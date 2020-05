Gasunglück in Indien: Mehrere Tote und mindestens tausend Verletzte

Do, 07.05.2020, 07.41 Uhr

Bei einem Gasunglück in einer Chemiefabrik in Visakhapatnam in Indien sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens tausend weitere wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei Gastanks waren wegen der Corona-Krise unbeaufsichtigt gewesen.