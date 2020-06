Weitere Wohnbezirke in Peking wegen Corona-Neuinfektionen abgeriegelt

Mo, 15.06.2020, 08.22 Uhr

In Peking werden wegen der erneuten vermehrten Ausbreitung des Coronavirus zehn weitere Stadtviertel abgeriegelt. Die chinesischen Behörden verzeichneten am Montag landesweit 49 neue Coronavirus-Infektionsfälle innerhalb von 24 Stunden, davon 36 in der Hauptstadt.