gekommen, an denen insgesamt rund 500 Menschen beteiligt gewesen sein sollen.

Ausschreitungen in Stuttgart: Auch das Schaufenster eines Geschäfts für Schuhe in der Königstraße wurde stark beschädigt. Foto: Christoph Schmidt / dpa

Stuttgart: Schaufensterscheiben eingeschlagen – Polizei weiter vor Ort

Am Sonntagmorgen hieß es, die Lage habe sich beruhigt. Zu sehen waren da noch die Schäden: So waren die Schaufensterscheiben mehrerer Handy-Läden eingeschlagen. Unter anderem waren auch ein Eiscafé auf der Königstraße und ein bekanntes Bekleidungsgeschäft nahe des Charlottenplatzes von der Randale betroffen. Zur Sicherheit bleibe die Polizei mit einem Großaufgebot in der Innenstadt präsent, sagte der Polizeisprecher am Morgen.

Auch an vergangenen Wochenenden war es zu Auseinandersetzungen von überwiegend jungen Menschen mit der Polizei gekommen – allerdings nicht in dem Ausmaß wie jetzt. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht dazu, ob die Drahtzieher der jüngsten Zerstörungen polizeibekannten Szenen zuzurechnen sind.

Vor einigen Tagen hatte die Stuttgarter Polizei nach Vorfällen am Rande einer Demonstration von Grenzüberschreitungen gesprochen. „Teile der linken Szene überschreiten hier gerade Linien, was wir für Stuttgart bisher so nicht gekannt haben“, sagte damals ein Polizeisprecher.

Ausschreitungen waren zuletzt bei einigen Demonstrationen gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt Thema. Lesen Sie mehr zu den Protesten und den Folgen in unserem Newsblog: George Floyd: Weiterer Polizist auf Kaution aus Gefängnis

(dpa/afp/fmg)