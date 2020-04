Blutbad mit mehr als zehn Toten in Kanada

Ottawa Mitten in der Corona-Pandemie richtet ein Schütze im Osten Kanadas ein Blutbad an. Mindestens zehn Menschen sterben. Die Polizei spricht von mehreren Tatorten, das Motiv ist unklar. Auch der Tatverdächtige stirbt.

Mehr als zehn Menschen sind in der kanadischen Provinz Nova Scotia bei einem mutmaßlichen Amoklauf getötet worden. Unter den Opfern ist auch eine Polizistin, wie die Ermittler in einer Pressekonferenz mitteilten.

Die Ermittlungen befänden sich in einer frühen Phase, sagte der Beamte Chris Leather. Der mutmaßliche Schütze, ein 51-jähriger Mann, konnte von der Polizei gestellt werden. Er sei dabei getötet worden.

Die Opfer seien an mehreren Tatorten in der Atlantik-Provinz im Osten Kanadas gefunden worden. In einem Wohnhaus seien die Ermittler bereits in der Nacht zum Sonntag auf mehrere Tote gestoßen. Leather sprach von einer "chaotischen" Szene. An anderen Stellen seien Feuer auf Grundstücken gelegt worden.

Zu dem Motiv des Schützen machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Leather zufolge deutete vieles darauf hin, dass der tatverdächtige Mann das Blutbad plante, dabei aber auch Menschen, die er nicht kannte, Opfer wurden.

Schon Samstagnacht hatte die Royal Canadian Mounted Police Hinweise auf einen bewaffneten Angreifer erhalten. Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und ihre Türen abzuschließen. Die Behörde warnte vor einem Schützen, der möglicherweise eine Polizei-Uniform trage und mit einem Fahrzeug unterwegs sei, das einem Streifenwagen glich. Es kam zu einer stundenlangen Verfolgungsjagd. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sprach von einer "schrecklichen Situation".