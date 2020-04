Coronavirus: Masken für Kinder gefährlich? WhatsApp-Kettenbrief führt Eltern in die Irre

In der Coronavirus-Pandemie haben virale Kettenbriefe im Netz Hochkonjunktur. Neben Betrugsversuchen und Hassreden verbreiten sich auch immer wieder Falschinformationen über die Ausbreitung des Virus im Netz. Derzeit kursiert auf WhatsApp eine solche Falschmeldung, die vor Mundschutzmasken für Kinder warnt.

Seit dieser Woche haben alle Bundesländer Mundschutzpflichten angekündigt – in den meisten Ländern sollen diese im Handel und Nahverkehr gelten. Auch Kinder sollen die Masken nach Möglichkeit tragen, das sehen eine Reihe von Ländern in ihren Verordnungen vor. Doch genau davor warnt nun ein dubioser Kettenbrief: Für Kinder unter sechs Jahren seien die Masken sogar gefährlich.

In der Nachricht heißt es: „Bitte zieht euren Kindern unter 6 Jahren keine Masken auf. Sie können den CO2-Ausstoß nicht kontrollieren. Sie merken nicht, wenn sie zu wenig Luft bekommen. Das CO2 sammelt sich darunter, und ihre kleine Lunge atmet alles wieder ein, was zu Atemlähmung führt.“

Doch diese Warnung ist falsch.

Maske für Kinder gefährlich? Mediziner dementieren Mundschutz-WhatsApp-Gerücht

Im Gespräch mit „Radio Lippe“ erklärt der Jugendmediziner Dr. Michael Fleischer, dass das Tragen von Masken für Kinder nicht gefährlich ist: „Da kann man Entwarnung geben, da kommt genug Luft durch die Maske durch, und auch genug Luft an der Maske vorbei, dass ein Kind damit gut und stabil atmen kann.“

In der „Bild“-Zeitung kommt der Kinder- und Jugendarzt Dr. Michael Achenbach zu einer ähnlichen Einschätzung: „Gerade die selbstgenähten Masken sind ja so konzipiert, dass der Stoff vor Nase und Mund sitzt und davor schützen soll, dass beim Husten oder Niesen die Tröpfchen beziehungsweise das Aerosol nach außen dringen oder auch andersherum nicht in die Atemwege gelangen. Die Atemluft gelangt dagegen über die Seiten der Maske nach innen.“

Coronavirus-Krise: WhatsApp will gegen Falschinformationen vorgehen

Die Verbreitung von Falschinformationen ist für WhatsApp seit Jahren eine Herausforderung: Denn dort haben die verschickten Nachrichten eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Somit ist ihr Inhalt nur für die Nutzer im Klartext sichtbar, aber nicht für WhatsApp selbst. Das Unternehmen hat es daher besonders schwer, gegen die Verbreitung von Falschinformationen oder Hassrede vorzugehen.

WhatsApp versucht daher schon seit Längerem, die Weiterverteilung von Nachrichten generell schwieriger zu machen. So werden bereits seit dem vergangenen Jahr häufig weitergeleitete Nachrichten markiert, und damals war auch die Beschränkung auf fünf Chats gleichzeitig beim Weiterschicken eingeführt worden.

