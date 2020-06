„Bachelor“-Baby: Angelina und Sebastian Pannek sind Eltern

Das erste „Bachelor“-Baby ist da. Wie die ehemaligen Teilnehmer der Kuppelsendung „Der Bachelor“ Sebastian Pannek und Angelina Pannek verkündeten, sind beide Eltern geworden.

„Unser Herz ist geboren“, schrieben sie am Dienstag auf Instagram. „Mami und Papi sind die glücklichsten Menschen der Welt! Wir können unser Glück kaum fassen, denn es ist magisch, was unser kleiner Schatz mit uns macht. Wir sind unendlich verliebt, dankbar und unbeschreiblich glücklich! Es ist die schönste Zeit unseres Lebens, die wir grad als kleine Familie erleben dürfen“, heißt es in dem Post.

Dazu hat das Paar ein Foto gepostet, auf dem die Hände der Eltern auf dem Babybauch liegen. Zuvor hatte das Paar bereits bekannt gegeben, dass sie einen kleinen Jungen erwarten.

„Bachelor“-Baby soll nicht in der Öffentlichkeit stehen

Im März hatten sich die beiden ehemaligen „Bachelor“-Teilnehmer verlobt. Einen Monat später folgte die Hochzeit und die Verkündung der Schwangerschaft. Gleichzeitig stellten Sebastian und Angelina Pannek klar, dass ihr Sohn nicht in der Öffentlichkeit stehen soll. So stellte Angelina etwa ihr Instagram-Profil auf privat.

Kennengelernt hatten sich der heute 33-Jährige und seine fünf Jahre jüngere Frau nicht im Fernsehen. Angelina war bereits 2014 als Teilnehmerin bei der Sendung dabei. Sebastian war 2017 als Bachelor auf der Suche nach seiner Traumfrau. (msb)