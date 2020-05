Corona: RKI schätzt Reproduktionszahl neu - Fallzahlen für Deutschland

Beim Coronavirus ist oft von der Reproduktionsrate oder einem Reproduktionswert die Rede. Was ist das und was sagt es aus? Unser Video erklärt es.

Wie entwickeln sich die RKI-Fallzahlen in Deutschland? Und wie hoch ist die aktuelle Reproduktionszahl?

Das RKI informiert einmal täglich über die aktuellen Fallzahlen, bei der Berechnung der Reproduktionszahl nutzt das Institut ein Vier-Tages-Mittel

Laut dem RKI sind 7417 Menschen in Deutschland bislang an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben

Die Reproduktionszahl liegt momentan bei geschätzt 1,07 (Stand 11. Mai 2020)

Bislang sind in Deutschland bei 169.575 Menschen Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden – das ergibt eine aktuelle Auskunft des Robert-Koch-Instituts (Stand 11. Mai). Das sind 357 Menschen mehr als als am Samstag.

Am Montagabend aktualisierte das RKI die Reproduktionszahl. laut dem aktuellen Lagebericht liegt sie bei 1,07 und sinkt damit im Vergleich zum Vortag. Am Sonntag hatte das RKI den Wert noch mit 1,13 angegeben.

Die in den USA ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete am Montag 171.879 bestätigte Infektionen in Deuschland und mehr als 7500 Corona-Tote. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 7417 Todesfälle.

Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter während seiner Erkrankung mit einem Erreger ansteckt. Die Zahl lag in der vergangenen Woche zumeist zwischen 0,65 und 0,8. Lesen Sie hier: So wird die Reproduktionszahl berechnet.

Rund 145.600 Menschen haben nach RKI-Schätzungen in Deutschland eine Covid-19-Erkrankung überstanden. Experten rechnen mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle in Deutschland – wie auch für andere Länder.

Corona-Reproduktionszahl in Deutschland wieder über 1

Gewinnt die Corona-Pandemie in Deutschland also wieder an Dynamik? Das RKI warnte vor voreiligen Interpretationen: Wegen statistischer Schwankungen, die durch die zurzeit relativ geringe Zahl von Infizierten noch verstärkt würden, lasse sich nicht sagen, „ob sich der während der letzten Wochen sinkende Trend der Neuinfektionen weiter fortsetzt oder es zu einem Wiederanstieg der Fallzahlen kommt“.

Der Anstieg der geschätzten Reproduktionszahl mache es aber in jedem Fall „erforderlich, die Entwicklung in den nächsten Tagen sehr aufmerksam zu beobachten“. Bund und Länder hatten am Mittwoch weitreichende Lockerungen der Corona-Auflagen angekündigt, die je nach Bundesland unterschiedlich umfangreich und schnell in Kraft treten.

RKI-Chef wehrt sich gegen Kritik

RKI-Präsident Lothar Wieler wehrte sich zuletzt gegen Kritik. „Bislang habe ich nichts erkannt, wo wir richtig große Fehler gemacht haben“, sagte Wieler im „Morning Briefing“-Podcast des Journalisten Gabor Steingart. Er hinterfrage sich aber täglich.

Wieler betonte, dass man inzwischen mehr über das neue Virus wisse als noch vor vier Monaten. Dadurch habe man „hier und dort“ Ansichten ändern müssen. Wie leicht Sars-CoV-2 im Vergleich zum Sars-Virus übertragen werde, sei zum Beispiel anfangs nicht bekannt gewesen, betonte er. Lesen Sie hier: Lockerung der Corona-Maßnahmen in Deutschland - diese Regeln gelten in ihrem Bundesland.

Wieler rechtfertigte auch, dass das RKI nicht schon früher die allgemeine Empfehlung zum Maskentragen gegeben habe: Erst mit der Zeit habe sich herausgestellt, dass viele Ansteckungen von Infizierten ohne Krankheitsanzeichen ausgehen: „Die Bedeutung der Maske ist mit dem zunehmenden Wissen über diese Infektionskrankheit und über dieses Virus auch gewachsen“, sagte Wieler. Zunächst sei es bei der Bewertung von Masken eher um die Frage des Schutzes für den Träger selbst gegangen, später dann vor alllem um den Schutz anderer Menschen.

Das RKI ist eine Obere Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums. Er sei „kein politischer Beamter“, betonte Wieler. Es gehe um wissenschaftlich fundierte Arbeit, in die Empfehlungen solle möglichst viel Wissen einfließen. Aktuelle Nachrichten: Alle Corona-News im Ticker.

RKI-Fallzahlen pro Bundesland

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit 44.368 nachgewiesenen Fällen und mindestens 2155 Toten, Nordrhein-Westfalen mit 35.132 Fällen und mindestens 1437 Toten sowie Baden-Württemberg mit 33.190 bestätigten Fällen und mindestens 1545 Toten. Lesen Sie hier: RKI-Fallzahlen - Unterschiede zu den Corona-Daten der Johns-Hopkins-Universität.

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (nachgewiesene Infektionen / Differenz zum Vortag / Tote):

Baden-Württemberg: 33.190 / -97 / 1545 (Korrektur erwartet)

Bayern: 44.368 / +103 / 2155

Berlin: 6272 / +11 / 165

Brandenburg: 3106 / +5 / 134

Bremen: 1055 / +12 / 34

Hamburg: 4780 / +8 / 204

Hessen: 9012 / +14 / 412

Mecklenburg-Vorpommern: 728 / +2 / 19

Niedersachsen: 10.854 / +27 / 498

Nordrhein-Westfalen: 35.132 / +168 / 1437

Rheinland-Pfalz: 6313 / +22 / 195

Saarland: 2665 / +2 / 142

Sachsen: 4915 / +29 / 187

Sachsen-Anhalt: 1643 / +3 / 48

Schleswig-Holstein: 2957 / +19 / 124

Thüringen: 2585 / +29 / 118

