Proteste in den USA: Polizisten knien für Demonstranten nieder

Proteste in den USA: Präsident Trump will Militär einsetzen

Die wichtigsten Nachrichten zu den Protesten in den USA:

Nach dem gewaltsamen Tod des Schwarzen George Floyd erschüttern weiter Proteste die USA

Seit Tagen ruft US-Präsident Trump die Gouverneure zu einem härteren Durchgreifen auf

Nun sagt er Randalierern selber den Kampf an – und droht US-Streitkräfte

In Washington, New York und anderen US-Metropolen gibt es weiter Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit

Die Demokraten kritisieren, Trump heize Zwietracht und Gewalt weiter an

Proteste in mehreren US-Bundesstaaten, die sich am gewaltsamen Tod des Schwarzen George Floyd entzündet haben, erschüttern weiterhin das Land. US-Präsident Donald Trump kündigte „entschlossene Maßnahmen“ an, um die Hauptstadt Washington zu schützen.

Was in der vergangenen Nacht dort passiert sei, sei „eine totale Schande“, sagte er am Montag. Er entsende „Abertausende schwer bewaffnete Soldaten“, um neue Ausschreitungen in Washington zu stoppen. In der US-Hauptstadt trat um 19.00 Uhr (1.00 Uhr MESZ) eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft, über die sich Demonstranten zunächst hinwegsetzten. Am späteren Abend waren nur noch vereinzelte Demonstranten zu sehen.

Proteste in den USA nach Tod von George Floyd

Wie Trump und die USA aktuell mit den Protesten nach dem Tod von George Floyd umgehen, erfahren Sie hier im Newsblog.

Dienstag, 1. Juni: Trump erwägt Einsatz des US-Militärs

13.24 Uhr: Mit einem symbolischen Kniefall haben Polizisten in den USA bei den Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus in den vergangenen Tagen ihre Solidarität mit Demonstranten ausgedrückt.

In verschiedenen Städten knieten Beamte nieder, senkten ihre Köpfe zum Gebet oder umarmten Menschen, die zu Protesten auf der Straße waren.In der Gemeinde Flint Township im US-Bundesstaat Michigan legte Sheriff Chris Swanson Helm und Schlagstöcke ab und schloss sich den Demonstranten an. Der US-Präsident zieht immer mehr Kritik auf sich. Unser Kommentator meint: „Die Lehre von Minneapolis: Trump hat weder Herz noch Verstand“

„Rest in Peace“ Georg Floyd: In den USA gehen unzählige Menschen auf die Straße, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Foto: LOIC VENANCE / AFP

10.10 Uhr: Der US-Präsident will „alle verfügbaren zivilen und militärischen Kräfte” mobilisieren, um die landesweiten Proteste nach dem Tod von George Floyd zu kontrollieren. Ein Schritt, der viele Fragen aufwirft – und für Kritik sorgt. Lesen Sie hier: Unruhen in den USA: Trump droht mit Militäreinsatz im Innern.

(fmg/les)